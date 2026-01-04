Tämä plus-kokoinen malli tuomitsee osallistavan muodin hiljaisen kuoleman

Viime vuosina muoti tuntui vihdoin hengittävän vapaasti. Monimuotoiset, itsevarmat ja inspiroivat vartalot täyttivät tilan. Nykyään tämä vauhti näyttää olevan hiipumassa. Plus-kokoinen malli Amélie Doré on nostanut hälytyksen siitä, mitä hän pitää "hienovaraisena mutta todellisena laskuna osallistavassa muodissa".

Kehon monimuotoisuuden kasvot valoon tuotuina

Vuonna 2021 löydetty Amélie Doré nousi nopeasti osaksi nopeasti kasvavaa liikettä: kehopositiivisuutta. Tuolloin muoti näytti olevan valmis hyväksymään kaikki vartalotyypit koosta tai muodosta riippumatta. Kurveja juhlittiin, eläviä kehoja arvostettiin ja representaatiosta oli vihdoin tulossa tarkempaa.

Amélien kohdalla tämä tunnustus tarkoitti pitkäjänteistä ammatillista toimintaa, johon kuului useita säännöllisiä projekteja ja aitoa näkyvyyttä. Hänen uransa ilmensi ajatusta siitä, että muoti voi kehittyä, uudistua ja heijastaa paremmin vartaloiden todellisuutta. Lupaus, joka monille tarjosi toivoa pysyvästä muutoksesta.

Äänettömästi katoavat mahdollisuudet

Viime kuukausina tilanne on kuitenkin kääntynyt päinvastaiseksi. Ammatilliset mahdollisuudet ovat käyneet vähiin, yhteistyöt päättyvät ja mahdollisuudet vähenevät. Amélie on huomannut sopimustensa määrän laskeneen jyrkästi, ja tasaisesta työtahdista on pitkän ajan kuluessa vain muutamia yksittäisiä projekteja.

Tähän laskuun ei liity mitään virallista lausuntoa tai selkeää kantaa tuotemerkeiltä. Kaikki tapahtuu hiljaisuudessa, ikään kuin plus-kokoisten mallien läsnäolo voitaisiin pyyhkiä pois ilman selitystä. Tämä asteittainen katoaminen kyseenalaistaa viime vuosina tehtyjen sitoumusten vahvuuden.

Kun osallistavuudesta tulee pelkkä muoti-ilmiö

Amélie Dorén mukaan ongelman ydin on siinä, miten toimiala on lähestynyt kehon monimuotoisuutta. Hänen mukaansa monet brändit ovat pitäneet kehopositiivisuutta ohimenevänä trendinä, viestintävälineenä pikemminkin kuin aitona vakaumuksena. Yhteistyöt tuntuivat joskus olevan motivoituneita halusta hypätä mukaan suosittuun kelkkaan, käyttää kiinnostavia avainsanoja ja vedota yleisöön, joka haluaa edustusta.

Kun trendi on tullut tiensä päähän, kiinnostus laantuu. Perinteisistä standardeista poikkeavat vartalot jäävät jälleen taka-alalle, ikään kuin ne eivät olisi koskaan ansainneet pysyvää paikkaansa.

Sosiaalisen median vaikutus ja vanhojen normien paluu

Amélie huomaa myös huomattavan muutoksen sosiaalisessa mediassa. Aloilla, kuten TikTokissa, hoikkuutta ja painonpudotusta mainostava sisältö on jälleen noussut pintaan. Viestit "ihanteellisesta vartalosta" ennen kesää ovat saamassa näkyvyyttä ja vaikuttamassa kollektiivisiin käsityksiin.

Nämä uudet standardit, vaikka ne ovatkin pohjimmiltaan vanhoja, muokkaavat jälleen brändipäätöksiä. Erilaiset vartalotyypit, jotka edustavat suurta osaa väestöstä, näkevät medianäkyvyytensä kutistuvan, mikä on osallistavamman ja oikeudenmukaisemman muotiteollisuuden kustannuksella.

Jatka vapaiden ja voimakkaiden kehojen puolustamista

Tästä vaikeasta tilanteesta huolimatta Amélie Doré kieltäytyy vaientamasta. Hän jatkaa aktivismiaan sosiaalisessa mediassa jakaen hyväksynnän, kunnioituksen ja arvostuksen viestejä kaikenkokoisille vartaloille. Hänelle kehopositiivisuus on paljon muodin laajempaa: se on rauhanomaista suhdetta itseen, vartaloiden juhlistamista sellaisina kuin ne ovat, ilman hierarkiaa tai ehtoja.

Amélie Doré muistuttaa meitä siitä, että inklusiivisuuden ei pitäisi koskaan riippua trendeistä. Kaikkien vartalotyyppien edustaminen tarkoittaa vartaloiden todellisen monimuotoisuuden, niiden kauneuden ja oikeutuksen tunnustamista. Amélie Dorén kertomus herättää siis ratkaisevan kysymyksen: onko muotiteollisuus valmis sitoutumaan aitoon, pitkäaikaiseen sitoutumiseen, vai aikooko se jatkaa vartalon monimuotoisuuden kohtelua pelkkänä ohimenevänä muotivillityksenä?