"Hän on upea": Selena Gomez häikäisee säteilevällä ulkonäöllään

Meikkitaiteilija Jenni Nicole (@jennanicoleofficial) jakoi Instagramissa kultaisen selfien amerikkalaisesta laulaja-lauluntekijästä, näyttelijästä, tuottajasta ja yrittäjästä Selena Gomezista, joka ikuisti keväisen hehkun luonnonvalossa.

"Hehkuva meikki" lämpimissä ja valoisissa sävyissä

Tässä auringossa kylpemässä kuvassa Selena Gomezilla on täydellisesti toteutettu, avonainen meikki: kultainen korostuskynä muotoilee poskipäitä, hohtava persikanvärinen luomiväri antaa terveen hehkun, hienovaraiset smoky eyes -silmät pidennettyine ripsineen ja pulleat, kiiltävät pinkit huulet. Hänen laineikkaat ruskeat hiuksensa laskeutuvat vapaasti kehystäen itsevarmaa hymyä, ja kaikki tämä on verhoiltu teksturoidulla mustalla neuleella tyylikkään kontrastin luomiseksi.

Katso tämä postaus Instagramissa JENNA NICOLE (@jennanicoleofficial) jakama julkaisu

Aitous ja luonnonvalo

Tämä sisätiloissa kattoikkunan tulviessa valoon otettu selfie korostaa Selena Gomezin luonnollista ihoa ja antaa hänelle superhehkuvan ja eloisan ilmeen, joka muistuttaa heräämistä auringossa. Jenni Nicole luo vaivattoman kauneuslookin, joka sopii täydellisesti kesäiseen tunnelmaan.

Fanit ovat haltioissaan: "Superaurinkoista!"

Kommentit pursuavat ihailusta: "Hän on upea, tuo auringon hehku on hullua!" tai "Superaurinkoista Selena, valaiset kaiken!" , fanit hehkuttavat ja ylistävät tätä meikkiä, joka vangitsee Selena Gomezin iloisen ja säteilevän olemuksen.

Lyhyesti sanottuna Jenni Nicolen stailaama Selena Gomez ilmentää säteilevää kauneutta tässä hohtavassa selfiessä, joka juhlistaa yksinkertaista, hehkuvaa loistoa. Inspiroiva look, joka todistaa "todellisen hehkun", syntyy joskus yksinkertaisesta luonnonvalosta ja hehkuvasta meikistä.