Pelkäätkö majoittamista? Näin voit selvitä pelosta tänä jouluna.

Talvi on tulossa, jouluvalot syttyvät ja niiden myötä vatsaan saattaa ilmestyä pieni solmu. Vieraiden majoittaminen kotona joulun aikaan on yhtä jännittävää kuin pelottavaakin. Hyvä uutinen on: tämä pelko ei ole harvinainen eikä pysyvä, ja siitä voi jopa tulla voimakas liittolainen.

Kun talosta tulee teatterilava

Erityisesti jouluna tarjoilu tuntuu usein siltä kuin olisi joutunut parrasvaloihin. Kattaus, tunnelma, ateria, musiikki: kaiken täytyy olla täydellistä. Tämä paine johtuu itsepintaisesta ajatuksesta, että kotisi ja organisaatiosi kertovat jotain arvostasi. Mutta kehosi, kotisi ja tapasi isännöidä ovat jo valmiiksi aitoja, lämpimiä ja riittäviä. Mukavuutta ei mitata kynttilöiden lukumäärällä tai joulukuusen koolla.

Isännöinnin pelko on usein pelko siitä, miten muut näkevät sinut. Arvostelevatko he sotkua, ruokalistaa vai persoonallisuuttasi? Muista, että vieraasi tulevat ensisijaisesti jakamaan hetken, nauramaan, syömään ja lämmetsemään. He eivät ole siellä tarkastamassa.

Joulu, vertailun… tai lempeyden aika

Joulunaika on vertailujen pyörremyrsky. Idealisoidut mielikuvat tulvivat kauppojen ikkunoihin ja näyttöihin: täydellisesti katetut pöydät, täydellisesti sopivat perheet ja ikuinen ilo. On helppo unohtaa, että kaikki on lavastettua. Todellisessa elämässä joulu koostuu kylläisyyttään syövistä ihmisistä, joskus hieman liian kovaäänisestä naurusta, myös hiljaisista hetkistä ja epätäydellisistä mutta aidoista hetkistä.

Ystävällisten sanojen omaksuminen mielessäsi voi muuttaa kokemuksen. Kehosi on valmistautunut, kantanut, koristanut ja toivottanut tervetulleeksi. Se ansaitsee tunnustusta, ei syytöksiä. Samoin energiallasi on arvoa: sinun ei tarvitse uuvuttaa itseäsi yrittäessäsi mukautua johonkin kuvaan.

Pelon kesyttäminen askel askeleelta

Kesyttäminen tarkoittaa asioiden ottamista hitaasti. Aloita määrittelemällä uudelleen, mitä "vastaanottaminen" sinulle tarkoittaa. Ehkä se on yksinkertainen iltapäivän välipala, potluck-illallinen, jossa kaikki tuovat jotain, tai vaikkapa kuumaa suklaata joulukuusen ympärillä. Sinulla on oikeus asettaa omat sääntösi.

Seuraavaksi, salli itsellesi yksinkertaisuus. Ruoka, jonka valmistaminen on sinulle rakkautta, soittolista, joka saa sinut tuntemaan olosi hyväksi, pöytä, joka hengittää. Vieraanvaraisuudessa on ennen kaikkea läsnäoloa, ei suoritusta.

Lopuksi, hengitä. Kirjaimellisesti. Ennen kuin vieraasi saapuvat, käytä muutama minuutti yhteyden luomiseen kehoosi, tasapainosi tunteeseen ja hengitykseesi. Olet kotona. Tämä on jo turvallinen tila.

Pelon muuttaminen valituksi hetkeksi

Pelosta voi tulla hyödyllinen signaali: se osoittaa rajoituksesi ja tarpeesi. Ehkä sinun täytyy lyhentää istuntoa, varata hiljaista aikaa tai pyytää apua. Vastaanottaminen ei saisi koskaan tapahtua hyvinvointisi kustannuksella.

Entä jos tänä vuonna päättäisit tehdä joulusta todella henkilökohtaisen kokemuksen? Ajan juhlia toiveiden ja yhdessäolon tapojen monimuotoisuutta. Ihmisen lämpö ei riipu protokollasta, vaan aikomuksesta.

Entä jos päätät olla vastaanottamatta sitä?

Lopuksi on tärkeää muistaa: sinun ei ole pakko isännöidä. Voit ehdottomasti viettää lomakauden tai joulun yksin, jos niin haluat. Ajan viettäminen itsensä kanssa, oman tahtinsa kunnioittaminen ja omien rituaalien luominen on aivan yhtä arvokasta ja iloista. Lomalla ei ole vain yhtä muotoa, ja paras on se, joka saa sinut tuntemaan olosi hyväksi.

Viime kädessä majoituksen pelon kesyttäminen on ensisijaisesti itsesi kuuntelemisen oppimista. Kodin ei tarvitse olla täydellinen, kehosi ei tarvitse olla huomaamaton, ja tapasi juhlia ansaitsee kunnioitusta. Avasitpa sitten oven, majoitit eri tavalla tai pidit sen suljettuna nauttiaksesi hetkestä yksin, olennaista on tämä: oman hyvinvoinnin kunnioittaminen. Joulunaika on kutsu enemmän lempeyteen, ei lisää paineeseen.