"Hänen pitäisi hymyillä": Amerikkalainen näyttelijä saa kritiikkiä punaisella matolla esiintymisensä jälkeen

Léa Michel
Amerikkalainen näyttelijä ja leijalautailija Maika Monroe teki yhden erottuvimmista esiintymisistä 79. Cannesin elokuvajuhlien avajaisissa 12. toukokuuta 2026. Paljeteissa koristellussa mekossa näyttelijä, joka nousi kuuluisuuteen elokuvissa "It Follows" ja on viime aikoina nähty elokuvissa "Longlegs" ja "Reminders of Him", koristasi punaista mattoa eleganssillaan. Sosiaalisessa mediassa jotkut käyttäjät kuitenkin kommentoivat... hänen ilmettään ja pitivät sitä "liian vakavana". Tämä kommentti kertoo paljon naisiin edelleen kohdistetuista odotuksista.

Muotilehdistön ylistämä esiintyminen

Cannesin elokuvajuhlien punaiselle matolle Maika Monroe valitsi pitkän, kokonaan hopeanhohtoisilla paljeteilla koristellun mekon. Merenneitotyylinen mekko neliönmuotoisella pääntiellä leikitteli paljettien nestemäisellä kimalluksella, joka heijastui jokaisella liikkeellä. Näyttelijätär täydensi asunsa koruilla. Kampaukseensa hän valitsi siron nutturan, joka korosti hänen piirteitään ja mekon pystysuoria linjoja. Klassinen, lähes hollywoodmainen valinta, jota muotilehdistö on ylistänyt.

"Hänen pitäisi hymyillä": kielto, joka ei koskaan päästä naisia menemään

Vaikka muotilehdistö ylisti yksimielisesti lookia, jotkut internetin käyttäjät keskittyivät mieluummin näyttelijättären ilmeeseen. "Hänen pitäisi hymyillä", "Hän ei näytä onnelliselta ollessaan siellä" ... Muutamia kommentteja ilmestyi, joissa Maika Monroea kritisoitiin hänen "neutraalista kasvostaan" virallisissa kuvissa. Tämä huomautus heijastaa tunnettua ilmiötä: naisiin kohdistuvaa painetta hymyillä jatkuvasti.

Usein englanninkielisellä ilmaisulla "smile please" viitattu sosiaalinen paine kohdistuu lähes yksinomaan naisiin, joita ei koskaan pyydetä hymyilemään vaikuttaakseen "miellyttäviltä". Kun mies pysyy vakavana punaisella matolla, puhumme "karismasta" tai "läsnäolosta"; kun nainen tekee samoin, häntä kritisoidaan mököttämisestä. Monet näyttelijät, kuten yhdysvaltalainen näyttelijä, ohjaaja ja esiintyjä Kristen Stewart sekä brittiläinen stylisti, suunnittelija ja liikenainen Victoria Beckham, ovat jo tuominneet tämän kaksinaismoralismin.

Hänen luonteensa mukainen asenne

Maika Monroe tunnetaan ilmeikkäästä mutta intensiivisestä kasvoistaan, jotka osaltaan vaikuttivat hänen menestykseensä tunnelmallisissa elokuvissa, kuten "It Follows" ja "Longlegs". Cannesin punaisella matolla hän pysyi uskollisena tälle imagolle. Kohteliaan hymyn sijaan näyttelijätär valitsi hillityn, lähes elokuvamaisen olemuksen, joka sopi täydellisesti maailman arvostetuimman elokuvafestivaalin tunnelmaan.

Bonuksena muistetaan, että Cannesin avajaiset eivät ole "juhlat ystävien kanssa": se on muodollinen tapahtuma, jossa näyttelijät poseeraavat kymmenille valokuvaajille pitkiä aikoja. Koko ajan hymyileminen olisi paitsi uuvuttavaa, myös absurdia. Maika Monroe yksinkertaisesti teki työnsä: poseerasi ammattimaisesti upeassa asussa suuressa tapahtumassa.

Maika Monroen esiintymiseen Cannesin elokuvajuhlilla liittyvä tapaus muistuttaa viime kädessä siitä, kuinka naisia arvioidaan edelleen kriteereillä, jotka eivät liity heidän työhönsä. Sen sijaan, että jotkut kehuisivat hänen ulkonäköään tai olemustaan, he vaativat mieluummin hymyä, jota he eivät koskaan odottaisi miesnäyttelijältä. Näennäisen triviaali kritiikki, mutta sellainen, joka paljastaa itsepintaisen seksistisen ennakkoasenteen jopa yhdellä maailman arvostetuimmista punaisista matoista.

