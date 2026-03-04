"Erittäin elegantti": Deva Cassel tekee silmiinpistävän esiintymisen

Léa Michel
@devacassel/Instagram

Ranskalais-italialainen malli ja näyttelijä Deva Cassel, Monica Belluccin ja Vincent Casselin tytär, valaisi eturivin Diorin syksy/talvi 2026-2027 näytöksessä Pariisin muotiviikoilla. Hänen asunsa herätti huomiota ja vahvisti hänen asemansa brändin uutena muusana.

Uudistetun New Look -tyylin uskollinen seuraaja

Tuileries'n puutarhassa Deva Cassel istuutui osoittamaan suosiotaan Jonathan Andersonin suunnittelemalle mallistolle. Diorille uskollisena hän ilmensi ultramodernia versiota Monsieur Diorille niin rakkaasta New Lookista yhdistäen perinteen ja modernin tyylin vaivattomaan eleganssiin.

Tyylikästä ja arkkitehtonista toimistoasua

Hänellä oli yllään sininen raidallinen paita ja vyöllä varustettu hame, jotka toivat mieleen Diorin ikonisen strukturoidun arkkitehtuurin. Tämä "toimistotyylikäs" siluetti, joka oli suunniteltu uudelleenkuvittelemaksi univormuksi, loi loistavan kontrastin catwalkin vapaampiin lookkeihin. Itsevarma, sekä ammattimainen että muodikas ilme.

Yksimielinen reaktio: "Erittäin tyylikäs"

Sosiaalisessa mediassa ja lehdistössä kehuja tulvi: "Erittäin elegantti", "Täydellinen show'n tähdittäjä", "Täydellinen Dior-lähettiläs". Fanit ylistivät hänen kykyään kantaa Diorin DNA:ta harvinaisen helposti ja samalla yhdistää se nykyaikaiseen persoonallisuuteensa.

Deva, muotiviikkojen eturivin valttikortti

Rennosti eturivissä istuva Deva Cassel osoitti loistavansa yhtä lailla catwalkilla kuin katsojanakin. Vain 21-vuotiaana hän suunnistaa itsevarmasti muotinäytösten ja VIP-kutsujen välillä todistaen, että hänen luontainen karismansa tekee hänestä vakiohenkilön Pariisin muotiviikkojen kohokohdissa.

Tällä silmiinpistävällä Diorin-esiintymisellä Deva Cassel tarjoaa virheettömän ja tyylikkään lookin, joka yhdistää perinteen ja modernin tyylin. "Erittäin elegantti" toimistoasussaan vahvistaa asemansa uutena ranskalaisena ikonina ja valaisee Pariisin yhtä ajattomalla valolla kuin hänen niin hyvin käyttämänsä New Look.

