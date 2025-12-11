Tämä lähes unohdettu nimi tekee odottamattoman paluun synnytysosastoilla.

Esmée, vanhanaikainen ja hienovarainen nimi, tekee paluun Ranskan synnytysosastoilla lähes kadottuaan rekistereistä. Pehmeän sointinsa ja valoisan merkityksensä ansiosta se vetoaa uuteen vanhempien sukupolveen, joka etsii omaperäisyyttä ilman ylenpalttisuutta.

Vanhanaikainen etunimi tuodaan takaisin muotiin

Esmée on johdettu muinaisesta ranskalaisesta sanasta "esmer" ja latinan sanasta "aestimare", ja se tarkoittaa "rakastettua", "arvostettua" tai "vaalia", mikä osaltaan lisää sen suosiota merkityksellisiä nimiä arvosttavien vanhempien keskuudessa. Pitkään harvinaisena pidetty nimi on palannut viimeaikaisiin ranking-listoihin ja täyttää kaikki nykytrendien kriteerit: lyhyt, elegantti ja helppo lausua.

Huikea suosio

L'Officiel des prénoms 2026:n ja INSEE:n tietojen mukaan Esmée nousi noin kaksikymmentä sijaa vuodessa ja ylitti tuhannen syntymän rajan vuonna 2024, kun se koski vain muutamia satoja vauvoja 2010-luvun alussa. Vuonna 2024 se nousi 40 eniten annetun niin sanotun naisten etunimen joukkoon säilyttäen samalla imagon "erilaisesta" ja hienostuneesta etunimestä.

Kun julkkikset ja tv-sarjat sekaantuvat

Trendiä kiihdytti entisestään laulaja Louanen tyttärelleen Esméelle valitsema nimi, joka toi sille merkittävää medianäkyvyyttä. Nimeä kantavat hahmot fiktiivisissä teoksissa ja televisiosarjoissa sekä sen leviäminen muihin Euroopan maihin ovat vahvistaneet sen suosiota vanhempien keskuudessa, jotka arvostavat sekä moderneja että romanttisia nimiä.

Miksi Esmée on niin suosittu nuorten vanhempien keskuudessa

Esmée on viehättävä myös tasapainoisuutensa ansiosta: se tuo mieleen vanhanaikaisia nimiä vaikuttamatta kuitenkaan "vanhanaikaiselta" ja erottuu klassikoista olematta "omalaatuinen". Syvästi hellyydenkipeällä merkityksellään – "rakastettu" – se kantaa vahvaa tunnelatausta, mikä on ihanteellinen vanhemmille, jotka haluavat nimen antamisesta lähtien välittää lapselleen hellyyden ja arvokkuuden viestin.

Lyhyesti sanottuna Esméen paluu havainnollistaa täydellisesti sitä, miten nykyajan vanhemmat uudistavat etunimien perintöä: ammentamalla vanhoista luodakseen jotain uutta, etsien yhtä paljon tunteita kuin estetiikkaakin. Lämpimän merkityksensä ja kasvavan suosionsa ansiosta, jota ei kuitenkaan käytetä liikaa, Esméellä näyttää olevan pitkä ja menestyksekäs tulevaisuus.