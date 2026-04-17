Tällä punaisella ranta-asulla malli Emily Ratajkowski asettaa trendin vuodelle 2026.

Naila T.
@emrata / Instagram

Aurinkoisella rannalla Emily Ratajkowski ilmestyy uudelleen punaisessa uima-asussa, joka korostaa hänen vartaloaan. Hänen valintansa tästä yksiosaisesta ranta-asusta on täydellisesti ajoitettu samaan aikaan tyylin voimakkaan paluun kanssa rannoille kesällä 2026.

Kauden tunnuskappale

Yksiosaiset uimapuvut, joissa usein on painijanselkä tai strukturoituja leikkauksia, ovat kesän 2026 mallistojen ehdottomia ehdotuksia. Ne yhdistävät 60- ja 70-lukuja muistuttavan retroestetiikan määrätietoisen moderneihin linjoihin, leikitellen nauhoilla, nauhoilla ja läpikuultavilla efekteillä. Amerikkalainen malli, näyttelijä ja kirjailija Emily Ratajkowski, Inamorata-brändinsä johtaja, on ilmentänyt tätä trendiä useiden kausien ajan.

Hän ammentaa inspiraatiota hienostuneiden ja eleganttien vintage-uima-asujen maailmasta ja tarjoaa laajan valikoiman malleja omaleimaisilla leikkauksilla. Hänen luomuksissaan suositaan usein intensiivisiä värejä, kuten punaista, mustaa tai viininpunaista, jotka korostavat siluettia säilyttäen samalla tietyn tyylillisen keveyden.

Miksi yksiosainen punainen kolikko aiheuttaa niin paljon kohua?

Erityisesti punainen on avainväri ranta-asuissa vuonna 2026, ja sitä esiintyy niin suurten tuotemerkkien kokoelmissa kuin omien suunnittelijoiden, kuten Inamoratan, vaatteissa. Yksiosaisena käytettynä tämä väri lisää siihen räikeän ja itsevarman sävyn, mikä selittää sen vetovoiman niin malleihin kuin vaikuttajiinkin, jotka kaikki etsivät tyylikästä lomailmetta. "Tähden" imagon lisäksi tämä tyyli vastaa myös mukavuuden tarpeeseen: yksiosainen malli tarjoaa enemmän peittävyyttä kuin muut leikkaukset, mutta silti siinä on huolellisesti suunniteltu siluetti.

Valitsemalla tämän punaisen uimapuvun Emily Ratajkowski vahvistaa jo käynnissä olevan trendin: paluun uimapukuun rohkeasti ja modernisti uudelleen kuviteltuna. Mukavuuden, retroestetiikan ja itseilmaisun risteyskohdassa tästä vaatteesta on tulossa kesän 2026 välttämättömyysvaate.

Article précédent

