Jennifer Lopezin kuntosalille menoa edeltävä kauneusrutiini herättää reaktioita

Léa Michel
@jlo/Instagram

Jennifer Lopez jakaa Instagramissa jatkuvasti hetkiä arjestaan, hyvinvoinnista ja kauneudesta brändinsä mainostamiseen. Tällä kertaa amerikkalainen tähti herätti todellisen keskustelun julkaisemalla videon itsestään valmistautumassa menemään… kuntosalille. Täysi meikki, useita ihonhoitotuotteita, seerumeita ja poskipuna: rituaali, jota jotkut internetin käyttäjät pitivät "täysin tarpeettomana treenin kannalta", kun taas toiset ylistivät "hänen ammattitaitoaan ja hehkuaan".

Meikkiopastus

Videollaan JLo nähdään pukemassa treenivaatteensa ja levittämässä sitten useita tuotteita omasta kauneuslinjastaan. Hän aloittaa kaulaseerumilla, sitten hehkuvalla seerumilla ja siirtyy sitten meikkivoiteeseen, aurinkopuuteriin, ripaukseen poskipunaa, ripsiväriin ja huulirasvaan. Amerikkalainen näyttelijä, laulaja, tuottaja, tanssija ja liikenainen kuvailee rutiininsa jokaista vaihetta korostaen, miten hänen tuotteensa vaikuttavat hänen säteilevään ihoonsa ja itseluottamukseensa. Lopuksi hän julistaa olevansa "valmis päivään" ja "mukavassa kunnossa omassa nahassaan".

Internetin käyttäjät jakautuvat ihailun ja ärsytyksen välillä

Vaikka monet fanit ylistivät hänen "ulkonäköään ja energiaansa", jotkut internetin käyttäjät pilkkasivat videota nopeasti. Useat kommentit korostivat hänen valmistautumisensa "liiallista" luonnetta: "Kaikki tämä vain kuntosalille menemistä varten?" kirjoitti eräs käyttäjä.

Myös jotkut puolustivat laulajaa väittäen, että hän vain mainosti tuotteitaan ja että meikissä oleminen ei ole mitenkään väärin, vaikka olisikin kaunis, jopa treenin aikana. "Anna hänen elää! Jos se motivoi häntä menemään kuntosalille, niin sen parempi", eräs fani väitti.

Asiantuntijoiden mielipide

Ihotautilääkärit ja esteetikot ovat yleisesti yhtä mieltä siitä, että meikin käyttö urheilussa ei ole iholle ihanteellista. Hikoilu, kosketus maahan ja urheiluvälineisiin, meikki – erityisesti meikkivoide – voi tukahduttaa ihohuokosia ja edistää näppyjä. Puhumattakaan vaatteiden tai laitteiden tahrojen riskistä. Vaikka meikki voi olla tapa tuntea olonsa hyväksi ja itsevarmaksi, jokainen voi vapaasti tehdä sen, mikä itselleen parhaiten sopii: tärkeintä on tuntea olonsa mukavaksi omassa ihossaan, meikillä tai ilman.

Jennifer Lopezin uusin video havainnollistaa huvittuneen kritiikin ja ihailevien kommenttien lomassa internetin käyttäjien vastakkaisia käsityksiä vaikuttajista ja julkkiksista. Jotkut pitävät sitä "pinnallisena ulkonäkökulttina", kun taas toiset ylistävät "naista, joka omaksuu täysin imagonsa ja menestyksensä". Yksi asia on varma: JLo jatkaa otsikoiden tekemistä – ja kohujen luomista – meikkiä käyttipä hän tai ei.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
