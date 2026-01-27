Demi Moore aiheuttaa sensaation Pariisissa veistoksellisessa haalarissa.

Pariisin Haute Couture -muotiviikot lunastivat jälleen lupauksensa näyttävyydestä ja rohkeudesta. Merkittävimpien vieraiden joukossa Demi Moore lumosi yleisön Schiaparellin kevät/kesä 2026 näytöksessä esiintyessään veistoksellisessa mustassa haalarissa, jota koristivat eläinkuviot. Elegantti asu, joka on uskollinen italialaisen muotitalon surrealistiselle hengelle.

Hallittu "kissamainen" ilme

Punaisella matolla "riskinottohalustaan" tunnettu yhdysvaltalainen näyttelijä valitsi ylleen Schiaparellin syksyn 2025 mallistosta inspiraationsa saaneen mustan istuvan haalarin. Tyyliteltyä leopardikuviota muistuttavin hopeisin korostuksin koristeltu kangas korosti hienovaraisesti "The Substance" -elokuvan tähden siluettia.

Kokonaisuuden täydensivät pitkä, arkkitehtonisesti räätälöity takki, pieni, avantgarde-tyylinen, kulmassa kallistettu musta hattu ja teksturoitu krokotiilikuvioinen käsilaukku. Jaloissaan Schiaparellille ominaiset mustat metallinhohtoiset avokkaat täydensivät tämän sekä hienostuneen että moitteettomasti tyylitellyn lookin.

Katso tämä postaus Instagramissa Demi Mooren (@demimoore) jakama julkaisu

Pariisilaista tyylikkyyttä Schiaparellin mukaan

Taiteellisen johtajan Daniel Roseberryn ohjaama Schiaparelli-näytös yhdisti jälleen kerran teatraalisuuden ja haute couture -käsityötaidon. Veistoksellisten teosten, mytologisten viittausten ja eläinaiheiden avulla muotitalo houkutteli valikoitua yleisöä, joka koostui niin Hollywood-tähdistä kuin muotimaailman vaikutusvaltaisista hahmoista. Tässä ympäristössä Demi Moore teki kiehtovan ja hillityn lausunnon, joka todisti olevansa 63-vuotiaana ajaton tyyli-ikoni, joka kykenee yhdistämään klassisen eleganssin moderniin rohkeuteen.

Idahosta Pariisiin: silmiinpistävä kontrasti

Vain muutama viikko aiemmin näyttelijätär oli esiintynyt täysin erilaisessa ympäristössä: kotonaan Idahon lumisissa maisemissa, turkisvuorilliset saappaat ja ylisuuri villapaita jalassaan lapioidessaan lunta terassiltaan. Tämä radikaali tyylinmuutos mukavista talvivaatteista pariisilaiseen haute coutureen korostaa sitä, kuinka luonnollisesti ja itseironisesti Demi Moore osaa hallita julkisuuskuvaansa.

Pariisilaisen eleganssin ja hillityn yksinkertaisuuden yhdistävä Demi Moore ilmentää vapaata ja inspiroivaa tyyliä. Schiaparellin luomalla "kissamaisella viehätysvoimalla" varustettu näyttelijä todistaa olevansa edelleen yksi Hollywoodin eleganteimmista ja arvaamattomimmista hahmoista – kykenevä yhdellä esiintymisellä muuttamaan muotinäytöksen tapahtumaksi.