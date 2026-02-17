62-vuotiaana hän harjoittaa parkouria stereotypioita uhmaavalla vaivattomuudella.

Vaikka monet uskovat iän olevan taakka tai jopa hidas fyysinen heikkeneminen, tämä 62-vuotias singaporelainen nainen todistaa toisin ja uhmaa ennakkoluuloja. Hän juoksee ramppien läpi ja hyppää esteiden yli taaperon ketteryydellä. Ruostuneiden nivelten ja vuosien kuluttaman kehon sijaan hän suorittaa parkour-liikkeitä kuin todellinen parkour-ekspertti. On hyvä vanheta.

Volttiheittoja ja korkeushyppyjä 62-vuotiaana

Vaikka kaksikymppiset valittavat jo selkäkipuja ja sormien hermosärkyä, tämä harmaantuva kuusikymppinen on täynnä energiaa ja liikkuu kuin ninja. Yhteisessä mielikuvituksessa 60 on ristisanatehtävien, markkinoilla kävelyjen, meditaatiohetkien ja pitkien keinutuolissa nukkumisen aikaa.

Monet ihmiset uskovat, että heidän kuusikymppisensä on "lopun alku", kiihkeä ajanjakso, jolloin pieninkin harha-askel voi aiheuttaa murtuman ja jolloin televisiosta tulee täysimittainen harrastus. Todellisuudessa kuusikymppiset ovat kuitenkin joskus aktiivisempia ja dynaamisempia kuin nuoremmat sukupolvet.

Sing on erinomainen esimerkki elinvoimasta. Hän ei kanna keppiä, mutta hän näyttää saavan voimansa jousista. 62-vuotias singaporelainen, entinen lindy hopin, erittäin akrobaattisen tanssityylin, mestari, todistaa, että seniorit eivät ole vain hyviä neulomaan tai scrabbleen. Hän ryömii verkkojen ali, tekee sarjan pyöriä asfaltilla, kiipeää matalia seiniä ja katukalusteita näyttämättä koskaan väsymyksen merkkiä.

Hänen kehonsa ei ole taakka, jota hän kamppailee kantaakseen, vaan se on hänen tukenaan tässä vaativassa katulajissa. Tämä parkour-rata on lähes lastenleikkiä tälle seniorille, todelliselle vapaamieliselle. Vaikka hänen harmaat hiuksensa paljastavat ikänsä, hänen kehonsa on säilyttänyt lapsuuden ketterät refleksit.

Katso tämä postaus Instagramissa Movement Singaporen (@movement.sg_) jakama julkaisu

Senioreille erityisesti mukautetut radat

Yleensä seniorit viettävät vapaa-aikansa rentoutuen kylpylöissä tai harjoitellen lootusasentoja vaahtomuovimatoilla. Kun he eivät harrasta vesijumppaa uima-altaassa nuudelien kera, he puutarhanhoitoa viheltäen tai laittavat maailmaa kuntoon lankakerä käsissään. Ainakin mainokset antavat ymmärtää niin, ikään kuin jännittäville ja rohkeille aktiviteeteille olisi ikäraja.

Singaporessa järjestö "liike" tarjoaa erilaista viihdettä, vähemmän perinteistä ja hauskempaa. Se tutustuttaa seniorit parkouriin räätälöityjen tuntien ja mukautettujen ohjelmien avulla. Se on vähän kuin leikkikentät, joilla vaeltelimme lapsena, mutta "kypsemmässä" versiossa. Täällä ei ole kyse vaaleista päistä, vaan valkoisista päistä, jotka vääntelevät esteiden välissä ja hyppivät itsevarmasti metallirakenteiden yli. Tässä Sing, internetin kovimman ikäluokan mummo, treenaa ja kilpailee Lara Croftin kanssa. Parempi kuin kuntosali, se on hänen nuoruuden lähde, hänen elinvoimansa tila.

Ikä on ennen kaikkea mielentila.

Sing hyppää fyysisten esteiden yli, mutta myös henkisten. Puikkelemalla näiden senioripuistojen näyttävien pollareiden ja lyhtypylväiden ja rakennustelineiden välillä hän murtaa ennakkoluuloja iästä. Hän on omistautunut niche-urheilulle, jota harvoin mainostetaan vanhemmalle yleisölle. Ja jo pelkkä hänen katselemisensa antaa tuntea kivut ja hikoilun hänen mukanaan. Tunnet olosi melkein etanan kaltaiseksi hänen vieressään.

Sing antaa esityksillään arvokkaan elämänopetuksen: ikä on vain numero , eikä se määritä arvoamme, saati terveyttämme. Lisäksi parkour on teknisen taitonsa ja cooliutensa lisäksi kokonaisvaltainen urheilulaji. Se kehittää kestävyyttä, kiinteyttää lihaksia ja ylläpitää tasapainoa, ja kaikki tämä on hauskaa. Mikä parasta, se säilyttää lapsenomaisen hengen, jota ei voida palauttaa "ikääntymistä ehkäisevillä" voiteilla.

Sillä aikaa kun Sing on kiireinen parkourin parissa, muut isoäidit hyppäävät laskuvarjolla, matkustavat maailmalla ja hankkivat moottoripyöräajolupia. Ei ole liian myöhäistä ruksata pois teini-iän toivelistoiltamme unohtuneita asioita. Lyhyesti sanottuna, siitä täysillä elämisessä on kyse.