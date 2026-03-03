Teyana Taylorin esiintyminen tyttärensä kanssa sulattaa sydämiä sosiaalisessa mediassa.

@teyanataylor/Instagram

Vuoden 2026 SAG-palkintogaalan punaisella matolla nähdään joka vuosi runsaasti upeita asuja. Tällä kertaa erityisesti erottui amerikkalaisen laulaja-lauluntekijän, näyttelijän ja ohjaajan Teyana Taylorin esiintyminen tyttärensä kanssa.

Merkittävä osallistuminen SAG-palkintoihin

Teyana Taylor osallistui 1. maaliskuuta Los Angelesissa Screen Actors Guild Awards (SAG Awards) -gaalaan, jossa hänet oli ehdolla parhaaksi naissivuosaksi elokuvasta "One Battle After Another". Tilaisuudessa hän oli pukeutunut Thom Brownen luomukseen. Mekossa oli graafinen harmaan ja kerman sävyinen tilkkutäkki yläosassa, ja hopeisilla paljeteilla koristeltu hame laskeutui pitkiksi vaaleanpunaisiksi nauhoiksi, jotka muodostivat dramaattisen laahuksen.

Hän täydensi lookin Tiffany & Co:n näyttävillä koruilla sekä intensiivisellä meikillä silmien ympärillä ja nude-huulilla illan teeman mukaisesti, joka oli saanut inspiraationsa 1920- ja 1930-lukujen Hollywood-eleganssista.

Rue Rose, hyvin erityinen vieras

Hänen vierellään hänen viisivuotias tyttärensä Rue Rose Shumpert herätti yhtä paljon huomiota kuin itse asu. Pieni tyttö nähtiin säätämässä äitinsä laahusta ennen kuvien ottamista, spontaani ele, joka ilahdutti valokuvaajia välittömästi. Hänellä oli Peter Pan -kauluspaita vaaleansini-valkoraidallisen neuletakin alla, yhdistettynä kuviolliseen hameeseen ja mustiin nilkkureihin. Hymyillen hän poseerasi käsi kädessä äitinsä kanssa ja vaihtoi tietäviä katseita kameroiden kanssa.

Katso tämä postaus Instagramissa

Etalkin (@etalkctv) jakama julkaisu

Laajasti verkossa jaettu sarja

Kuvat kaksikosta punaisella matolla levisivät nopeasti sosiaalisessa mediassa. Käyttäjät ylistivät hetken spontaanisuutta ja korostivat kuvauspuhelun aikana ilmenevää hellyyttä ja iloa. Live-haastattelun aikana Rue Rose jopa otti hetkeksi mikrofonin käyttöön ilmaistakseen ilonsa läsnäolostaan seremoniassa. Tämä lyhyt väliintulo vahvisti hänen esiintymiseensä liittyviä tunteita.

Seremonian ratkaiseva hetki

Jo viime tammikuussa Golden Globe -palkinnon voittanut amerikkalainen laulaja-lauluntekijä, näyttelijä ja ohjaaja Teyana Taylor vahvistaa nousunsa elokuvamaailmassa. Hänen esiintymisensä vuoden 2026 SAG-palkintogaalassa oli sitäkin huomionarvoisempaa, koska hän päätti jakaa hetken tyttärensä kanssa.

Palkintojen ja asujen lisäksi tämä esiintyminen jää yhdeksi illan koskettavimmista hetkistä. Yksinkertainen hetki, joka ikuistettiin valokeilassa ja joka resonoi yleisön kanssa ja sytytti sosiaalisen median liekkeihin.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
