"Hartiani olivat liian leveät": tämä rugbypelaaja avautuu epävarmuuksistaan

Itsevarmimmatkin naiset saattavat joskus epäillä itseään nähdessään oman peilikuvansa. Tämän jakoi hiljattain Yhdysvaltain rugbymaajoukkuepelaaja Ilona Maher paljastaen hyvin henkilökohtaisen hetken Instagram-seuraajilleen. Sydämellinen lausunto, joka resonoi paljon urheilumaailman ulkopuolella.

Ihailtu urheilija… ja ihminen

Ilona Maher julkaisi Instagramissa kuvan itsestään rannalla ja rehellisen viestin negatiivisista ajatuksista, joita voi herätä, vaikka näyttäisikin hyväksyvän kehonsa täysin. Hän selittää, että eräs hiljattainen kohtaaminen sai hänet kyseenalaistamaan ulkonäköään, erityisesti hartioitaan. Katsoessaan itseään peilistä hän kertoo tunteneensa äkillistä epäilystä: Ovatko ne liian leveät? Liian ulkonevat? Eivätkö ne ole tarpeeksi naisellisuuden perinteisten standardien mukaisia?

Tottunut vuosien urheilun myötä rakentuneeseen voimakkaaseen fysiikkaan, Ilona Maher kuvailee hyvin todellista hetkeä: sitä, kun tarkkailee omaa kehoaan pikemminkin kriittisellä kuin hyväntahtoisella katseella. Kokemus, johon monet voivat samaistua taustastaan riippumatta.

Katso tämä postaus Instagramissa Ilona Maherin (@ilonamaher) jakama julkaisu

Kun standardit valtaavat ajatuksemme

Tämä tarina korostaa yleistä todellisuutta: edes näkyvät ja ihaillut eivät ole immuuneja epävarmuuksille. Yhteiskunnassa, jossa tietyt esteettiset standardit ovat edelleen hyvin vallitsevia, on helppo miettiä, vastaako oma keho odotuksia. "Liian leveiksi" koetut hartiat, "liian paksuiksi" reidet, "liian erilaiseksi" koettu vartalo... nämä ajatukset voivat nousta esiin odottamatta. Ja silti nämä samat ominaisuudet ovat usein heijastus elinvoimaisesta, kyvykkäästä ja voimakkaasta kehosta. Ilona Maherin tapauksessa hänen hartiansa kertovat tarinan hänen matkastaan, voimastaan ja sitoutumisestaan urheiluun.

Epäilyn muuttaminen vahvuudeksi

Hänen viestinsä erityisen inspiroivaksi tekee se, miten hän päättää vastata näihin ajatuksiin. Ilona Maher muistuttaa meitä rakastavansa kehoaan, myös hartioitaan. Hän korostaa kaikkea, mitä ne antavat hänelle mahdollisuuden saavuttaa: suoriutua, ylittää rajojaan ja olla täysillä mukana lajissaan. Monet internetin käyttäjät ylistivät hänen lausuntoaan kommenteissa. Monet näkevät hänen fysiikkansa voiman, läsnäolon ja itseluottamuksen lähteenä. Hänen hartiansa eivät ole virhe, vaan niistä tulee symboli.

Kehopositiivinen viesti, joka tuntuu hyvältä

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Ilona Maher on ottanut kantaa näihin aiheisiin. Hän kannattaa säännöllisesti osallistavampaa ja realistisempaa näkemystä naisten kehoista. Hänen viestinsä on selvä: ei ole vain yhtä tapaa olla naisellinen. Lihaksikkailla, vahvoilla tai epätyypillisillä vartaloilla on kaikilla paikkansa. Ja ennen kaikkea ne ansaitsevat tulla kohdelluiksi kunnioittavasti ja ystävällisesti.

Kehopositiivisen lähestymistavan omaksuminen ei tarkoita sitä, että rakastaa jokaista senttiä itsestään koko ajan. Kyse on siitä, että hyväksyy sen, että käsityksesi kehostasi voi vaihdella, samalla kun kohtelee sitä edelleen ystävällisesti ja kunnioittavasti.

Olennainen ääni naisten urheilussa

Jakamalla tämän haavoittuvuuden hetken Ilona Maher auttaa normalisoimaan epävarmuuksia jopa huippu-urheilijoiden keskuudessa. Hänen tarinansa muistuttaa meitä siitä, että itseluottamus ei ole pysyvä tila, vaan tasapaino. On täysin mahdollista olla ylpeä kehostaan ja silti kokea epäilyksen hetkiä. Monille urheilijan näkeminen näyttämässä sekä vahvuuttaan että kysymyksiään on syvästi vapauttavaa. Se tasoittaa tietä monimuotoisemmalle ja aidommalle kehojen esittämiselle.

Ilona Maherin viesti kutsuu sinut lopulta tarkastelemaan itseäsi eri näkökulmasta: kehosi ei ole ongelma, jota pitäisi korjata, vaan liittolainen, jota tulisi juhlia kaikessa ainutlaatuisuudessaan.