Hän tekee karvaisesta syntymämerkistään voimakkaan lausunnon.

Syntymämerkit ovat kuin kehotaidetta, identiteetin merkkejä. Ne ovat luonnollisia tatuointeja, jotka painavat ihon pintaan kuin vesivärit. Syntymämerkkejä on eri muotoisia ja kokoisia, ja jotkut ovat hienovaraisempia kuin toiset. Sisällöntuottaja Keera Bageeran syntymämerkki ei ole "liian silmiinpistävä", mutta se luo illuusion pukinpartasta leuan alle. Sen sijaan, että hän olisi ajanut tämän karvatupsun pois, hän päätti korostaa sen.

Syntymämerkki, jollainen ei ole mikään muu

Kahta samanlaista syntymämerkkiä ei ole. Jokainen niistä on ainutlaatuinen jäljennös, joskus karttaa muistuttava, joskus Rorschach-piirros. Vaatteiden alla, t-paidan tai housujen varjossa piilossa oleva tai rohkea ja huomiota herättävä syntymämerkki on vähän kuin tavaramerkkimme, henkilökohtainen allekirjoituksemme. Joskus se leviää näkyville kehon osiin, joskus se huomataan hyväilemällä.

Intialaisen sisällöntuottajan @keerabageera_in tekemä piirros on neliulotteinen. Se ei ainoastaan väritä ihoa ja täytä kehon tyhjiä alueita, vaan se ulottuu myös leuan yli ja sanoo hiljaa: "Minä olen täällä." Internetin käyttäjät, jotka aluksi luulivat sitä irtoripsien jäänteeksi, osoittelivat sitä hänelle jatkuvasti aivan kuin hänellä ei olisi peiliä , josta katsoa itseään.

Tämä karvainen syntymämerkki, joka on kasvanut hänen leukansa alle ja jatkuu pitkäksi tupsuksi, on kasvanut yli kymmenen vuotta kuin hius. Se ei ole mikään muutaman hiuksen täplittämä kauneusmerkki, vaan pikemminkin tarkempi genetiikan tulos. Sen sijaan, että hän antaisi periksi kiusaukselle ajaa ja lyhentää tätä kasvojensa fyysistä erikoisuutta, hän on päättänyt liioitella sen läsnäoloa.

Turkiskasa muuttui oikukkaaksi yksityiskohdaksi

Pitkään nuori nainen leikkasi tätä pientä hiuslaikkua peittääkseen sen kasvoiltaan. Popkulttuuri vahvisti hänen valintaansa yhdistämällä tämän fyysisen piirteen erakkomaisiin noitoihin tai hoitamattomiin noitiin. Yhteiskunnallisten standardien paineessa hän alistui tälle saatanalliselle esteettiselle rituaalille koko murrosikänsä ajan, kunnes hän sai ilmestyksen. Sen, minkä hän ennen piti häpeänä, hän nyt näkee symbolina, jopa taide-esineenä.

Sen, minkä hän ennen leikkasi saksien selkämyksellä, hän nyt maalaa sävytetyllä kermalla ja muotoilee silkkisen näköisiksi viiksiksi. Hän hoitaa karvaista syntymämerkkiään yhtä hellästi ja rakkaudella kuin kiharia hiuksiaan . Itse asiassa tästä pienestä hiuslaikusta on tullut hänen persoonallisuutensa jatke, luovuuden lähde. Halloweeniksi hän solmi siihen kimaltelevia suortuvia, ja arjessa hän kokeilee värejä, joita hän ei uskaltaisi käyttää omissa hiuksissaan. Hän levittää sinertävää ripsiväriä ja muokkaa sitä mielialansa mukaan.

Hän ei tarvitse koruja, joissa on tämä sisäänrakennettu yksityiskohta: hän vaihtelee ulkonäköään ja tyyliään siinä missä muut turvautuisivat karvanpoistovoiteisiin ja kivuliaaseen vahaukseen. Jos hän ennen oli sodassa karvaisen syntymämerkkinsä kanssa, nyt rinnakkaiselo on rauhallisempaa. Koska loppujen lopuksi tämä hänen leukaansa koristava merkki on osa hänen DNA:taan, se on hänen tunnuksensa.

Leiki peilikuvasi kanssa sen sijaan, että syyttäisit sitä

Sisällöntuottaja opettaa meille yksinkertaista, mutta silti niin vaikeaa soveltaa käytäntöön. Hän opettaa meitä päästämään irti ja näyttää meille, miltä itsensä ilmaisu todella näyttää. Yhteiskunnan paineet keksivät virheitä sinne, missä on vain ainutlaatuisuutta, kun taas sisällöntuottaja opettaa meitä rakastamaan sitä, mitä yhteiskunta pakottaa meidät vihaamaan. Sen sijaan, että hän valittaisi kohtaloaan ja yrittäisi olla joku muu, hän nostaa esiin sen, mitä hänellä jo on.

Tuo leuan alle kihartuva hiustupsu ei ole "tuhlausta", kuten hänen arvostelijansa väittävät. Se on lisäominaisuus, tyylillinen täydennys, sielun ripaus. Maailmassa, jossa kaikkia kasvoja jäljitellään, hän säilyttää sen, mikä tekee hänestä ainutlaatuisen.

Tämä syntymämerkki ei siis ole epävarmuuden lähde, vaan ilmaisun kenttä. Se ei ole pelkkä hiustukko, vaan silmien ulottuvilla oleva kimppu.