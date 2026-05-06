Tämä kaksosten äiti testaa "yhteyttään" ja video leviää kulovalkean tavoin.

Äiti, kaksi oven erottamaa poikaa ja sarja suullisesti esitettyjä kysymyksiä. Kaksosten vastaukset järkyttivät internetin käyttäjiä – ja herättivät uudelleen kysymyksen, jota tiede jatkaa tutkimistaan: ovatko kaksoset todella yhteydessä toisiinsa?

Testi: samat kysymykset, näkemättä tai kuulematta toista.

Instagram-tilille @paschal_twins17 jaetun videon lähtökohta on aseistariisuvan yksinkertainen. Äiti kysyy molemmilta kaksospojiltaan täsmälleen samat kysymykset ilman, että he näkevät tai kuulevat toisiaan. Vastaukset – identtiset tai lähes identtiset – herättivät välittömästi hämmästyneiden reaktioiden aallon kommenteissa. "Miten se on mahdollista?" , "Se on taianomaista! ", "Kaksoset pelottavat minua hyvällä tavalla" – sellaisia reaktioita, jotka muuttavat perhevideon viraaliksi ilmiöksi vain muutamassa tunnissa.

Onko "kaksosten telepatiaa" todella olemassa?

Tämä on kysymys, jonka kaikki kysyvät nähdessään tällaisen videon. Tieteellinen vastaus on vivahteikas. Kaksosten välisestä aistiärsykkeiden ylittävästä kommunikaatiosta ei ole todisteita. Useat hyvin dokumentoidut mekanismit kuitenkin selittävät näitä hämmästyttäviä yhteensattumia.

Monotsygoottiset kaksoset – eli samasta munasolusta kehittyneet – jakavat 100 % DNA:staan, mikä tarkoittaa, että heillä on samat kognitiiviset taipumukset, samat ajatteluprosessit ja usein samat mielleyhtymät samaan kysymykseen vastatessaan. Lisää tähän vuosien yhteisyys, jaetut kokemukset ja yhteinen kieli – ja identtiset vastaukset menettävät arvoituksiaan, vaikka ne pysyvätkin kiehtovina.

Mitä tutkimukset sanovat kaksosista

Kaksostutkimus on yksi tehokkaimmista työkaluista psykologiassa ja genetiikassa. Erikseen kasvatettujen kaksosten tutkimukset – joita on erityisesti tehnyt Minnesotan kaksosperheiden tutkimus vuodesta 1979 lähtien – ovat osoittaneet, kuinka genetiikka vaikuttaa makutottumuksiin, käyttäytymiseen, tunnereaktioihin ja jopa elämänvalintoihin ympäristöstä riippumatta.

Syntymässä erotetut ja aikuisuudessa uudelleen yhdistyneet kaksoset huomasivat joskus valinneensa lapsilleen saman etunimen, saman ammatin tai saman kampauksen. Telepatiaa ei ollut, vaan pikemminkin yhteinen henkinen arkkitehtuuri, joka tuottaa hämmästyttäviä vaikutuksia.

Äidin rooli viraalisuudessa

Videon hellyttäväksi tekee paitsi testitulos myös tapa, jolla äiti sen johtaa. Äidin aito innostuksensa, reaktionsa jokaiseen identtiseen vastaukseen ja ilmeinen ylpeytensä tässä yhteydessä muuttavat yksinkertaisen harjoituksen herkäksi hetkeksi, jonka jaetaan miljoonien tuntemattomien kanssa. Videot vanhemmista, jotka dokumentoivat kaksostensa ainutlaatuista arkea, ovat Instagramin ja TikTokin kiinnostavimpia sisältöjä – eikä tämäkään ole poikkeus.

Trendi, joka ei koskaan mene pois muodista

"Kaksosten telepatiahaaste" on yksi sosiaalisen median pysyvimmistä trendeistä. Tuhannet kaksosperheet ovat jo vuosia julkaisseet omia versioitaan testistä – valiten saman esineen, piirtäen saman asian, vastaten samoihin kysymyksiin. Muoto toimii, koska se hyödyntää jotakin universaalia: halua uskoa, että on olemassa siteitä, jotka ylittävät sanat. Ja vaikka tiede puhuu mieluummin jaetusta genetiikasta kuin mysteeristä, ihmetyksen tunne on edelleen hyvin todellinen.

Suullinen koe, identtiset vastaukset, miljoonat katselukerrat – nämä kaksospojat tarjosivat tietämättään liikuttavan ja kiehtovan oppitunnin siitä, mitä tarkoittaa jakaa paitsi DNA:ta, myös tapa nähdä maailma. Tiede ei puhu taikuudesta, mutta joskus siltä todella tuntuu.