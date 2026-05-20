"Hän on ikääntynyt": 47-vuotias malli saa kommentteja ulkonäöstään

Laetitia Castan esiintyminen vuoden 2026 Cannesin elokuvajuhlien (12.-23. toukokuuta) punaisella matolla on herättänyt viime päivinä reaktioaallon sosiaalisessa mediassa. Guillaume Canet'n ohjaaman "Karma"-elokuvan näytöksessä ranskalainen näyttelijä ja malli joutui lukuisten ulkonäköään koskevien kommenttien kohteeksi. Vastauksena useat julkisuuden henkilöt sekä suuri joukko internetin käyttäjiä tuomitsivat kommentit seksistisiksi, mikä avasi aidon keskustelun naisiin julkisuudessa kohdistetusta jatkuvasta paineesta.

Cannesin esiintyminen tähtäimessä

Vain muutamassa tunnissa kriittiset kommentit levisivät Laetitia Castan esiintymisestä punaisella matolla kuvattujen videoiden alle. "Hän on vanhentunut", "hän on muuttunut", "hän on lihonnut" : nämä kehoa häpäiseväksi rinnastettavat kommentit tuomittiin nopeasti. Laetitia Casta huomaa olevansa vastoin tahtoaan kiistan keskiössä, joka ulottuu paljon hänen yksilötapaustaan pidemmälle ja herättää laajemman kysymyksen siitä, miten yli 30-vuotiaita naisia kuvataan mediassa.

Katso tämä postaus Instagramissa Laetitia Casta (@laetitiacasta) jakama viesti

Tukiaalto sosiaalisessa mediassa

Tämän kommenttitulvan edessä hänen tukensa kerääntyi nopeasti. Lukuisat julkisuuden henkilöt tuomitsivat kritiikin. Laetitia Castan entinen kumppani, italialainen näyttelijä Stefano Accorsi, valitteli "julkisuuden naisiin kohdistuvia toistuvia kommentteja". Monet internetin käyttäjät puolestaan korostivat myös näiden kommenttien ongelmallista luonnetta, joka jatkuu vuosikymmenten kollektiivisesta tietoisuudesta huolimatta.

Tässä yhteydessä useat tahot ovat toistaneet perusperiaatteen: naisen kehoa ja ulkonäköä – kuten kenenkään muunkaan – ei pitäisi arvostella tai kommentoida halventavasti. Olipa nainen 20, 30, 40 tai vanhempi, jokainen kehittyy aikansa ja kokemustensa mukana, eikä kehohäpeällä missään muodossaan ole sijaa julkisessa keskustelussa.

Viime kädessä tämä kiista korostaa kiireellistä tarvetta pohtia uudelleen, miten suhtaudumme naisiin ja heidän perusoikeuteensa vanheta ilman perusteetonta tuomitsemista.