Upeassa mekossa Demi Moore yllättää uudella kampauksella

Amerikkalainen näyttelijä, tuottaja ja ohjaaja Demi Moore jatkoi korkean profiilin esiintymisiään Cannesin elokuvajuhlilla 21. toukokuuta 2026 elokuvan "La Bola Negra" näytöksessä. Hän käveli punaisella matolla ranskalaisen muotitalon mittatilaustyönä tekemässä ultramariinipuvussa. Puvun lisäksi huomiota kiinnitti erityisesti uusi kampaus: lyhyempi leikkaus, joka merkitsee merkittävää tyylimuutosta.
Upea sininen mekko
Tämän asun keskipisteenä oleva ultramariininsininen mekko herättää huomiota intensiivisellä värillään ja teatraalisella rakenteellaan. Olkaimeton, istuva yläosa luo Demi Moorelle strukturoidun siluetin, joka on vastakohtana hameen upealle volyymille. Taitavasti laskeutunut ja rypytetty hame avautuu laajoissa, veistoksellisissa liikkeissä luoden erityisen silmiinpistävän aaltoilevan vaikutelman. Pitkä laahus jatkaa kokonaisuutta korostaen siluetin juhlallisuutta. Syvän, valoisa ultramariininsininen on jyrkässä kontrastissa maton punaisen kanssa ja takaa välittömästi huomattavan läsnäolon.
Uusi silmiinpistävä hiustyyli
Vaikka mekko todellakin herätti huomiota, myös Demi Mooren kampaus herätti reaktioita. Näyttelijä, joka tunnetaan pitkään erittäin pitkistä hiuksistaan, valitsi huomattavasti lyhyemmän, olkapäille ulottuvan leikkauksen, joka on muotoiltu pehmeiksi, tuuheiksi laineiksi. Luonnollisesti kasvoja kehystävä uusi leikkaus sai heti tunnustusta yhtenä tämän vuoden Cannesin elokuvajuhlien onnistuneimmista hiusmuutoksista.
Arvokas kaulakoru keskipisteenä
Täydentääkseen tätä syvään uurrettua mekkoa Demi Moore valitsi näyttävän, kimaltelevilla kivillä koristellun kaulakorun, joka muodostaa kukka-aiheen hänen kaulansa ympärille. Tämä poikkeuksellinen koru, hänen siluettinsa todellinen keskipiste, vangitsee valon ja lisää ripauksen säteilevää arvokkuutta, joka tasapainottaa kokonaisvaltaista kromaattista hillitystä. Asustevalinta sopii täydellisesti hänen ulkonäköönsä.
Tässä upeassa ultramariininsinisessä mekossa ja uudessa hiustyylissään Demi Moore on tehnyt yhden puhutuimmista esiintymisistä Cannesin elokuvajuhlilla (12.–23. toukokuuta 2026).