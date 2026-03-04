Rohkeassa mekossa tämän unkarilaisen mallin hahmo kiehtoo katseita

Léa Michel
@realbarbarapalvin/Instagram

Barbara Palvin Sprouse ja hänen aviomiehensä Dylan Sprouse valaisivat Grand Dinner -illallisen Louvressa Pariisissa helmikuun lopussa 2026. Unkarilainen malli häikäisi veistoksellisessa valkoisessa mekossa ja vangitsi kaikkien katseet eleganssillaan.

Valkoinen mekko dramaattisilla linjoilla

Barbara oli pukeutunut valkoiseen mekkoon, jonka helmaa koristivat hulmuavat hapsut, jotka tanssivat jokaisen liikkeen mukana. Rinnan kohdalla strukturoitu ja helmassa laskeutuva siluetti korosti vyötäröä ja toi samalla teatraalisen ulottuvuuden, joka sopi täydellisesti pyramidin alla sijaitsevan Louvren arvostettuun ympäristöön.

Dylan Sprouse on täydellinen täydennys

Hänen vieressään Dylan Sprouse urheili teksturoidussa mustassa smokissa, jossa oli hienot, kimaltavat ohuet raidat, sekä räätälöidyissä housuissa ja istuvassa jakussa. Tämä yksivärinen kaksikko – Barbaralle puhdas valkoinen, Dylanille hienostunut musta – loi moitteettoman visuaalisen tasapainon. Yhteiskunnallisille tilaisuuksille tyypilliseen tapaansa Barbara ja Dylan loistautuvat vaivattoman koordinaation taidossa.

Fanit haltioissaan: "Se on upea!"

Sosiaalinen media purkautui ylistyksestä: "Erittäin elegantti", "Se on upea". Seuraajat ihailevat tätä ikonista paria ja ylistävät Barbaran kykyä yhdistää aistillisuus ja couture-tyylikkyys, kun taas Dylan lisää ripauksen rikoskumppanuutta.

Tässä valkoisessa mekossa Louvre-pyramidin alla Barbara Palvin Sprouse lumosi jälleen kerran upean vartalonsa esitellen Dylanin rinnalla. Fanit ihailivat yksimielisesti hänen rohkeuttaan ja romantiikkaansa yhdistävää eleganssia – unohtumaton hetki Pariisissa.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Article précédent
50-vuotiaana Charlize Theron vahvistaa tyylillisen vapautensa

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

50-vuotiaana Charlize Theron vahvistaa tyylillisen vapautensa

Charlize Theron todisti hiljattain jälleen kerran olevansa yksi tyylin vaikutusvaltaisimmista hahmoista ultramodernilla esiintymisellä Diorin näytöksessä. Kokomustaan pukeutunut eteläafrikkalais-amerikkalainen...

Kristen Stewart tekee odottamattoman retro-paluun tällä ikonisella kampauksella

Ulkonäön muuttaminen tinkimättä kaikesta: siinä on taito, jonka Kristen Stewart on hallinnut täydellisesti. Näyttelijätär yllätti kaikki Instagram-esiintymisessään undercut-tukkaleikkauksella...

"Erittäin elegantti": Deva Cassel tekee silmiinpistävän esiintymisen

Ranskalais-italialainen malli ja näyttelijä Deva Cassel, Monica Belluccin ja Vincent Casselin tytär, valaisi eturivin Diorin syksy/talvi 2026-2027 näytöksessä...

Sydney Sweeney paljastaa odottamattoman puolensa videolla, joka herättää paljon kohua.

Sydney Sweeney, joka tunnetaan mieleenpainuvista elokuva- ja televisiorooleistaan, on äskettäin herättänyt huomiota täysin eri syystä. Video hänen pelaamassa...

Teyana Taylorin esiintyminen tyttärensä kanssa sulattaa sydämiä sosiaalisessa mediassa.

Vuoden 2026 SAG-palkintogaalan punaisella matolla nähdään joka vuosi runsaasti upeita asuja. Tällä kertaa erityisesti erottui amerikkalaisen laulaja-lauluntekijän, näyttelijän...

"Se oli masennusta": Ice Spice rikkoo hiljaisuuden painonpudotuksestaan

Amerikkalainen räppäri Ice Spice nosti hiljattain verhon fyysisen muodonmuutoksensa kulissien takaa paljastaen, että hänen laihtuneen vartalonsa takana oli...