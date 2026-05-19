Näyttelijä Lindsay Lohan rokkaa nahkahametta silmiinpistävässä mustassa asussa.

Léa Michel
@lindsaylohan / Instagram

Amerikkalainen näyttelijä Lindsay Lohan esiintyi paljon puhuttuna New Yorkissa Gucci Cruisen vuoden 2027 malliston esittelyssä. Hän valitsi päästä varpaisiin ulottuvan mustan nahkaisen asun, joka oli sekä strukturoitu että määrätietoisen moderni ja käänsi välittömästi katseita.

Kaksiosainen siluetti mustasta nahasta

Tämän asun ytimessä oli kokonaan mustasta nahasta valmistettu kaksiosainen asu, jossa oli täydellisesti räätälöity leikkaus. Yläosa tuo suoraan mieleen moottoripyöräilijätakin sanaston: korkea kaulus, keskellä oleva vetoketju ja puhtaat, strukturoidut linjat. Lindsay Lohan valitsi korkealle asetetun vetoketjun, joka loi syvän V-pääntien, jotka energisoivat kokonaisilmettä ja lisäävät ripauksen hillittyä rohkeutta.

Alaosassa istuva nahkahame erottuu asun toisena keskeisenä osana. Sen täydellisen virtaviivaista kynänmuotoista leikkausta korostaa reiteen ulottuva korkea sivuhalkio, jota korostaa koristeellinen vetoketju lantiolla. Rakenteen ja liikkumisvapauden tasapaino on tämän asun määrittelevä piirre.

Huolellisesti valitut lisävarusteet

Lindsay Lohan täydensi asunsa mustilla teräväkärkisillä avokkailla, joita koristivat kultaiset metalliset yksityiskohdat, jotka viittasivat ratsastussatula-aiheeseen. Nämä kultaiset yksityiskohdat näkyivät myös hänen koruvalinnoissaan: pitkissä roikkuvissa korvakoruissa ja rannekorussa, jotka lisäsivät hienovaraista lämpöä kokomustaan asuun. Musta nahkalaukku krokotiilikuviolla täydensi kokonaisuuden käytännöllisellä mutta tyylikkäällä silauksella.

Tarkoituksenmukaisesti kontrastinen kampaus ja meikki

Välttääkseen mustan nahan karuuden peittämisen Lindsay Lohan valitsi pehmeän kampauksen: hänen luonnostaan laineikkaat vaaleat hiuksensa laskeutuvat vapaasti hänen hartioilleen. Tämä asun rakenteen ja hiusten sulavuuden välinen kontrasti luo erityisen onnistuneen visuaalisen tasapainon, joka korostaa lookin vaikutusta tekemättä siitä liian hallitsevaa. Hänen meikkinsä on huolellisesti hillitty, ja hänen ihonsa on hehkuva ja silmänsä tuskin erottuvat toisistaan.

Elegantti ja huomaamaton kaksikko

Lindsay Lohan poseerasi muutamassa kuvassa ennen häiden esittelyä aviomiehensä Bader Shammasin rinnalla, jonka kanssa hän on jakanut elämänsä huhtikuussa 2022 tapahtuneista häistä lähtien. Pari, pukeutuneena päästä varpaisiin täydellisessä harmoniassa, antoi kuvan luonnollisesta yhteisymmärryksestä, jota täydensi hienovarainen hellyyden hetki valokuvaajien edessä.

Tämä esiintyminen on osa Lindsay Lohanin nopeasti kehittyvää muotisuuntaa. Vain muutamaa päivää aiemmin, 12. toukokuuta, hän oli aiheuttanut sensaation toisissa New Yorkin juhlissa beigen ja mustan värisessä couture-mekossa, jossa oli veistoksellinen siluetti ja pitkä laahus.

Tällä New York -lookilla Lindsay Lohan osoittaa, että päästä varpaisiin ulottuva yksivärinen asu voi olla kaikkea muuta kuin yksitoikkoinen, kun sitä puetaan tarkkasilmäisesti yksityiskohdille. Se on enemmän kuin vain vaatekaappi, se on tyylillinen kannanotto: itsevarma, moderni eleganssi, joka ei pelkää absoluuttista mustaa tai huolella valittuja asusteita.

Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
