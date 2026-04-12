Miksi jotkut lapset ovat vaikeampia äitinsä seurassa kuin toisten?

Kaikki ylistävät lapsesi rauhallisuutta ja kuuliaisuutta tietämättään, että läsnäollessasi tämä pieni enkeli muuttuu armottomaksi olennoksi. Säteen alla piilee pelottava sarvipari. Lapsesi tekee elämästäsi vaikeaa eikä muistuta lainkaan rakkaittesi hehkuvaa kuvausta. Mutta miksi tällainen armoton kritiikki? Tiedemiehet tarjoavat vakuuttelua: sinä et ole ongelma.

Ovatko lapset 800 kertaa kurittomampia äitinsä läsnäollessa?

Kun lapsesi palaa leikkitreffeiltä ystävän luota, muut vanhemmat kehuvat nopeasti lapsen avuliasta ja kohteliasta käytöstä. Yllätykseksesi huomaat, että lapsesi, sama joka heittää raivokohtauksia viidentoista minuutin välein ja jättää käskysi huomiotta, pystyy itse asiassa pysymään hyvin käyttäytyvänä ja esimerkillisenä koko iltapäivän ajan.

Muiden ihmisten kodeissa hänen asenteensa muuttuu täysin, tuhmasta pikku lurjuksesta moitteettomaksi pyhimykseksi. Hän tarjoutuu tyhjentämään pöydän, kun taas sinun luonasi hän huokaisee joka kerta, kun pyydät. Hän riisuu varovasti kenkänsä eteisessä, samat, joita hän raahaa talossasi ympäriinsä siivouksen jälkeen. Vielä epäreilumpaa on, että hän syö iloisesti lautasellisia vihreitä papuja, jotka hän sitten työntää irvistäen pois keittiössäsi. Mikä surkea suoritus!

Kun haet lapsesi isovanhempiensa luota ja näet hänen istuvan rauhallisesti tuolissa lukemassa sarjakuvaa, melkein luulet hallusinoivasi. Sinun täytyy hieroa silmiäsi kahdesti. Heidän hyvät käytöstapansa kuitenkin katoavat heti, kun he näkevät sinut. Sinun kanssasi lapsesi on täysin päinvastainen kuin miltä hän näyttää suuren yleisön silmissä: riehakas, temperamenttinen, epäkunnioittava, provosoiva... Eikä kyse ole vain mielikuvituksestasi. Washingtonin yliopiston psykologian laitoksen itseään tohtoriksi julistaneen KP. Leibowitzin tekemän satiirisen tutkimuksen mukaan lapset ovat 800 kertaa levottomampia äitinsä läsnä ollessa kuin isänsä tai muiden ihmisten seurassa.

Vastustamaton halu herättää äidin huomio

Tämä luku, joka on peräisin huumorisivustolta Mom News Daily , saattaa olla enemmän anekdootti kuin tieteellinen, mutta se heijastaa todellisuutta, jota vain äidit joutuvat kestämään. Lisäksi se kyseenalaistaa itsepintaisen myytin "huonosta äidistä", joka saa sinut uskomaan, ettei ole hyvä äitiydessä. Päätyäkseen tähän johtopäätökseen väitetty tutkija tutki väitetysti lasten käyttäytymistä 500 eri perheessä. Hänen kerrotaan ottavan huomioon useita analyyttisiä elementtejä: valitusta, itkua, huutamista, lyömisyrityksiä, liiallisia vaatimuksia, lelujen heittelyä ja jopa kävelemisen tai puhumisen unohtamista. Vaikka tämä "valetutkimus" saattaa saada aikaan lievän hymyn, se resonoi monien äitien kanssa.

Se on toistuva tilanne, jossa äiti tulee lapsen näkökenttään tai kuulee hänen äänensä. Lapsi, joka oli täysin liikkumatta ja hiljaa istuimellaan, polkee yhtäkkiä jalkojaan, vinkuu, vastustelee koulurepun pukemista ja saa raivokohtauksen ilman näkyvää syytä. Voit olla varma, ettet lähetä huonoja fiiliksiä. Jälleennäkeminen on heille helpotus.

Englantilainen psykiatri ja psykoanalyytikko John Bowlby loi tälle ilmiölle termin: kiintymyssuhdeteoria. Lapsilla voi olla vaikeuksia vanhempiensa kanssa... koska he tuntevat olonsa turvallisimmaksi heidän kanssaan. Kun kiintymyssuhde on vahva, lapsi tietää, jopa alitajuisesti, että hänen vanhempansa pysyvät läsnä, vaikka he itkivät, protestoivat tai heittävät kiukkukohtauksen. Esimerkiksi lapsi saattaa käyttäytyä täydellisesti koko päivän koulussa ja räjähtää palattuaan kotiin: hän on onnistunut selviytymään muualla, ja kiintymyssuhteensa avulla hän lopulta purkaa jännitystä. Pohjimmiltaan se on rakkauden ilmaus, enemmän kuin rangaistus tai henkilökohtainen kosto.

Tutkimus, joka on enemmän humoristinen kuin totuudenmukainen, mutta rauhoittava.

"Teet sen väärin." "Stressisi on liian tarttuvaa; se vaikuttaa väistämättä pienokaiseesi . " "Olet liian ankara" tai päinvastoin , "et ole tarpeeksi luja." Äidit kuulevat näitä moralisoivia lauseita säännöllisesti ja päätyvät sisäistämään ne. Ne soivat loputtomasti heidän päässään kuin kesähitin kertosäe. Tämän seurauksena he epäilevät kykyjään, kyseenalaistavat itsensä ja kadehtivat niitä äitejä, joilla näyttää olevan kaikkea, tietämättään, että syvällä sisimmässään he kamppailevat aivan yhtä paljon. 2 000 amerikkalaisen naisen kyselyn mukaan äidit kysyvät itseltään 156 kertaa päivässä, sopivatko he todella tähän rooliin . Termi "huono äiti" hiipii jatkuvasti heidän itsetutkiskeluunsa.

Siksi on tärkeää suhtautua tiettyihin tilanteisiin vähemmän monimutkaisesti. Jos lapsesi usein hyökkää sinua vastaan, mutta ei koskaan aiheuta ongelmia lastenhoitajan luona, se ei johdu siitä, että hän olisi tähtäimessään, vaan yksinkertaisesti siitä, että hän purkaa tunteitaan. Se on vähän kuin olisit hyvin herkkä ja tekisit kumppanistasi syntipukin.

Jos lapsesi pitää pahimmankin kiukkunsa kanssasi, se voi viime kädessä johtua siitä, että hän näkee sinut turvallisimpana pakopaikkanaan. Paikkana, joka voi olla ajoittain uuvuttava, mutta myös äärimmäisen arvokas.