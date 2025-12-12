Äiti saa tietää tyttärensä olevan kiusaaja; hänen reaktionsa on järkyttävä.

Äskettäin sosiaalisessa mediassa jaettu video on herättänyt kohua Ranskassa. Videolla äiti kertoo, kuinka hän sai tietää tyttärensä kiusanneen luokkatoveria. Tilanteen vakavuuden nähtyään hän päätti langettaa julkisen ja esimerkillisen rangaistuksen. Hänen reaktionsa on nyt sytyttänyt kiivaan keskustelun verkossa niiden välillä, jotka ylistävät hänen päättäväisyyttään, ja niiden, jotka tuomitsevat sen tarpeettomana nöyryytyksenä.

Välitön ja symbolinen reaktio

Äidin todistuksen mukaan kiusaamisen paljastuminen järkytti häntä syvästi. Hän selitti, ettei voinut sivuuttaa tällaista käytöstä ja päätti asettaa tyttärensä kohtaamaan tekojensa todellisuuden. Rangaistus oli rakennettu kolmen tavoitteen ympärille: vastuullisuus, hyvitys ja tietoisuus.

Tytön piti ostaa lahja kiusaamalleen luokkatoverille omilla rahoillaan. Sitten hänen oli määrä toimittaa lahja hänelle henkilökohtaisesti. Ja pyydä häneltä anteeksi hänen edessään, hänen vanhempiensa, opettajan ja jopa muiden oppilaiden edessä.

Äidin kohdalla tämän lähestymistavan tarkoituksena oli auttaa tytärtä ymmärtämään koulukiusaamisen vakavuus ja oivaltamaan tekojensa vaikutus muihin.

Internetin käyttäjät jakautuvat: ihailun ja levottomuuden välillä

Sosiaalisessa mediassa video jaettiin ja sitä kommentoitiin nopeasti tuhansia kertoja. Jotkut ihmiset ylistivät äidin rohkeutta ja johdonmukaisuutta: "Hyvin tehty, äiti! Kun muut vanhemmat katsovat asiaa läpi sormien, hän ryhtyy toimiin!" Heille äidin reaktio on "esimerkki vanhemmuuden vastuusta" aikana, jolloin koulukiusaaminen on vitsaus, jota edelleen liian usein vähätellään.

Toiset taas pitävät rangaistusta liiallisena ja haitallisena: "Nuhtelu julkisesti on epäkunnioittavaa. On parempi tehdä se yksityisesti", "Jos kyseessä olisi tyttäreni, en kehuisi häntä, mutta en myöskään huutaisi hänelle... Mieluummin hän olisi kiusaajien kuin kiusatun puolella." Jotkut ihmiset uskovat, että lapsen nöyryyttäminen ikätovereiden edessä voi pahentaa asioita tekemällä hänestä itse uhrin.

Voiko kaikkia reaktioita ymmärtää?

Tämä keskustelu herättää arkaluontoisen kysymyksen: miten vanhempien tulisi reagoida lastensa tekemiin kiusaamistapauksiin? Raja koulutuksen, lujuuden ja ystävällisyyden välillä on häilyvä. Vaikka tämän äidin lähestymistavan etuna on se, ettei se pysy hiljaa vakavista tapauksista, se korostaa myös herkkyyttä, jota tarvitaan käyttäytymisen korjaamiseen vahingoittamatta.

Tämän äidin ja hänen tyttärensä tarina paljastaa syvän levottomuuden koulukiusaamisen vastaisessa taistelussa Ranskassa. Pitäisikö meidän määrätä ankaria rangaistuksia vaikuttaaksemme asiaan, vai pitäisikö meidän asettaa etusijalle kuunteleminen ja sovittelu? Keskustelu on edelleen avointa, mutta yksi asia on varma: yhteiskunnassa, jossa kiusaaminen vaatii vuosittain monia uhreja, ongelman tunnistaminen ja ratkaiseminen on edelleen välttämätöntä – vaikka menetelmät olisivatkin edelleen jakavat ajatuksiaan.