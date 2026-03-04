Sydney Sweeney paljastaa odottamattoman puolensa videolla, joka herättää paljon kohua.

Sydney Sweeney, joka tunnetaan mieleenpainuvista elokuva- ja televisiorooleistaan, on äskettäin herättänyt huomiota täysin eri syystä. Video hänen pelaamassa jalkapalloa levisi kulovalkean tavoin sosiaalisessa mediassa paljastaen näyttelijättären odottamattoman urheilullisen puolen.

Sarja, joka sytyttää some-kanavia liekkeihin

Verkossa jaetuissa kuvissa Sydney Sweeney esiintyy jalkapallokentällä pallo jalkojensa juuressa. Kaukana punaisilta matoilta ja elokuvalavasteilta näyttelijä omaksuu dynaamisen asennon, jossa hän hallitsee ja potkaisee palloa taitavasti hymyillen. Useille alustoille nopeasti jaettu video herätti lukuisia reaktioita. Jotkut internetin käyttäjät ilmaisivat yllätyksensä löytäessään tämän urheilullisen puolen hänestä, kun taas toiset ylistivät hänen rentouttaan ja energisyyttään.

Julkaisemalla tämän videon näyttelijä tarjoaa erilaisen kurkistuksen arkeensa. Ilman hienostunutta lavastusta tai arvostettuja lavasteita hän vaikuttaa maanläheiseltä ja keskittyneeltä esiintymiseensä. Tämä yksinkertaisuus vaikutti suurelta osin nettikohinaan. Video ei ole pelkkä viraalihetki, vaan se korostaa näyttelijättären monipuolisia kiinnostuksen kohteita, jotka usein rajoittuvat hänen valkokankaan rooleihinsa.

Katso tämä postaus Instagramissa Viesti, jonka on jakanut L'Équipe (@lequipe)

Hiljainen intohimo urheiluun

Vaikka Sydney Sweeney tunnetaan ensisijaisesti rooleistaan hittisarjoissa, kuten "Euphoria" ja "The White Lotus", hän on aiemmin puhunut kiinnostuksestaan liikuntaan. Ennen näyttelijänuraansa hän harrasti useita lajeja, kuten kamppailulajeja ja kurinalaisuutta ja kestävyyttä vaativia aktiviteetteja. Tämä uusi video jatkaa tätä perinnettä ja viittaa siihen, että hän todennäköisesti ylläpitää aktiivista yhteyttä urheiluun. Jalkapallo, joukkuelaji, joka vaatii koordinaatiota ja strategiaa, korostaa vähemmän julkisuutta saanutta puolta hänen elämästään.

Laajempi trendi julkkisten keskuudessa

Sydney Sweeney ei ole ainoa julkkis, joka esittelee urheilullisia harrastuksiaan virallisten tapahtumien ulkopuolella. Monet viihdealan edustajat jakavat nykyään hetkiä, jotka liittyvät harjoitteluun, ystävyysotteluihin tai fyysiseen virkistykseen. Sydney Sweeneyn tapauksessa video muistuttaa siitä, että hänen matkansa ulottuu paljon kuvauspaikkojen ulkopuolelle.

Tällä urheiluesiintymisellä Sydney Sweeney vahvistaa, että hän jatkaa yleisönsä yllättämistä – sekä ruuduilla että kentällä.