Hän juhlistaa näkyvää syntymämerkkiään ja muuttaa sitä, miten muut näkevät hänet.

Syntymämerkki on tavaramerkki, identiteettimme leima. Se koristaa kehoa kuin henkilökohtainen leima. Joillakin ihmisillä on tuskin näkyviä merkkejä tai merkkejä kehon paikoissa, jotka vain läheiset ystävät ja perheenjäsenet näkevät. Toisilla on painaumia iholla, näkyvämpiä ihotautikohtaisia versioita. Sisällöntuottaja @lise_favrella on kuitenkin synnynnäinen luomi. Tämän tieteellinen nimi on ruskehtava, karvojen peittämä läiskä.

Lapsuuden pilkan magneetti

Syntymämerkkejä on yhtä monta tyyppiä kuin on ihmisiäkin. Jotkut sulautuvat kauneusmerkkeihin, toiset antavat illuusion viinin pyyhkimisestä ihollamme, ja jotkut ovat arkkitehtonisempia, muistuttaen abstraktia taidetta tai lapsen piirustusta. Jotkut, jotka sijaitsevat kielletyillä alueilla, pysyvät piilossa kankaan varjoissa. Sisällöntuottaja @lise_favre ei kuitenkaan voinut väittää olevansa tällainen huomaamaton syntymämerkkinsä ollessa aivan kämmen keskellä. Ellei hän käyttänyt hanskoja ympäri vuoden, hänen oli vaikea kieltää tämän kohtalonmerkin olemassaoloa.

Hänellä on synnynnäinen luomi, jota ihotautilääkärit yleisesti kutsuvat synnynnäiseksi luomeksi. Vaikka termi kuulostaa melko barbaariselta, se viittaa itse asiassa erittäin suureen luomeen, joka toimii myös hiusten kasvualustana. Joskus herneen kokoinen luomi voi peittää suuren osan kehosta kuin pigmenttiä menettänyt seinävaate. Ja vaikka tämä merkki on osa häntä, Lise on pitkään toivonut, että se kutistuisi tai katoaisi hänen kätensä pinnalta.

Läpi lapsuutensa hänen luokkatoverinsa lapsellisella mutta terävällä huumorintajullaan vertasivat syntymämerkkiä "kakkajäännöksiin" eivätkä epäröineet teeskennellä inhoavansa sitä, mikä oli todellisuudessa geneettinen allekirjoitus. Yhtä armottomien luokkatovereiden silmissä hänestä tuntui vain inholta. Syytettynä "pesun puutteesta" tai "likaisuudesta", hänen syntymämerkkinsä oli tehnyt hänestä koulun hylkiön. Tämän pilkan vyöryn jälkeen epävarmuudet juurtuivat hänen käsiinsä, ja tätä luonnollista merkkiä, jota hänet oli opetettu vihaamaan, määritteli hänen käsiinsä.

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Lause, joka muutti hänen näkökulmaansa

Kritiikkiä kritiikin perään tämä syntymämerkki muuttui lopulta ahdistuksen lähteeksi, enemmän kuin luonnolliseksi osaksi elämää. Sen sijaan, että Lise olisi elänyt rauhanomaisesti tämän luomen kanssa, hän torjui sen kokonaan ja halusi pitkään sen poistettavan iholtaan. Hänelle tämä pitkien mustien karvojen peittämä merkki oli vain vaikeuksien lähde, jopa taivaallinen rangaistus. Vaikka syntymämerkki peitti vain muutaman neliösenttimetrin hänen ihostaan, se oli kasvanut valtavaksi peilissä.

Se, mitä hän piti korjattavana anatomisena vikana, sai toisenlaisen merkityksen käsipallojoukkuetoverille. Juuri tämä vieraileva ystävä avasi hänen silmänsä hänen erikoisuudelleen. Terveellä uteliaisuudella hän kysyi tältä jälkeä, joka näkyi selvästi pallon lentotavassa.

Lise, joka odotti jälleen vihamielistä reaktiota, yllättyi iloisesti Sofian näkökulmasta ja ilmaisi valtavan kiitollisuutensa tälle. "Se saa sinut vaikuttamaan niin ainutlaatuiselta, en ole koskaan nähnyt mitään vastaavaa. Se on uskomattoman omaperäistä", hän tunnusti ystävällisesti. Tällä lausunnolla oli syvällinen vaikutus Sofian itsetuntoon.

Tarinan opetus: se, mikä tekee meistä ainutlaatuisia, ei ole outoa

Vaikka muiden mielipiteiden ei pitäisi sanella ajattelutapaamme, tämä vilpitön kohtelu oli kuin nollaus vuosien kaltoinkohtelun jälkeen. Uusi alku. "Itse asiassa kaikki on kiinni havainnoinnista", sisällöntuottaja toteaa. Nyt, kun lapset "miksi"-vaiheessaan kysyvät häneltä, mitä hänen kädessään on, hän ei enää piilota käsiään selän taakse. Eikä hän yritä vähätellä sitä. Hän vastaa itsevarmasti : "Se on luomi, ja se on iso, koska olen todella, todella kaunis."

Kirjaimellinen käännös: Jos yhteiskunta on johtanut meidät uskomaan, että erilaisuus on epänormaalia tai että singulariteetti on groteskia tai ongelmallista, itse asiassa nämä erityispiirteet ovat arvokkaimpia lahjojamme. Loppujen lopuksi, mitä harvinaisempi koru on, sitä arvokkaampi se on, ja mitä keräilykelpoisempi koru on, sitä korkeammalle sen arvo nousee. Miksi ei sama päteisi ihmiskehon ainutlaatuisiin pieniin teoksiin? Olipa kyseessä sitten graafisen muotoinen syntymämerkki , arpi tai tummat silmänaluset… kaikki nämä yksityiskohdat tekevät meistä ainutlaatuisia ja vaikuttavat visuaaliseen identiteettiimme.

Ihmiset eivät ole syntyneet klooneiksi tai noudattamaan erittäin homogeenisia esteettisiä ohjeita. Heidät on ohjelmoitu olemaan vertaisiaan vailla.