63-vuotiaana hän kysyy, ovatko shortseista tulleet "liian mauttomat hänen ikäisekseen".

Kehopositiivinen
Léa Michel
@hello_femme/Instagram

Entä jos yksinkertainen vaate riittäisi ravistelemaan vuosikymmenten perinteitä? Instagramissa julkaistu näennäisen kevytmielinen video on käynnistänyt paljon syvemmän keskustelun kuin miltä se näyttää. Vain muutamassa sekunnissa 63-vuotias nainen nosti takaisin peruskysymyksen: milloin meidän pitäisi alkaa peittää kehoamme? Juonipaljastus: ei koskaan.

Kysymys, joka herättää reaktioita

Rohkeasta tyylistään ja suorapuheisuudestaan tunnettu Catherine Haïm julkaisi Instagram-tilillään videon, joka herätti reaktioita paljon hänen omaa yhteisöään laajemminkin. Kameraan päin, täydellisen tyylikkäissä shortseissa, hän esittää näennäisen naiivin kysymyksen: ovatko shortsit 60 vuoden jälkeen kiellettyjä, sopimattomia vai yksinkertaisesti liian cooleja? Kolme vaihtoehtoa, hymy, ja kommenttiosio räjähtää.

Tämän lavastusesityksen taustalla on paljon laajempi kysymys. Kuinka pitkälle naisten pukeutumisvapaus ulottuu heidän iän myötä? Ja ennen kaikkea, kuka päättää, mikä on "hyväksyttävää" ja mikä ei? Catherine Haïm kutsuu meidät pohtimaan näitä näkymättömiä sääntöjä, jotka yhä liian usein asettavat itsensä naisten kehoille.

Innostuneet kannattajat

Ei ole yllättävää, että reaktiot olivat lukuisia ja vaihtelevia. Suuri joukko internetin käyttäjiä ylisti hänen rohkeuttaan ja energiaansa. Monet näkivät videossa raikkaan tuulahduksen, rohkaisun palauttaa oma imago ilman ikärajoituksia. Jotkut viestit herättivät jopa iloisen ja kiireellisen tunteen: pukea päälle vaatteita, joita rakastaa, nyt, odottamatta ulkoista vahvistusta, jota ei ehkä koskaan tule. Shortseista tulee näin nautinnon ja itsensä rakastamisen symboli.

Kritiikki jatkuu

Keskustelu paljastaa myös jatkuvaa vastustusta. Toiset, ankarammat kommentit pitävät asua sopimattomana, jopa naurettavana. Näille kriittisille äänille shortsit ovat edelleen nuorten etuoikeus, ikään kuin jalkojen näyttäminen muuttuisi sopimattomaksi heti, kun henkilöllisyystodistuksessa oleva ikä muuttuu. Nämä reaktiot heijastavat edelleen hyvin normatiivista näkemystä naisen kehosta, jossa ikä asettaa tiukat rajoitukset näkyvyydelle ja halulle tulla nähdyksi.

Vivahteikas kanta muistuttaa meitä henkilökohtaisesta valinnasta

Näiden kahden leirin välillä on muutamia vivahteikkaampia mielipiteitä, jotka muistuttavat meitä siitä, että kaikki riippuu tyylistä, kontekstista ja henkilökohtaisista mieltymyksistä. Tämä kanta, mainitsematta sitä nimenomaisesti, kohdistaa keskustelun sinne, minne sen aina pitäisikin olla: yksilön valintaan. Koska ei ole olemassa yhtä ainoaa tapaa olla tyylikäs tai sopiva pukeutumisessaan.

Shortsit vapauden symbolina

Tässä tarinassa silmiinpistävää eivät ole itse lyhytelokuvat, vaan se, mitä ne edustavat. Tämän videon kautta Catherine Haïm korostaa sukupolvien välistä kuilua, mutta myös asenteiden muutosta. Yhä useammat naiset kieltäytyvät muuttumasta näkymättömiksi iän myötä. He vaativat oikeuttaan rakastaa kehoaan sellaisena kuin se on – vahvana, kypsänä, ainutlaatuisena – ja juhlistaa sitä häpeilemättä.

Viime kädessä 63-vuotiaana tämän kysymyksen kysyminen julkisesti on jo itsessään vastaus. Se muistuttaa meitä siitä, että mukavuus, itsevarmuus ja hyvän olon tuoma ilo omissa vaatteissa ovat ikääntymättömiä. Ja ennen kaikkea, todellinen eleganssi piilee tässä uudelleen löydetyssä vapaudessa: vapaudessa pukeutua itseään varten eikä mukautua vanhentuneisiin sääntöihin.

Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Kerran pilkattu, nyt tyylikäs: hammasrautojen uskomaton paluu

