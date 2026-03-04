Rohkeassa mekossa tämän unkarilaisen mallin hahmo kiehtoo katseita

Barbara Palvin Sprouse ja hänen aviomiehensä Dylan Sprouse valaisivat Grand Dinner -illallisen Louvressa Pariisissa helmikuun lopussa 2026. Unkarilainen malli häikäisi veistoksellisessa valkoisessa mekossa ja vangitsi kaikkien katseet eleganssillaan.

Valkoinen mekko dramaattisilla linjoilla

Barbara oli pukeutunut valkoiseen mekkoon, jonka helmaa koristivat hulmuavat hapsut, jotka tanssivat jokaisen liikkeen mukana. Rinnan kohdalla strukturoitu ja helmassa laskeutuva siluetti korosti vyötäröä ja toi samalla teatraalisen ulottuvuuden, joka sopi täydellisesti pyramidin alla sijaitsevan Louvren arvostettuun ympäristöön.

Dylan Sprouse on täydellinen täydennys

Hänen vieressään Dylan Sprouse urheili teksturoidussa mustassa smokissa, jossa oli hienot, kimaltavat ohuet raidat, sekä räätälöidyissä housuissa ja istuvassa jakussa. Tämä yksivärinen kaksikko – Barbaralle puhdas valkoinen, Dylanille hienostunut musta – loi moitteettoman visuaalisen tasapainon. Yhteiskunnallisille tilaisuuksille tyypilliseen tapaansa Barbara ja Dylan loistautuvat vaivattoman koordinaation taidossa.

Fanit haltioissaan: "Se on upea!"

Sosiaalinen media purkautui ylistyksestä: "Erittäin elegantti", "Se on upea". Seuraajat ihailevat tätä ikonista paria ja ylistävät Barbaran kykyä yhdistää aistillisuus ja couture-tyylikkyys, kun taas Dylan lisää ripauksen rikoskumppanuutta.

Tässä valkoisessa mekossa Louvre-pyramidin alla Barbara Palvin Sprouse lumosi jälleen kerran upean vartalonsa esitellen Dylanin rinnalla. Fanit ihailivat yksimielisesti hänen rohkeuttaan ja romantiikkaansa yhdistävää eleganssia – unohtumaton hetki Pariisissa.