Hän näyttää suodattamattomat partakarvansa ja saa kannustushuudon.

Yhteiskunnassa, joka jatkuvasti edistää sileän ihon ihannetta ja inhoaa naisten vartalon karvoja, monet naiset turvautuvat karvanpoiston tuskalliseen vaiheeseen. Sisällöntuottaja @grwtzi, jolla on lukemattomia kauneustutoriaaleja ansioksi, vastusti tätä esteettistä painetta ja jätti vahan kaappiin. Hän meikkasi luonnollisen sumeille kasvoille, ja internetin käyttäjät ylistivät tätä suodattamatonta, luonnollista ilmettä.

Kauneushoito, jossa on integroituja hiuksia

Sosiaalisessa mediassa kosmetiikkaa keräävät kauneudenharrastajat jakavat uusimpia löytöjään ja salaisia vinkkejään kasvojensa jokaisen sentin parantamiseksi. Nämä naiset, jotka luovat meikkipussien sävyn ja muuttavat yksinkertaiset lookit trendikkäiksi hashtageiksi, varmistavat, että he pysyvät virheettöminä kameran edessä.

Useimmat heistä kohdistavat siveltimenvedot ihoon, joka on yhtä sileä kuin Barbie. On sanottava, että näiden ultra-zoomattujen muodonmuutosten aikana linssi tallentaa jokaisen yksityiskohdan: pienen, paljaalla silmällä näkymättömän suonen, hammastahnan jäänteen tai untuvapään, joka näkyy vain rengasvalon kovassa häikäisyssä.

Ennen tätä julkista hehkunnäytöstä he varmistavat, että he täyttävät ainakin joitakin perinteisiä standardeja, jotteivät "loukkaisi" ketään tai joutuisi internetin naurunalaiseksi. Jotta huomio pysyisi pääaiheessa eikä kiinnittyisi johonkin toissijaiseen kasvonpiirteeseen, he varmistavat, että he noudattavat vaadittua fysiikkaa. Sisällöntuottaja @grwtzi valitsi kuitenkin erilaisen lähestymistavan, joka oli vähemmän romanttinen ja enemmän reilu monien naisten todellisuudelle. Koska vartalon karvat ovat myös osa kuvaa ja sisältyvät ihmiskehoon, hän esitteli meikkinsä persikanvärinen pörrönsä näkyvästi esillä.

Hän olisi voinut lisätä suodattimen ennen julkaisua, huijata muilla 2.0-kikoilla tai luoda illuusion laserkarvanpoistosta tekoälyn avulla, mutta hän valitsi rehellisyyden kaikkien parhaaksi. Vaikka yhteiskunta soveltaa nollatoleranssia naisten vartalon karvoihin ja pitää niitä tyylikkyyden vastaisina, @grwtzi todistaa, että hieman karvaa ei ole moka eikä hienostuneisuuden loukkaus.

Katso tämä postaus Instagramissa Tziporahin (@grwtzi) jakama julkaisu

Kuva, joka ei valehtele ja joka resonoi monien kanssa.

Olipa tarkoitus tai ei, sisällöntuottaja, jolla on laaja valikoima puutereita, voiteita ja puikkoja, valitsi puhelimellaan lähimmän kuvan jakaakseen uusimman kauneusluomuksensa. Lähes mikroskooppisen pienen tarkennuksen ansiosta on mahdotonta piilottaa ihon luonnollisena suojana toimivan kasvojen karvojen läsnäoloa. Näiden kauneusstandardien sanelemien ja biologisen logiikan mukaisesti luonnollisessa tilassaan olevien kasvojen edessä kommentit olisivat helposti voineet olla ilkeitä ja vihamielisiä.

Silti siellä, missä viha yleensä kasvaa yhtä nopeasti kuin terävät hiukset, enimmäkseen tunnustusta ja kiitollisuutta. Verkkopalautteen perusteella naiset tarvitsivat kipeästi tätä paluuta luonnolliseen kauneuteen ja tätä videota, joka oli puhdistetun sisällön vastakohta. "Niin mukavaa nähdä luonnollinen iho ja kuinka hyvältä iho ja meikki todella näyttävät ilman suodatinta ", sanoi yksi nainen, kun taas toiset keskittyivät pelkästään tekniikkaan ja luomivärin täydelliseen levitykseen.

Miehet, jotka olivat aina valmiita saarnaamaan naisille kauneudesta samalla, kun heidän omat kehonsa muistuttivat joutomaita, ryntäsivät lisäämään kuvaansa partakone-emojin tai Grinch-meemin. Jotkut, jotka sekoittivat rakennustyöt meikkaamiseen, turvautuivat jopa ontuviin kielikuviin: "Ennen maalaamista pinta on puhdistettava." Silti nämä meikkitietsimättömät eivät osaa erottaa poskipunaa ja kohlia, eikä heillä ollut mitään syytä lopettaa videon katsomista, paitsi arvostellakseen omaa XXL-meikiään.

Kasvojen karvojen normalisointi ilman, että siitä tehdään isoa numeroa

Tästä videosta, joka on pelkkä harmiton taiteellinen ilmaisu, tuli nopeasti kansallinen ongelma, julkinen keskustelu, jossa kaikki tunsivat pakkoa puhua. Miehet, jotka eivät selvästikään ole nähneet kovin läheltä naisia ja joiden ainoa viitekehys on mainosten retusoidut mallit, vertasivat tätä pientä untuvapeittoa sopimattomaan partaan.

He olivat järkyttyneitä peilistä päivittäin näkemistään karvoista. Ne dramatisoivat täysin tavallisen ilmiön, joka on ollut osa kehoamme Homo sapiensin aamunkoitosta lähtien. Todiste siitä, että kehon karvoitus ei ole yleisesti hyväksyttyä ja että yhteiskunta on aivopessyt meidät onnistuneesti. Suurennuslasi kiinnitettynä tuhansien virheiden ja epäpuhtauksien koristamaan ihoonsa, @grwtzi ei odottanut hellyydenosoitusta tai kollektiivista hemmottelua. Hän tiesi, että ihmisten katseet eivät rajoittuisi hänen meikkinsä reunoihin ja löytäisivät todisteita syytöksistä. Ja vaikka hän tiesi tämän, hän ei muuttanut kasvojensa tekstuuria.

Pohjimmiltaan hän tekee tällä videolla lempeää pedagogiikkaa. Hän opettaa hyväksynnän taitoa julistamatta sitä äänekkäästi, mainitsematta sitä kuvateksteissä tai käyttämättä aktivistien hashtageja . Juuri tämä on eleen symboliikka: hän normalisoi mahdollisimman vapaalla tavalla sen, mitä yhteiskunta on tuominnut vuosisatojen ajan.