Malli Bella Hadidin punainen mekko kiehtoo internetin käyttäjiä

Naila T.
@bellahadid / Instagram

Amerikkalainen malli Bella Hadid aiheutti kohua Instagramissa julkaisemalla uudelleen Cannesin elokuvajuhlilla käyttämänsä punaisen, syvään uurretun mekon ja herättämällä seuraajiensa mielenkiinnon uudelleen.

Instagram-retrospektiivi Cannesin juhlistamiseksi

Bella Hadid käytti hyväkseen vuoden 2026 Cannesin elokuvajuhlia (12.–23. toukokuuta) tarjotakseen Instagram-seuraajilleen retrospektiivin ikimuistoisimmista esiintymisistään Croisettellla. Hän julkaisi montaasin suosikkilookeistaan, jotka hän oli kerännyt yhdeksän vuoden aikana osallistuessaan yhteen maailman katsotuimmista kulttuuritapahtumista.

Kuvateksti, yksinkertainen mutta kaunopuheinen, asettaa sävyn: "Yhdeksän vuotta suosikkiviikkoani." Tämä postaus vahvistaa mallin erityisen kiintymyksen tähän arvostettuun tapahtumaan, jossa hän on vakiinnuttanut paikkansa yhtenä odotetuimmista hahmoista kauden aikana.

Punainen mekko, joka ei jää huomaamatta

Retrospektiiviin koottujen lukuisten asujen joukosta yksi vaatekappale kiinnitti erityisesti internetin käyttäjien huomion: silmiinpistävä punainen maksimekko, jossa oli epäsymmetrinen, yksiolkainen leikkaus. Cannesin elokuvajuhlia varten räätälöity eloisa väri henkii festivaalin punaisten mattojen perinnettä. Bella Hadid aiheutti sensaation tällä esiintymisellä ja antoi asulle ikonisen hetken auran.

Mekon tärkeimpänä ominaispiirteenä on korkea sivuhalkio, joka ulottuu pitkälle reisiin ja antaa kokonaisilhueelle dynaamisen ilmeen. Tätä täydentävät useat leikkaukset kankaan sivuilla, jotka luovat kontrastin paljaiden ja peitettyjen alueiden välille. Leikkausten ulkopuolella mekon rakenne hyödyntää epäsymmetriaa luoden silmiinpistävän visuaalisen vaikutelman. Vain toinen olkapää on peitetty, ja siisti leikkaus korostaa ylälinjaa. Kangas laskeutuu sitten lattiaan sulavana rypytyksenä, jota korostavat vyötäröllä rypytetyt laskokset.

Korut ja korkokengät täydentämään kuvaa

Täydentääkseen tämän asun Bella Hadid valitsi huolella valitut asusteet. Hänen korviaan koristivat herkät korvakorut, rannettaan hillitty rannekoru ja sormiaan useat näyttävät sormukset, jotka herättivät katsetta varjostamatta mekkoa. Kokonaisuuden viimeistelivät korkokengät, jotka valittiin täydentämään sivuhalkiota.

Katso tämä postaus Instagramissa

Bella 🦋 (@bellahadid) jakama viesti

Bella Hadid, vakiokasvo Cannesin punaisella matolla

Tämä postaus muistuttaa siitä, kuinka Bella Hadidista on tullut yksi Cannesin elokuvajuhlien ikonisimmista hahmoista. Ensimmäisistä Croisette-esiintymisistään lähtien hän on luonut maineen muoti-ikonina esitellen lukuisia upeita asuja ja herättäen huomiota. Hänen peräkkäiset esiintymisensä festivaaleilla ovat jättäneet lähtemättömän jäljen kollektiiviseen muistiin ja ruokkineet muotilehtien retrospektiivejä vuodesta toiseen. Joka vuosi hänen asunsa herättävät merkittävää mediahuomiota ja inspiroivat kansainvälisiä toimituksia.

Julkaisu, joka sytyttää internetin liekkeihin

Ei ole yllättävää, että Bella Hadidin retrospektiivinen postaus herätti välittömän reaktioaallon sosiaalisessa mediassa. Hänen seuraajiltaan tulvi kommentteja, joissa he ylistivät hänen tyylitajuaan sekä muotivalintojensa johdonmukaisuutta ja rohkeutta vuosien varrella. Pelkästään punainen mekko rohkeine halkioineen herätti suuren osan innostuksesta, ja monet kutsuivat sitä "yhdeksi kauneimmista asuista, joita tähti on koskaan Croisettella demonstroinut".

Vain muutamalla uudelleenjaetulla kuvalla Bella Hadid on jälleen kerran osoittanut vaikutusvaltansa muotimaailmassa. Hänen aiemmilla Cannesin elokuvajuhlilla käyttämänsä punainen mekko rohkealla halkiolla herättää edelleen huomiota useiden sesonkien ajan ensimmäisen esiintymisensä jälkeen.

Naila T.
Naila T.
Analysoin yhteiskunnallisia trendejä, jotka muokkaavat kehojamme, identiteettiämme ja suhdettamme maailmaan. Minua ajaa eteenpäin pyrkimys ymmärtää, miten normit kehittyvät ja muuttuvat elämässämme, ja miten sukupuolta, mielenterveyttä ja minäkuvaa koskevat keskustelut läpäisevät arjen.
Article précédent
44-vuotias Sienna Miller keskustelee äitiyden haasteista kolmannen lapsensa syntymän jälkeen.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

44-vuotias Sienna Miller keskustelee äitiyden haasteista kolmannen lapsensa syntymän jälkeen.

Kolme viikkoa kolmannen lapsensa synnytyksen jälkeen brittiläis-amerikkalainen näyttelijä Sienna Miller teki huomattavan esiintymisen The Tonight Show Starring Jimmy...

"Se sopii hänelle paremmin kuin miehille": 56-vuotiaana Jennifer Lopez keksii ylisuuren puvun uudelleen

Amerikkalainen laulaja ja näyttelijä Jennifer Lopez on juuri julkaissut Instagram-tilillään kuvan, joka ei ole jäänyt huomaamatta. Siinä hän...

Cannesin elokuvajuhlilla malli Cara Delevingne teki lausunnon "goottilaisella" lookilla.

Cannesin elokuvajuhlien punainen matto todisti yhtä vuoden silmiinpistävimmistä muotinäytöksistä 15. toukokuuta 2026. Moitteettomasta tyylitajustaan tunnettu brittiläinen malli ja...

57-vuotias Cate Blanchett tekee vaikutuksen kukkaisessa siluetissaan hypnoottisilla hapsuilla.

Cate Blanchett nähtiin Cannesin elokuvajuhlien (12.–23. toukokuuta) punaisella matolla yhdessä tämän 79. kerran näyttävimmistä esiintymisistä. Elokuvan "Garance" näytöksessä...

Punaisessa mekossa Livvy Dunne vahvistaa vaikutusvaltansa urheilun ulkopuolella

Amerikkalaiseen "The Tonight Show" -ohjelmaan kutsuttu amerikkalainen vaikuttaja ja entinen voimistelija Olivia Dunne (@livvydunne) muutti yksinkertaisen tv-esiintymisen viraaliksi...

"Hän näyttää gootilta": Lady Gagan uusin look on jakava

Uuden livenä kuvatun "MAYHEM Requiem" -esityksensä ensi-iltaan Los Angelesin The Grovessa yhdysvaltalainen laulaja-lauluntekijä, tuottaja ja näyttelijä Lady Gaga...