Rasismista syytettynä Miss Suomi menetti tittelinsä

Miss Suomi 2025 -kruunu, jonka tarkoituksena on symboloida eleganssia ja avoimuutta, on noussut kiistanalaiseksi symboliksi. Tuore voittaja Sarah Dzafce menetti hiljattain tittelinsä sen jälkeen, kun verkossa levisi kuva, jota pidettiin aasialaisia kohtaan rasistisena. Vaikka hän pyysi anteeksi Kiinalta ja aasialaiselta yhteisöltä, asia ravistelee edelleen suomalaista yleistä mielipidettä ja ulottuu jopa poliittisen maailman sydämeen.

Yksi ele ja yksi kuva liikaa

Marraskuun lopulla sosiaalisessa mediassa levisi kuva, jossa Sarah Dzafce teki "vino katse" -eleen, jonka mukana oli suomenkielinen kuvateksti, joka tarkoittaa "syömässä kiinalaisen kanssa". Nuori nainen sai nopeasti syytöksen rasistisesta käytöksestä ja selitti, että kuvan oli alun perin julkaissut hänen ystävänsä yksityisessä ryhmässä ja että hän kärsi tuolloin migreenistä. Sarah Dzafce väitti, ettei hän ollut valinnut kuvatekstiä.

Näistä selityksistä huolimatta kiista kasvoi. Instagramissa käyttäjät tuomitsivat sen "ontoksi tekosyyksi" ja "vilpittömyyden puutteeksi". Monet vaativat häntä luopumaan kruunustaan väittäen, että "tämä ele tahrasi Suomen mainetta" globaalissa kontekstissa, jossa herkkyys rotuun perustuvaa syrjintää kohtaan korostuu yhä enemmän.

🇫🇮 Kosovolaissyntyinen Miss Suomi menetti tittelinsä sen jälkeen, kun hänen nähtiin tekevän rasistisen eleen aasialaisia kohtaan. Kuvan mukana julkaistiin kuvateksti: "Kun joudut syömään ulkona kiinalaisen kanssa." pic.twitter.com/FQVzr1oqhM — kos_data (@kos_data) 12. joulukuuta 2025

Riittämättömät anteeksipyynnöt kiistan rauhoittamiseksi

Julkisen painostuksen edessä Miss Suomi -kilpailut ilmoitti 11. joulukuuta 2025 Sarah Dzafcen tittelin virallisesti peruuttavansa. Järjestö totesi lehdistötiedotteessa, ettei se "sitoudu syrjivään käyttäytymiseen" ja esitti anteeksipyyntönsä "kaikille tapauksesta loukkaantuneille". Lehdistötilaisuudessa Sarah Dzafce pyysi anteeksi kolmella kielellä – suomeksi, englanniksi ja kiinaksi – sanoen: "Anteeksi, Kiina." Kilpailun järjestäjät myönsivät tittelin toiseksi tulleelle Tara Lehtoselle. Tästä symbolisesta päätöksestä huolimatta kiista jatkui laantumattomana.

Poliitikot lietsovat kiistaa

Asia sai jopa poliittisen käänteen, kun useat nationalistisen Perussuomalaisten jäsenet – Juho Eerola, Kaisa Garedew ja europarlamentaarikko Sebastian Tynkkynen – julkaisivat kuvia itsestään tekemässä samaa kiistanalaista elettä. Tämä provokaatio herätti raivoa. Opetusministeri Anders Adlercreutz kutsui heidän käytöstään "vastuuttomaksi, lapselliseksi ja typeräksi" ja lisäsi, että "tämä ele loukkaa ihmisiä selvästi".

Kritiikkiä tuli myös pääministeri Petteri Orpon puolueelta, jossa kansanedustaja Pia Kauma totesi, että "tarvitaan nopeita toimia rasismin normalisoitumisen estämiseksi instituutioissa". Asiasta on tarkoitus keskustella puolueiden välisessä kokouksessa.

Lyhyesti sanottuna yksittäistapaukseksi tarkoitettu tapaus on muuttunut Suomessa suhdetoimintakriisiksi, joka on käynnistänyt syvällisen keskustelun yhteiskunnallisesta vastuusta ja suvaitsevaisuudesta. Sarah Dzafcen tapaus ylittää kauneuskilpailujen rajat; se herättää yhteiskunnallisia kysymyksiä kömpelyyden ja rasismin välisestä rajasta sekä siitä, miten julkisuuden henkilöiden ja vaaleilla valittujen virkamiesten tulisi ilmentää kunnioitusta globalisoituneessa maailmassa.