45-vuotias Venus Williams säteilee kihlakuvissaan.

Léa Michel
@venuswilliams/Instagram

Amerikkalainen tennispelaaja Venus Williams jakoi hiljattain Instagramissa aiemmin näkemättömiä kuvia kihlauksestaan italialaisen näyttelijän ja tuottajan Andrea Pretin kanssa, jotka tapahtuivat 31. tammikuuta 2025. Kuvatekstillä "Kihloissa 31.1.2025💫" (Kihloissa 31.1.2025).

Pari ja avioliittoehdotus

Venus Williams ja Andrea Preti avioituivat viime kesänä, ja se virallistettiin Pariisin muotiviikoilla helmikuussa 2025 useiden julkisten esiintymisten aikana yhdessä. Salassa pidetty kosinta paljastui lopulta Venus Williamsin voitettua Mubadala Citi DC Openin 22. heinäkuuta 2025, jossa hän käytti kahta timanttisormusta.

Instagramissa jaetuissa kihlajaiskuvissa Venus Williams poseeraa säteilevästi Andrea Pretin rinnalla trooppisessa ympäristössä valkoisessa halterimekossaan koiransa Harryn kanssa. Kuvat tarjoavat harvinaisen kurkistuksen Venusin yksityiselämään seitsemänkertaisen Grand Slam -voittajan kanssa. Kuvat korostavat hänen onneaan ja vangitsevat heidän läheisen siteensä, Andrea Pretin ensin leopardikuvioisessa paidassa ja sitten valkoisessa.

Ratkaiseva tuki hänen paluulleen tenniksen pariin

Andrea Pretillä oli keskeinen rooli Venuksen paluussa. Hän motivoi tätä vaativissa harjoituksissa, joita Venus vertaa "yhdeksästä viiteen jatkuvaan juoksuun", estäen näin mahdolliset velttouden hetket. Preti oli läsnä Venuksen otteluissa ja kannusti häntä jatkamaan yli vuoden poissaolon jälkeen vahvistaen hänen päättäväisyyttään vuonna 2026 sitoutumalla ASB Classic -kilpailuun Uudessa-Seelannissa.

Innostuneita reaktioita faneilta

Tämä kuvakaruselli keräsi lähes 175 000 tykkäystä kommenteilla, kuten "Onnittelut! Rakkaus sopii sinulle niin hyvin" ja "Hyhdät onnesta". Amerikkalainen tennispelaaja Coco Gauff reagoi sydän-emojeilla, kun taas jotkut Venus Williamsin fanit panivat merkille hänen "kihlauksen jälkeisen hehkun", joka poikkeaa hänen tavanomaisesta yksityiselämäänsä koskevasta pidättyväisyydestään.

Lyhyesti sanottuna Venus Williams loistaa näissä kihlakuvissa yhdistäen saumattomasti rakkauden, urheilun ja eleganssin Andrea Pretin kanssa. Tämä intiimi hetki on inspiroiva ja aloittaa säteilevän luvun tennislegendan elämässä hänen voitokkaan paluunsa jälkeen.

Léa Michel
