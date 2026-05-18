Hän oli keskeyttänyt opintonsa 34 vuodeksi ja lopulta hän sai tutkintonsa poikansa kanssa.

Vanhemmuus
Fabienne Ba.
@WUSA9 / Youtube

Vuonna 1992 Carla Hunter Ramseyn akateeminen unelma päättyi äkillisesti. Kolmekymmentäneljä vuotta myöhemmin hän palasi opintoihinsa ja väitteli tohtoriksi Howardin yliopistosta samaan aikaan poikansa Wesleyn kanssa. Näkymä oli täynnä tunteita, ylpeyttä ja jaettua täyttymystä, kuin lempeä voitto ajan voitosta.

Unelma, joka on pantu tauolle, eikä sitä koskaan pyyhitä pois

Tuolloin Carla asui Queensissa New Yorkissa ja hänellä oli selkeä tavoite: päästä Howardin yliopistoon, arvostettuun oppilaitokseen ja akateemisen menestyksen symboliin. Taloudelliset rajoitteet kuitenkin pysäyttivät hänen edistymisensä vasta 22-vuotiaana.

Sen sijaan, että hän olisi luovuttanut, hän suuntasi polulleen uuden suunnan: työ, perhe-elämä, henkilökohtainen kehitys. Unelma itsessään ei koskaan kadonnut – se vain otti askeleen taaksepäin, kuin hengähdys odottaen oikeaa hetkeä. Tämä ajanjakso, kaukana menetyksestä, ravitsi hänen sitkeyttään ja sisäistä voimaansa.

Ajan mahdollistama toinen mahdollisuus

Vuosikymmeniä myöhemmin avautui odottamaton tilaisuus: Howardin yliopiston tarjoama verkkopohjainen tohtoriohjelma teorian opettamisesta. Tämä joustava muoto mahdollisti hänen tasapainottaa opintonsa, työelämänsä ja perhevelvoitteensa. Carla jatkoi sitten opintojaan uudella energialla, lähes yllättäen itsekin.

Hän kuvaili tätä paluuta eräänlaiseksi "sisäiseksi nollaukseksi", jossa ikä ei enää hallinnut oppimisen ja edistymisen iloa. Hän löysi uudelleen älyllisen vapauden ja henkilökohtaisen hyvinvoinnin tunteen, aivan kuin kaikki olisi loksahtanut paikoilleen. The Washington Postin raportoimien kommenttien mukaan hänestä tuntui kuin "aika olisi romahtanut", aivan kuin kadonneet vuodet eivät olisi koskaan todella vähentäneet hänen alkuperäistä kunnianhimoaan.

Perheen sattuma, josta tuli symboli

Hänen poikansa Wesleyn akateeminen matka teki tästä hetkestä entistäkin merkittävämmän. Saman yliopiston opiskelijana hän ei ollut pystynyt valmistumaan samaan aikaan luokkansa kanssa puuttuvien opintopisteiden vuoksi. Tämä pieni ero loi lopulta odottamattoman synkroniteetin: äiti ja poika valmistuivat samana viikonloppuna.

Sattumanvarainen kohtaaminen, josta tuli tunteellinen lahja. Wesley kertoi WUSA:lle, että hän voisi tehdä symbolisia eleitä äidilleen, mutta mikään ei vedä vertoja yhteiselle juhlalle. Tämä yhteinen kokemus vahvisti heidän sidettään ja antoi heidän saavutukselleen syvästi inhimillisen ulottuvuuden.

Kaksi polkua, yksi yhteinen halu siirtää tietoa eteenpäin

Carla Hunter Ramsey jatkaa työtään sijaishuollossa olevien lasten kanssa, mikä on hänelle erityisen lähellä sydäntä hänen omien adoptiokokemustensa vuoksi. Hänen tohtorin tutkintonsa ei ole vain akateeminen saavutus, vaan se edustaa hänen tarkoituksensa jatkoa, joka keskittyy tukemaan ja auttamaan muita rakentamaan elämänsä uudelleen.

Wesley puolestaan on mukana heikommassa asemassa oleville nuorille suunnatuissa talouslukutaito-ohjelmissa. Kaksi eri polkua, mutta sama tarkoitus ohjaa niitä: tiedon välittäminen, muiden tukeminen ja autonomian vahvistaminen.

Oppitunti kärsivällisyydestä ja luottamuksesta

Tämä kaksoistutkinto edustaa enemmän kuin vain akateemista menestystä. Se kuvaa kestävää itseluottamusta, joka kestää vuosien ajan hiipumatta. Carla tiivistää tämän filosofian yksinkertaisesti: "Unelmia voidaan lykätä, mutta ne eivät katoa, kun niitä vaalitaan sinnikkyydellä ja itsemyötätunnolla."

Kolmekymmentäneljä vuotta yhden oven sulkeutumisen jälkeen toinen avautui juuri oikealla hetkellä. Ja viittojen ja diplomien takana avautui tarina jatkuvuudesta, uudistuneesta hyvinvoinnista ja täysin toteutuneista unelmista.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Tämä kaksosten äiti testaa "yhteyttään" ja video leviää kulovalkean tavoin.

