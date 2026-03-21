"Olen muuttanut elämäntapaani": Tämä 60-vuotias brittiläinen julkkis poseeraa ylpeänä ja puhuu vaihdevuosista

Fabienne Ba.
@megmathewsofficial_ / Instagram

Brittiläinen kolumnisti, aktivisti ja liikenainen Meg Mathews herätti syntymäpäivänään huomiota jakamalla ajatuksiaan vaihdevuosista. Henkilökohtaisen kertomuksensa kautta hän valaisee aihetta, joka on vielä liian usein vaiettu.

Symbolinen virstanpylväs juhlittiin julkisesti

Meg Mathews isännöi 60-vuotissyntymäpäivänsä kunniaksi juhlia Lontoon Langham-hotellissa läheisten ystävien ja perheenjäsenten ympäröimänä, mukaan lukien tyttärensä Anaïs Gallagher. Brittiläisen popin roolistaan ja brittiläisen laulaja-lauluntekijän Noel Gallagherin entisenä vaimona tunnettu Anaïs teki huomattavan esiintymisen. Paikalla oli myös useita muita julkkiksia, kuten brittiläinen näyttelijä Sadie Frost ja brittiläinen koomikko ja televisio- ja radiojuontaja Alan Carr, jotka korostivat tämän juhlallisen ja symbolisen tapahtuman merkitystä.

Avoin keskustelu vaihdevuosista

Tämän juhlan lisäksi Meg Mathews on viime vuosina erottunut halukkuudestaan puhua avoimesti vaihdevuosista. Haastattelussa hän selitti, ettei hän heti ymmärtänyt, mitä hänelle tapahtui. Aluksi hän luuli kärsivänsä jostakin toisesta sairaudesta, ennen kuin tunnisti tähän hormonaaliseen muutokseen liittyvät oireet. Hän mainitsi erityisesti eristäytyneisyyden tunteen, joka liittyi tuolloin saatavilla olevan tiedon puutteeseen. Kokemus, jonka monet naiset jakavat terveysasiantuntijoiden mukaan.

Parempi ymmärrys vielä tabu-vaiheesta

Näiden haasteiden edessä Meg Mathews selittää muuttaneensa elämäntapaansa perusteellisesti. Hän on nyt omaksunut rutiinin, joka keskittyy fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin. Cornwallissa asuvana hän suosii myös luontoa lähellä olevaa elämäntapaa, johon kuuluu ulkoiluaktiviteetteja, kuten uintia meressä. Tämä tasapainon palauttaminen on osa kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jolla pyritään hallitsemaan vaihdevuosien vaikutuksia paremmin.

Vaihdevuodet ovat edelleen harvoin julkisesti keskusteltu aihe, vaikka ne vaikuttavat monien naisten elämään. Oireet voivat vaihdella huomattavasti: unihäiriöt, mielialan vaihtelut, väsymys ja fyysiset muutokset. Jakamalla kokemuksensa Meg Mathews auttaa tekemään tästä elämänvaiheesta näkyvämmän ja edistää parempaa ymmärrystä. Hänen tarinansa korostaa myös tiedon ja tuen tärkeyttä, joita vaihdevuodet usein pitävät riittämättöminä.

Meg Mathews siis ilmentää vahvaa lähestymistapaa ikääntymiseen ja kehon muutoksiin. Jakamalla kokemuksiaan vaihdevuosista hän auttaa muuttamaan käsityksiä ja kannustaa vapaampaan keskusteluun naisten terveydestä.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Ilmoitettuaan syöpädiagnoosinsa tämä amerikkalainen näyttelijä päätti näyttää kehonsa todellisuuden.

