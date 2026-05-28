"Ajaton ikoni": 59-vuotias Salma Hayek lumoaa retrolookillaan

Anaëlle G.
Meksikolais-amerikkalais-libanonilainen näyttelijä, ohjaaja ja tuottaja Salma Hayek todistaa, että eleganssi ei tunne ikää. Ranskan Rivieralla hän herätti henkiin Brigitte Bardotin 1960-luvun tyylikkyyden sinivihreässä mekossa, joka levisi kulovalkean tavoin.

Salma Hayek näytteli Brigitte Bardot'ta Cannesissa

Salma Hayek jakoi Instagramissa sarjan kulissien takaisia kuvia Cannesin-matkaltaan. Kaukana punaiselta matolta hän poseeraa Välimerelle päin jahdilla retrohenkisessä miljöössä, joka tuo mieleen 1960-luvun suuret elokuvaikonit. Kolmannen kuvan viittaus Brigitte Bardot'iin, Rivieran ehdottomaan ikoniin, on selvä – aina hellästä otoksesta valkoisen kissan kanssa sylissä huolimatta.

Perinwinkle-sininen mekko ja yhteensopiva pääpanta

Keskipisteenä on epäsymmetrinen, sinivihreä mekko: yksihihainen, kyynärpäähän päättyvä ja röyhelöreunustettu mekko laskeutuu toisen olkapään yli vyötäröllä olevasta nauhasta. Istuva hameosa, jota korostavat rypytykset ja laskokset, antaa kokonaisuudelle veistoksellisen ilmeen.

Täydentääkseen lookin Salma Hayek lisäsi leveän, yhteensopivan sinisen pannan, syvän malvanvärisen huulipunan ja savuisen silmämeikin. Look on uskollinen valkokankaan sireenien estetiikalle ja todistaa, että retro on kaikkea muuta kuin vanhanaikaista.

Fanit voitettiin puolelleen.

Ei ole yllättävää, että julkaisu herätti valtavan määrän ihailevia reaktioita. Monet internetin käyttäjät ylistivät häntä "ajattomaksi ikoniksi", mikä on toistuva kohteliaisuus hänen faneiltaan, jotka uskovat Salma Hayekin vain kaunistuvan iän myötä. On sanottava, että näyttelijätär vaalii rauhallista suhdetta aikaan: hän hyväksyy ja esittelee ylpeänä hopeisia hiuksiaan kieltäytyen "peittämästä ikäänsä". Tämä aitous vahvistaa sidettä hänen miljooniin seuraajiinsa.

Salma Hayek loi näin ollen yhden vuoden 2026 Cannesin elokuvajuhlien inspiroivimmista "off"-lookeista talvisen sinisellä mekollaan ja yhteensopivalla pantallaan.

Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
Laulaja Olivia Rodrigo tuomitsee babydoll-mekkoonsa kohdistuneen kritiikin.
"Luonnonmukaisuus lumoava": 50-vuotias Ali Larter säteilee ilman meikkiä

