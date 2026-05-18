Malli Bella Hadidin punainen mekko kiehtoo internetin käyttäjiä

Amerikkalainen malli Bella Hadid aiheutti kohua Instagramissa julkaisemalla uudelleen Cannesin elokuvajuhlilla käyttämänsä punaisen, syvään uurretun mekon ja herättämällä seuraajiensa mielenkiinnon uudelleen.

Instagram-retrospektiivi Cannesin juhlistamiseksi

Bella Hadid käytti hyväkseen vuoden 2026 Cannesin elokuvajuhlia (12.–23. toukokuuta) tarjotakseen Instagram-seuraajilleen retrospektiivin ikimuistoisimmista esiintymisistään Croisettellla. Hän julkaisi montaasin suosikkilookeistaan, jotka hän oli kerännyt yhdeksän vuoden aikana osallistuessaan yhteen maailman katsotuimmista kulttuuritapahtumista.

Kuvateksti, yksinkertainen mutta kaunopuheinen, asettaa sävyn: "Yhdeksän vuotta suosikkiviikkoani." Tämä postaus vahvistaa mallin erityisen kiintymyksen tähän arvostettuun tapahtumaan, jossa hän on vakiinnuttanut paikkansa yhtenä odotetuimmista hahmoista kauden aikana.

Punainen mekko, joka ei jää huomaamatta

Retrospektiiviin koottujen lukuisten asujen joukosta yksi vaatekappale kiinnitti erityisesti internetin käyttäjien huomion: silmiinpistävä punainen maksimekko, jossa oli epäsymmetrinen, yksiolkainen leikkaus. Cannesin elokuvajuhlia varten räätälöity eloisa väri henkii festivaalin punaisten mattojen perinnettä. Bella Hadid aiheutti sensaation tällä esiintymisellä ja antoi asulle ikonisen hetken auran.

Mekon tärkeimpänä ominaispiirteenä on korkea sivuhalkio, joka ulottuu pitkälle reisiin ja antaa kokonaisilhueelle dynaamisen ilmeen. Tätä täydentävät useat leikkaukset kankaan sivuilla, jotka luovat kontrastin paljaiden ja peitettyjen alueiden välille. Leikkausten ulkopuolella mekon rakenne hyödyntää epäsymmetriaa luoden silmiinpistävän visuaalisen vaikutelman. Vain toinen olkapää on peitetty, ja siisti leikkaus korostaa ylälinjaa. Kangas laskeutuu sitten lattiaan sulavana rypytyksenä, jota korostavat vyötäröllä rypytetyt laskokset.

Korut ja korkokengät täydentämään kuvaa

Täydentääkseen tämän asun Bella Hadid valitsi huolella valitut asusteet. Hänen korviaan koristivat herkät korvakorut, rannettaan hillitty rannekoru ja sormiaan useat näyttävät sormukset, jotka herättivät katsetta varjostamatta mekkoa. Kokonaisuuden viimeistelivät korkokengät, jotka valittiin täydentämään sivuhalkiota.

Katso tämä postaus Instagramissa Bella 🦋 (@bellahadid) jakama viesti

Bella Hadid, vakiokasvo Cannesin punaisella matolla

Tämä postaus muistuttaa siitä, kuinka Bella Hadidista on tullut yksi Cannesin elokuvajuhlien ikonisimmista hahmoista. Ensimmäisistä Croisette-esiintymisistään lähtien hän on luonut maineen muoti-ikonina esitellen lukuisia upeita asuja ja herättäen huomiota. Hänen peräkkäiset esiintymisensä festivaaleilla ovat jättäneet lähtemättömän jäljen kollektiiviseen muistiin ja ruokkineet muotilehtien retrospektiivejä vuodesta toiseen. Joka vuosi hänen asunsa herättävät merkittävää mediahuomiota ja inspiroivat kansainvälisiä toimituksia.

Julkaisu, joka sytyttää internetin liekkeihin

Ei ole yllättävää, että Bella Hadidin retrospektiivinen postaus herätti välittömän reaktioaallon sosiaalisessa mediassa. Hänen seuraajiltaan tulvi kommentteja, joissa he ylistivät hänen tyylitajuaan sekä muotivalintojensa johdonmukaisuutta ja rohkeutta vuosien varrella. Pelkästään punainen mekko rohkeine halkioineen herätti suuren osan innostuksesta, ja monet kutsuivat sitä "yhdeksi kauneimmista asuista, joita tähti on koskaan Croisettella demonstroinut".

Vain muutamalla uudelleenjaetulla kuvalla Bella Hadid on jälleen kerran osoittanut vaikutusvaltansa muotimaailmassa. Hänen aiemmilla Cannesin elokuvajuhlilla käyttämänsä punainen mekko rohkealla halkiolla herättää edelleen huomiota useiden sesonkien ajan ensimmäisen esiintymisensä jälkeen.