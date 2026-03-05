"Näen vain vihaa": Tämä näyttelijä rikkoo hiljaisuuden nettihäirintää koskien

Vuoden 2026 näyttelijäpalkintogaalassa Odessa A'zion, amerikkalaisen "Marty Supreme" -elokuvan uusi tähti, vastasi avoimesti ET- toimittajalle, joka kysyi häneltä, oliko outoa olla "Hollywoodin it-tyttö". Hänen liikuttava tunnustuksensa nettivihasta resonoi yleisön kanssa.

Viaton kysymys, joka paljastaa karun todellisuuden

Punaisella matolla toimittaja kysyy: "Onko outoa tulla yhdeksi Hollywoodin 'viihdetytöistä'? " Amerikkalainen näyttelijä Odessa vastaa: "Näen vain vihaa. Joten minulle ei ole olemassa 'viihdetyttöjä'." Tämä tyly vastaus korostaa orastavan kuuluisuuden pimeää puolta.

Sosiaalisen median kuuluisuuden pimeä puoli

Odessa, joka oli ehdolla miespääosan palkinnon saajaksi roolistaan elokuvassa "Marty Supreme", nousi mediassa sensaatioksi. Kehujen takana hän kuitenkin kohtasi aallon myrkyllisiä kommentteja. Hänen rehellisyytensä korostaa sitä, kuinka nuorista näyttelijöistä tulee usein helppoja kohteita perusteettomalle kritiikille, kaukana "it-tyttö"-myytistä.

Fanien sydämelliset reaktiot

Syvästi liikuttuneet internetin käyttäjät tulvivat kommenttiosioon: "Se on surullista, näettehän, että se todella vaikuttaa häneen", "Me annamme aina tällaista negatiivista energiaa, pääasiassa naisille." Monet ylistivät hänen rohkeuttaan ja huomauttivat, että verkkohäirintä vaikuttaa suhteettomasti naisiin showbisneksessä.

Näyttelijä, joka hylkää leimat

Amerikkalaisen näyttelijättären ja tuottajan Pamela Adlonin tytär Odessa torjuu "it-tyttö"-leiman. Hän puhuu mieluummin vaativasta työstään – ehdokkuuksista ja yhteistyöstä Timothée Chalamet'n kanssa – kuin juoruamisesta. Hänen viestinsä kehottaa suurempaan empatiaan sosiaalisen median paineen edessä.

Voimakkaalla lausunnollaan "Näen vain vihaa" Odessa A'zion paljastaa verkkohäirinnän karun todellisuuden. Hän muuttaa tuskan ystävällisyyden pyynnöksi, erityisesti naisia kohtaan. Koskettava muistutus: "seuralaisen" takana on taiteilija, jota internetin myrkyllisyys on haavoittanut.

