Pisamineen tämä malli ilmentää aitoa kauneutta.

Entä jos kauneutta ei enää mitattaisikaan mukautumisen, vaan itsevarmuuden, energian ja aitouden mukaan? Sekä catwalkeilla että muotikampanjoissa ranskalainen malli Odile Gautreau ravistelee asioita ja juhlistaa moniarvoista, eloisaa ja itsevarmaa estetiikkaa.

Jäykistä standardeista kaukana oleva kehityskaari

Odile Gautreau on punatukkainen, sekarotuinen malli: hän ilmentää monimuotoisuutta, joka on edelleen aivan liian harvinaista Ranskan muotiteollisuudessa. Alusta alkaen hänen ulkonäkönsä erotti hänet vakiintuneista normeista: pisamaisesta ihosta ja tulipunaisista hiuksista. Siinä missä jotkut olisivat voineet nähdä "eroavaisuuksia silottavana", hän näki hänessä voimaa, jota hän voisi omaksua.

Ranskassa hänen läsnäolonsa valokuvauksissa ja muotinäytöksissä, mukaan lukien Pariisin muotiviikoilla, merkitsee merkittävää muutosta. Hänelle näillä catwalkeilla käveleminen ei ole merkityksetöntä: se on merkityksellinen ele, askel kohti tarkempaa kuvaa niistä vartaloista, joita kohtaa tosielämässä.

Pisamia allekirjoituksena

Odile Gautreaulle pisamat eivät ole vain "viehättävä yksityiskohta". Ne ovat tunnusmerkki. Maailmassa, jossa kasvoja edelleen usein retusoidaan ja homogenisoidaan, hän valitsee ihonsa totuuden. Myös hänen kehonsa heijastaa tätä täydellisen ja kokonaisvaltaisen hyväksynnän logiikkaa. Itsevarmalla läsnäolollaan ja vankalla ryhdillään hän osoittaa, että kurvikka vartalo voi olla voimakas ja elegantti yrittämättä koskaan olla huomaamattomampi. Tässä kohtaa on ruumiillistunut kauneus, ei standardoitu ihanne.

Tämä asenne menee estetiikan tuolle puolen. Se heijastaa niiden rajoittavien normien kyseenalaistamista, jotka ovat pitkään sanelleet, mitä pidettiin "esittelykelpoisena" ja mitättömänä. Vahvistamalla yksilöllisyyttään Odile Gautreau laajentaa mahdollisuuksien maailmaa kaikille niille, jotka eivät samaistuneet äärimmäisen standardoituihin siluetteihin.

Katso tämä postaus Instagramissa Odile Gautreau (@ogqueen) jakama viesti

Ranskalaisen kehopositiivisuuden ääni

Odile Gautreau on osa kehopositiivisuusliikettä, joka sai alkunsa Yhdysvalloissa 1960-luvulla ja on levinnyt laajalti sosiaalisen median kautta 2010-luvulta lähtien. Ranskassa tämä liike saa tietynlaisen luonteen, joka sijoittuu johonkin "hiljaisen aktivismin" ja henkilökohtaisen vahvistuksen välimaastoon. Julkisissa lausunnoissaan Odile yhdistää näkyvyytensä selkeään tavoitteeseen: tehdä niin sanotuista "epätyypillisistä" kehoista näkyviä. Ei näyttävinä poikkeuksina, vaan tavallisina, oikeutettuina todellisuuksina, kauniina monimuotoisuudessaan.

Lisäksi häntä edustavat useat kansainväliset toimistot Pariisissa, New Yorkissa, Lontoossa ja Amsterdamissa. Läsnäolo eri muotipääkaupungeissa kertoo vankasta urasta. Mainoskampanjat, pääkirjoitukset, muotinäytökset: hänen uransa on täysin integroitunut ammattilaisten piireihin. Hänen profiilinsa, joka on kaukana historiallisista standardeista, todistaa, että muodin toisenlainen kasvot eivät ole vain mahdollisia, vaan myös haluttuja.

Katso tämä postaus Instagramissa Odile Gautreau (@ogqueen) jakama viesti

Punatukkaisena, sekarotuisena mallina Odile Gautreau ilmentää konkreettista evoluutiota muotimaailmassa. Hän ei yritä kadota standardoitujen normien taakse. Hän valtaa tilan kokonaan. Hänen pisamansa kertovat tarinan. Hänen kehonsa puhuu vapaudesta. Hänen kauttaan huomaat, että aitous ja kunnianhimo eivät ole toisensa poissulkevia. Todellinen modernius piilee juuri siinä, että annat jokaisen kehon loistaa sellaisena kuin se on.