"Se, mitä rakastamme, tulee mustasta kulttuurista": tämä näyttelijä herättää uudelleen keskustelun kulttuurivaikutuksista

Léa Michel
NAACP Image Awards* -gaalassa yhdysvaltalainen näyttelijä, tuottaja ja aktivisti Sophia Bush piti vaikuttavan puheen valkoisen liittouman tärkeydestä ja kehotti ikätovereitaan tukemaan aktiivisesti mustaa kulttuuria, jota he innokkaasti kuluttavat. Hänen puheensa sytytti sosiaalisen median uudelleen ja herätti keskustelun kulttuurisesta tunnustamisesta.

*NAACP Image Awards on yhdysvaltalainen palkinto, joka tunnustaa elokuvan, television, musiikin ja kirjallisuuden teoksia. Vuodesta 1967 lähtien ne ovat vuosittain kunnioittaneet afroamerikkalaisen yhteisön merkittävimpiä tuotantoja ja taiteilijoita näillä eri aloilla.

Vahva viesti NAACP Image Awards -gaalassa

Sophia Bush, joka oli läsnä ystävänsä ja liikekumppaninsa Nia Battsin kanssa, puhui avoimesti Refinery29: lle: "Kaikki, mitä rakastamme Amerikassa, tulee mustasta kulttuurista... Valkoisten ihmisten on puolustettava mustia ihmisiä samalla tavalla kuin he puolustavat mustaa kulttuuria." Hän esitti kiireellisen vetoomuksen: "Ottaen huomioon, kuka on vallassa ja mitä mustille ja rodullistetuille yhteisöille tapahtuu maassamme, meidän on otettava asiat omiin käsiimme."

Puhe, joka hylkää "passiivisen viihteen". Sophia Bush ei epäröi asettaa puhettaan maan nykytilanteeseen ja korostaa, että hetki on ratkaisevan tärkeä aktiiviselle solidaarisuudelle. Hänen puheensa NAACP Image Awards -gaalassa, jossa juhlitaan värillisten ihmisten saavutuksia, saa erityisen merkityksen tässä jännittyneessä ilmapiirissä.

Innostuneita reaktioita internetissä

Sophian viraaliksi levinnyt viesti herätti verkossa suosionosoitusten aallon. Internetin käyttäjät ylistivät hänen avoimuuttaan ja konkreettista sitoutumistaan ja pitivät häntä esimerkkinä aidosta liittolaisuudesta, joka ylittää pelkän retoriikan.

Voimakkaalla lausunnollaan "Se, mitä rakastamme, tulee mustasta kulttuurista", Sophia Bush pakottaa meidät kohtaamaan ilmeisen mutta usein sivuutetun kulttuurisen totuuden. Hänen kehotuksensa konkreettiseen, eikä kulutuskeskeiseen liittoutumaan, sytyttää uudelleen keskustelun etuoikeutettujen vastuusta. Se on voimakas viesti, joka muistuttaa meitä siitä, että kulttuurin juhliminen tarkoittaa myös sen puolustamista.

