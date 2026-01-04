Search here...

Tämä plus-kokoinen malli tuomitsee osallistavan muodin hiljaisen kuoleman

Kehopositiivinen
Fabienne Ba.
@dore.ameli/Instagram

Viime vuosina muoti tuntui vihdoin hengittävän vapaasti. Monimuotoiset, itsevarmat ja inspiroivat vartalot täyttivät tilan. Nykyään tämä vauhti näyttää olevan hiipumassa. Plus-kokoinen malli Amélie Doré on nostanut hälytyksen siitä, mitä hän pitää "hienovaraisena mutta todellisena laskuna osallistavassa muodissa".

Kehon monimuotoisuuden kasvot valoon tuotuina

Vuonna 2021 löydetty Amélie Doré nousi nopeasti osaksi nopeasti kasvavaa liikettä: kehopositiivisuutta. Tuolloin muoti näytti olevan valmis hyväksymään kaikki vartalotyypit koosta tai muodosta riippumatta. Kurveja juhlittiin, eläviä kehoja arvostettiin ja representaatiosta oli vihdoin tulossa tarkempaa.

Amélien kohdalla tämä tunnustus tarkoitti pitkäjänteistä ammatillista toimintaa, johon kuului useita säännöllisiä projekteja ja aitoa näkyvyyttä. Hänen uransa ilmensi ajatusta siitä, että muoti voi kehittyä, uudistua ja heijastaa paremmin vartaloiden todellisuutta. Lupaus, joka monille tarjosi toivoa pysyvästä muutoksesta.

Katso tämä postaus Instagramissa

HuffPostin (@lehuffpost) jakama julkaisu

Äänettömästi katoavat mahdollisuudet

Viime kuukausina tilanne on kuitenkin kääntynyt päinvastaiseksi. Ammatilliset mahdollisuudet ovat käyneet vähiin, yhteistyöt päättyvät ja mahdollisuudet vähenevät. Amélie on huomannut sopimustensa määrän laskeneen jyrkästi, ja tasaisesta työtahdista on pitkän ajan kuluessa vain muutamia yksittäisiä projekteja.

Tähän laskuun ei liity mitään virallista lausuntoa tai selkeää kantaa tuotemerkeiltä. Kaikki tapahtuu hiljaisuudessa, ikään kuin plus-kokoisten mallien läsnäolo voitaisiin pyyhkiä pois ilman selitystä. Tämä asteittainen katoaminen kyseenalaistaa viime vuosina tehtyjen sitoumusten vahvuuden.

Kun osallistavuudesta tulee pelkkä muoti-ilmiö

Amélie Dorén mukaan ongelman ydin on siinä, miten toimiala on lähestynyt kehon monimuotoisuutta. Hänen mukaansa monet brändit ovat pitäneet kehopositiivisuutta ohimenevänä trendinä, viestintävälineenä pikemminkin kuin aitona vakaumuksena. Yhteistyöt tuntuivat joskus olevan motivoituneita halusta hypätä mukaan suosittuun kelkkaan, käyttää kiinnostavia avainsanoja ja vedota yleisöön, joka haluaa edustusta.

Kun trendi on tullut tiensä päähän, kiinnostus laantuu. Perinteisistä standardeista poikkeavat vartalot jäävät jälleen taka-alalle, ikään kuin ne eivät olisi koskaan ansainneet pysyvää paikkaansa.

Sosiaalisen median vaikutus ja vanhojen normien paluu

Amélie huomaa myös huomattavan muutoksen sosiaalisessa mediassa. Aloilla, kuten TikTokissa, hoikkuutta ja painonpudotusta mainostava sisältö on jälleen noussut pintaan. Viestit "ihanteellisesta vartalosta" ennen kesää ovat saamassa näkyvyyttä ja vaikuttamassa kollektiivisiin käsityksiin.

Nämä uudet standardit, vaikka ne ovatkin pohjimmiltaan vanhoja, muokkaavat jälleen brändipäätöksiä. Erilaiset vartalotyypit, jotka edustavat suurta osaa väestöstä, näkevät medianäkyvyytensä kutistuvan, mikä on osallistavamman ja oikeudenmukaisemman muotiteollisuuden kustannuksella.

Jatka vapaiden ja voimakkaiden kehojen puolustamista

Tästä vaikeasta tilanteesta huolimatta Amélie Doré kieltäytyy vaientamasta. Hän jatkaa aktivismiaan sosiaalisessa mediassa jakaen hyväksynnän, kunnioituksen ja arvostuksen viestejä kaikenkokoisille vartaloille. Hänelle kehopositiivisuus on paljon muodin laajempaa: se on rauhanomaista suhdetta itseen, vartaloiden juhlistamista sellaisina kuin ne ovat, ilman hierarkiaa tai ehtoja.

Amélie Doré muistuttaa meitä siitä, että inklusiivisuuden ei pitäisi koskaan riippua trendeistä. Kaikkien vartalotyyppien edustaminen tarkoittaa vartaloiden todellisen monimuotoisuuden, niiden kauneuden ja oikeutuksen tunnustamista. Amélie Dorén kertomus herättää siis ratkaisevan kysymyksen: onko muotiteollisuus valmis sitoutumaan aitoon, pitkäaikaiseen sitoutumiseen, vai aikooko se jatkaa vartalon monimuotoisuuden kohtelua pelkkänä ohimenevänä muotivillityksenä?

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Article précédent
Entä jos "isot nenät" tulisivat naisten uudeksi kauneusstandardiksi vuonna 2026?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Entä jos "isot nenät" tulisivat naisten uudeksi kauneusstandardiksi vuonna 2026?

Sosiaalisessa mediassa puhaltaa muutoksen tuuli. Yhä useammat naiset omaksuvat luonnolliset piirteensä ja kuvittelevat tulevaisuuden, jossa niin kutsuttuja huomiota...

Ranta-asuihin pukeutunut äiti juhlistaa raskausarpiaan ja raskauden jälkeistä vartaloaan.

Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) kosketti hiljattain tuhansia seuraajiaan jakamalla kuvan itsestään ranta-asuissa, jossa hän ylpeänä esittelee äitiyden jättämiä...

Hän testaa plus-kokoisia loma-asuja ja antaa oppitunnin itsevarmuudesta

Etsitkö loma-asua, joka yhdistää tyylin, mukavuuden ja itsevarmuuden? Hyviä uutisia: jotkut sisällöntuottajat ovat edelläkävijöitä ja todistavat, että on...

"Itachin kaltaiset tummat silmänaluset": se fyysinen yksityiskohta, jota kukaan ei selitä... ja joka sinulla saattaa olla

Tyypilliset tummat silmänaluset tummenevat silmänpohjaa antaen vaikutelman uponneesta ihosta. Itachin tummat silmänaluset, jotka viittaavat samannimiseen hahmoon "Naruto"-sarjasta, ovat...

Yllättävä totuus vatsarasvasta ja älykkyydestäsi

Kun kaikki alkavat kirjoittaa muistiin uudenvuodenlupauksiaan, laihduttaminen on jälleen listan kärjessä. Vaikka vatsarasvaa jatkuvasti demonisoidaan ja leimataan yhteiskunnallisen...

"Pakaroiden hoidon" nousu: miksi pakarasi ansaitsevat yhtä paljon huomiota kuin kasvosi

Farkkujen sisään piilotettuina tai mekkojen varjoihin jääneinä pakarat eivät saa samanlaista hemmottelua kuin kasvot, joita hoidetaan huolellisesti. Ihonhoitoteollisuus...

© 2025 The Body Optimist