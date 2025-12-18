Jopa 300 vauvaa? Rikkaiden kiinalaisten hämmentävä bisnes Amerikassa

Elon Muskin synnynnäisyyteen liittyviä teorioita kiehtovat erittäin varakkaat kiinalaiset ulkoistavat dynastisia tavoitteitaan Kaliforniaan. Käyttämällä laajasti sijaissynnyttäjäpalveluita ja eliittitason spermapankkeja he pyrkivät luomaan todellisia perillisiä, jotka voivat joskus olla satoja. Wall Street Journalin paljastama tämä teollisuudenala uhmaa Kiinan lakia ja herättää vakavia syytöksiä hyväksikäytöstä ja eugeniikan harjoittamisesta.

Pekingin asettamien perherajoitusten kiertäminen

Kiinassa sijaissynnytykset ovat ehdottomasti kiellettyjä, ja pariskunnille saa olla enintään kolme lasta. Nämä rajoitukset eivät kuitenkaan lannista joitakin suurliikemiehiä, jotka kääntyvät kalifornialaisten klinikoiden puoleen. Siellä he ostavat niin sanottua "premium"-spermaa – huippu-urheilijoilta tai korkean älykkyysosamäärän omaavilta luovuttajilta – noin 2 500 dollarilla näytettä kohden voidakseen hedelmöittää amerikkalaisia sijaissynnyttäjiä ja tuottaakseen Yhdysvaltain kansalaisina syntyviä lapsia. Duoyi Networkin perustaja Xu Bo väittää jo omistavansa yli 100 lasta ja hänen kerrotaan tavoittelevan vähintään 20 poikaa varmistaakseen videopeli-imperiuminsa jatkuvuuden.

Valittujen sukusolujen markkinoiden räjähdysmäinen kasvu

Vaikka Kalifornian laki teoriassa rajoittaa lasten määrän luovuttajaa kohden 25:een, tätä sääntöä kierretään usein varakkaiden asiakkaiden kohdalla. Asiantuntijat, kuten Nathan Zhang IVF USA:sta, puhuvat massatilauksista, joiden tarkoituksena on luoda "geneettisesti ylivoimaisia dynastioita", joissa käytetään järjestelmällisesti preimplantaatiogeneettistä diagnostiikkaa tiettyjen ominaisuuksien valitsemiseksi. Miljardööri Wang Huiwun sanotaan saaneen 10 tytärtä mallien siittiöiden avulla, selkeän liittouman ja arvovallan halun ajamana.

Oikeudelliset jännitteet Los Angelesissa

Tuomari Amy Pellman on julkisesti ilmaissut huolensa: vuonna 2023 Xu Bon kerrottiin osallistuneen videoneuvotteluun kymmenkuntaan vanhempien tunnustamiseen liittyvään tapaukseen, kaikki asuessaan Kiinassa. Irvinessä lastenhoitajat kasvattavat hänen vauvojaan hänen odottaessaan viisumeita. Hänen huomautuksensa poikien oletetusta "ylivoimaisuudesta" ovat aiheuttaneet närkästystä jopa tuomioistuimissa. Näiden käytäntöjen edessä Peking on ilmoittanut tiukemmista pakotteista ulkomailla tapahtuvaa sijaissynnytystä vastaan, mutta tällä on ollut vain vähän todellista vaikutusta näihin varakkaisiin eliitteihin.

Eettiset ylilyönnit: mahdollinen insesti ja elämän kaupallistaminen

Selkeän jäljitettävyyden puute lisää riskiä, että sisarpuolet, jotka eivät ole tietoisia sukulaisuudestaan, voivat saada insestin. Myös sijaissynnyttäjille usein läpinäkymättömät maksujärjestelyt ovat huolenaihe. Yhdysvalloissa jotkut senaattorit vaativat sijaissynnytyksen kieltämistä Kiinan kansalaisille, vaikka hakemukset ovat nelinkertaistuneet vuodesta 2014. Kriitikot tuomitsevat tämän räikeäksi eugeniikaksi, jossa lapsista tulee voimavaroja, joita käytetään dynastisten strategioiden edistämiseen.

Kohti kansainvälistä sääntelyä?

Nämä isät ovat usein poissa lastensa jokapäiväisestä elämästä ja investoivat valtavia summia geneettisten linjojen rakentamiseen. Kiinan tiukempien säännösten ja Yhdysvaltojen lainsäädännön eroavaisuuksien vuoksi oikeudellinen tyhjiö on edelleen olemassa. Yhä useammat vaativat maailmanlaajuista sääntelyä ja luovuttajien tiukkaa jäljitettävyyttä tämän "vauvabisneksen" ja sen huolestuttavien ylilyöntien hillitsemiseksi.

Lyhyesti sanottuna näiden räätälöityjen sukulaisuusskeemojen takana on häiritsevä kuilu rahan vallan ja lain rajojen välillä. Muuttamalla lisääntymisen sijoitusstrategiaksi ja lapset perintö- tai arvovaltavälineiksi nämä käytännöt kyseenalaistavat suoraan yhteiskuntiemme perustana olevat eettiset arvot. Tapaus paljastaa myös kansallisten lainsäädäntökehysten kyvyttömyyden säännellä globalisoituneita lisääntymisvirtoja, joissa rikkaimmat navigoivat lakien mukaan parhaaksi katsomallaan tavalla.