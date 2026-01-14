Hän syöksee valtaistuimelta Scarlett Johanssonin ja hänestä tulee kaikkien aikojen eniten lipputuloja tuottanut näyttelijä.

Zoe Saldaña on juuri saavuttanut merkkipaalun: Neytiriä ja Gamoraa näytellyt näyttelijä on nyt kaikkien aikojen tuottoisin näyttelijä ja ohittaa Scarlett Johanssonin maailmanlaajuisissa lipputuloissa.

Elokuva, joka rikkoo kaikki ennätykset

Amerikkalainen näyttelijä, ohjaaja ja tuottaja voi ylpeillä harvinaisella saavutuksella: hän esiintyy kolmen elokuvahistorian eniten tuottaneen elokuvan, "Avatar", "Avengers: Endgame" ja "Avatar: The Way of Water", näyttelijäkaartissa. Kaikki nämä elokuvat nousivat lipputulojen kärkeen maailmanlaajuisesti. Hän on myös ensimmäinen näyttelijä, joka on esiintynyt neljässä yli kaksi miljardia dollaria tuottaneessa elokuvassa, kiitos "Avengers: Infinity Warin", joka liittyy tähän eksklusiiviseen klubiin.

Kaikkien hänen elokuviensa – Marvel-menestyselokuvista Avatar-saagaan ja Star Trek -trilogiaan – yhteenlaskettuna hänen roolinsa ovat tuoneet maailmanlaajuisesti yli 15 miljardin dollarin lipputulot, mikä on ehdoton ennätys näyttelijälle.

Kun franchising-yritykset luovat legendoja

Zoe Saldaña on tästä asemasta kiitollinen muutamille ikonisille rooleille, joista on tullut erottamattomia nykyajan popkulttuuriin.

Gamora, traaginen sankaritar ja soturi Marvel-galaksissa, läsnä elokuvissa "Guardians of the Galaxy", "Avengers: Infinity War" ja "Endgame".

Neytiri, keskeinen hahmo James Cameronin Avatar-saagassa, elokuvien ytimessä, jotka ovat monumentaalisia sekä budjetiltaan että lipputulomenestykseltaan.

Tähän lisätään Nyota Uhura vuonna 2009 lanseeratussa Star Trek -trilogiassa, joka yksinään tuotti yli miljardi dollaria ja vahvisti asemaansa suurten kansainvälisten franchising-ekosysteemissä.

Zoe Saldaña ottaa johdon… ja seikkailu on vasta alussa

Vuoteen 2024 mennessä hänen kumulatiiviset ansiot olivat jo nostaneet hänet palkintokorokkeelle Scarlett Johanssonin ja Samuel L. Jacksonin taakse, joita molempia Marvel-universumi myös vauhditti. Yli miljardi dollaria tuottaneen elokuvan "Avatar 3: Fire and Ashes" julkaisu on muuttanut tasapainoa ja nostanut Zoe Saldañan tuottoisimpien näyttelijöiden listan kärkeen.

Ja ennusteet ovat vieläkin kunnianhimoisempia: vuosille 2029 ja 2031 on julkistettu kaksi uutta Avatar-osaa, joiden pitäisi vahvistaa tai jopa laajentaa elokuvan johtoasemaa maailmanlaajuisilla lipputuloissa.

Taiteellinen tunnustus ja kiitollisuuden viesti

Vuonna 2025 parhaan naispääosan Oscarilla kruunattu Zoe Saldaña ei ole enää vain "elokuvasarjojen kuningatar", vaan myös näyttelijä, joka on tunnustettu lahjakkuudestaan. Sosiaalisessa mediassa hän juhlisti tätä virstanpylvästä kiittämällä ohjaajia, kuvausryhmiä ja yleisöä korostaen, että tämä matka on yhteisen työn ja vaativien valintojen tulos.

Tämä ennätys ei ole pelkkä numeerinen sijoitus, vaan symboloi rodullistettujen näyttelijöiden kasvavaa asemaa Hollywoodin suurimpien koneistojen kärjessä ja vahvistaa, että maailman lipputulojen uusi kuningatar on nyt Zoe Saldaña.