Liian lihaksikas univormuun? Tämä lentoemäntä rikkoo muotin.

Hänellä on painonnostolla muovattu vartalo ja teräksinen hahmo, mutta hänen hauislihaksensa tuntuvat ahtailta työasussa. Lentoemännällä ja sisällöntuottajalla @leonasim_fitness on tiukka pukukoodi, josta hän ei voi poiketa. Yrityksen vakiokokoinen työasu ei sovi hänen lihaksikkaalle vartalolleen, ja hänen voimakkaat käsivartensa rasittavat saumoja, jotka uhkaavat haljeta jokaisella vuorolla. Tämä työasu muistuttaa hiljaa kaikkia tämän edelleen stereotyyppisen työn fyysisistä kriteereistä.

Näkyvä hauis "ei kovin yhteensopiva univormun kanssa"

Kun hän ei pumppaa rautaa punnerruspenkeillä, hän työntää ostoskärryjä lentokoneiden kapeilla käytävillä. Maassa lenkkarit ja leggingsit ovat käytännössä kuin toinen iho. Mutta ilmassa hamepuku on ehdoton valinta ja tuntuu itsestään selvältä valinnalta hänen suonikohjuista ihoaan vasten. Sisällöntuottaja @leonasim_fitness, joka jakaa sekä kulissien takaisia kurkistuksia työstään että fyysisiä saavutuksiaan, on hieman ahdas kirkkaanpunaisessa työasussaan.

Hänen lihaksensa eivät löydä paikkaansa näissä vaatteissa, jotka näyttävät olevan suunniteltu Barbien mittojen mukaan. Toisin kuin hänen treenivaatteensa, joiden etuna on joustavuus ja se, että ne liikkuvat hänen kiinteän vartalonsa mukana, hänen univormunsa on lähes tiukasti kiinnitetty hänen vartaloonsa. Hänen hauislihaksensa , jopa levossa, painavat bleiserin saumoja vasten ja nostavat jatkuvasti hihoja. Hänen on nykäistävä niitä joka sekunti säätääkseen vaatetta ja saavuttaakseen vaaditun moitteettoman ilmeen.

Ja kun hän jännittää lihaksiaan, kankaan läpi ilmestyy pullistuma, joka antaa vaikutelman, että se on halkeamaisillaan. Vaikka lentoemäntä nauraa asialle ja käsittelee tätä vaatekaapin toimintahäiriötä huumorilla, hän korostaa piilevää todellisuutta: univormut on muovattu jäykkien standardien mukaan, mikä heijastaa räikeää kehon monimuotoisuuden puutetta. Lentoalalla lentoemäntiin sovelletaan tiukkoja fyysisiä vaatimuksia, ikään kuin hoikka vartalo ja Hollywood- hymy olisivat välttämättömiä matkustajien rauhoittamiseksi.

Saumojen takana piilossa oleva syrjintä

Laita hiuksesi nutturalle, käytä näkyvää mutta ei pröystäilevää meikkiä, puuteroi nenääsi säännöllisesti, jos se on rasvoittuva, peitä tatuointisi meikkivoiteella, pidä "harmoninen" vartalo ja "terve" painoindeksi. Jotta voisit toivoa voivasi tarjoilla kahvia 10 000 metrin korkeudessa ja matkustaa ympäri maailmaa ilmaiseksi, sinulla täytyy olla lähes Victoria's Secret -enkelin sokerikuorrutteinen, virheetön ulkonäkö. Se on vähän kuin kauneuskilpailuun ilmoittautuisi ammattilaisen versiona.

Lentoemännät ovat lentoyhtiön kasvot: heidän on inspiroitava ystävällisyyttä, turvallisuutta ja ystävällisyyttä. Ja univormu edistää tätä yleistä luottamuksen ja ammattitaidon tunnetta. Kuten @leonasim_fitness osoittaa, nämä vaatteet kuitenkin noudattavat ihannetta ja saavat epäonnistujat tuntemaan syyllisyyttä. Hieman liian näkyvä lihas, erottuva rasvakerros... nämä kehon yksityiskohdat eivät ole tervetulleita tämän värikkään kankaan alle.

Vaikka jotkut lentoyhtiöt ovat höllentäneet pukukoodejaan ja tehneet housuista hyväksyttäviä naisille ja hameista miehille, toiset pitävät kiinni vanhoista perinteistä. Nämä kunkin lentoyhtiön logolla varustetut univormut ovat jatkoa laihuuden vaatimuksille ja tietämättään ylläpitävät hoikan naisen myyttiä. Lisäksi tarvitsee vain katsoa koneen porteilla olevaa jonossa: lentoemännät antavat vaikutelman klooneista.

Lentoemäntiä koskevien stereotypioiden rikkominen

Usein pelkkinä lisähahmoina tai ylistettyinä maskotteina pidetyt lentoemännät ovat pelkkiä fantasiahahmoja. Kollektiivisessa mielikuvituksessa heillä on loputtomat jalat, uskomattoman hoikka vyötärö, siro ryhti ja säteilevä hymy. Vaikka miehistön profiilit pysyvätkin jossain määrin samankaltaisina, on naisia, jotka uhmaavat hoikkaa vartaloa ja kyseenalaistavat tämän liian "pehmennettyä" kuvaa naisellisuudesta.

Sisällöntuottaja @leonasim_fitness tekee näin lihaksilleen, joita hän tuskin voi peittää tai minimoida. Hän kieltäytyy muuttamasta treenirutiiniaan tai uhraamasta penkkipunnerrusharjoituksiaan tehdäkseen työnsä ja sulautuakseen asuunsa. Ulkonäön muuttaminen ei ole hänen tehtävänsä, vaan näiden luomusten takana olevien stylistien.

Sisällöntuottaja @leonasim_fitness, joka elää ja hengittää kehonrakennusta, uhmaa lajin konventionaalisia piirteitä ja stereotypioita. Hänellä on vahva ja sitkeä vartalo, joka kestää mitä tahansa, jopa alan muotivetoiset mullistukset.