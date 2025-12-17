51-vuotiaana nämä 10 yksinkertaista askelta antoivat hänelle mahdollisuuden sanoa hyvästit raskaille jaloille.

Hyvän olon tunteella kehossa ei ole mitään tekemistä syntymäpäiväkakun päivämäärän kanssa. 51-vuotias Céline Roy jakaa iloisen näkemyksen hyvinvoinnista, jossa keveys rakennetaan pienten, arkipäiväisten tekojen kautta. Henkilökohtaisten kokemustensa kautta hän kertoo, kuinka 10 yksinkertaista tapaa muuttivat hänen fyysisiä tuntemuksiaan, erityisesti lopettamalla raskaiden jalkojen tunteen.

Keveyden viljeleminen arjessa

Céline Roylle kaikki alkaa tietoisemmasta yhteydestä omaan kehoonsa. Ei ihmeitä tai epärealistisia lupauksia, vaan johdonmukainen rutiini. Yksi hänen ensimmäisistä vaistoistaan on nostaa jalkansa ylös päivän päätteeksi. Muutama minuutti riittää, hän sanoo, tarjoamaan välittömän rentoutumisen tunteen ja edistämään parempaa verenkiertoa. Tästä hetkestä tulee lähes rituaali, ansaittu tauko aktiivisen päivän jälkeen.

Toinen rituaali, josta hän erityisesti nauttii, on kylmän veden suihku jaloissaan. Suihku liikkuu aina ylöspäin nilkoista reisiin ja toimii kuin virkistävä iskunvaimennus. Céline arvostaa tätä raikkauden tunnetta, joka herättää kehon ja antaa todellisen energiapiikin.

Katso tämä postaus Instagramissa Céline Royn (@celineroyoff) jakama julkaisu

Kosketa, kosteuttaa, stimuloi

Myös hieronnalla on keskeinen rooli hänen rutiinissaan. Imunestehieronta, syväkudoshieronta tai kohdennettu itsehieronta: Céline tutkii erilaisia tekniikoita kudosten stimuloimiseksi ja verenkierron palauttamiseksi. Hän kiinnittää huomiota jopa jalkoihin hieromalla jalkaholveja vakuuttuneena siitä, että kaikki alkaa niistä.

Samoin hän harjoittaa kuivaharjausta. Tämä virkistävä toimenpide, joka tehdään ennen suihkua, ei ainoastaan kuori ihoa, vaan myös stimuloi imusuonijärjestelmää. Céline korostaa myös perustavanlaatuista, usein aliarvioitua refleksiä: nesteytystä. Riittävä veden juominen on olennainen osa hänen hyvinvointiaan. Hänelle hyvinvoivat jalat ovat myös asianmukaisesti nesteytettyjä jalkoja, sekä sisäisesti että ulkoisesti.

Liiku lempeästi ja älykkäästi

Liikkumisen osalta Céline sisällyttää säännöllisesti venytyksiä, erityisesti jalkojen takaosaan, ylläpitääkseen lihasten joustavuutta ja välttääkseen tarpeetonta jännitystä. Näistä venyttelyhetkistä tulee yhteyden uudelleen luomisen hetkiä, jolloin hengitetään ja rentoudutaan.

Lihasten vahvistaminen on myös osa hänen rutiiniaan, mutta aina hellävaraisesti. Hän kiinnittää erityistä huomiota eksentrisiin harjoituksiin eli harjoituksiin, joissa lihas pitenee, ja mieluummin liikkuu paljain jaloin tai sukissa kuin lenkkareissa. Pilateksen ja tanssin inspiroimana hän pyrkii sujuviin ja hallittuihin liikkeisiin.

Viesti ilman painetta

Näillä vinkeillä Céline Roy ei yritä asettaa mallia tai sanella, miten käyttäytyä. Hän jakaa avoimesti, mikä hänelle toimii. Nämä ovat hänen omia vinkkejään, jotka perustuvat hänen kokemuksiinsa ja tunteisiinsa, eivätkä ne ole millään tavalla pakollisia, olitpa sitten 30, 50 tai vanhempi.

Lyhyesti sanottuna hänen viestinsä on selvä: jokainen keho on ainutlaatuinen, jokainen matka erilainen. Tärkeintä on kuunnella tarpeitasi, kunnioittaa omaa tahtiasi ja valita, mikä saa sinut tuntemaan olosi hyväksi. Céline Royn mukaan keveys ei ole tavoiteltava standardi, vaan tunne, joka kannattaa omaksua ilman painetta ja suurella lempeydellä.