"Hyvin harvat ihmiset pystyvät siihen": tämä huomaamaton ele voisi auttaa paikantamaan ääniä.

Korvien tahallinen liikuttelu on yksi näistä huomaamattomista mutta kiehtovista kyvyistä. Tämä kyky, joka on vain hyvin harvoilla ihmisillä, on kuitenkin paljon yleisempi miehillä kuin naisilla. Tämän näennäisesti harmittoman liikkeen takana piilee kiehtova tarina evoluutiosta, aivoista ja ihmiskehon piilevästä potentiaalista.

Jälki esi-isistämme… yhä hyvin elossa

Jos onnistut liikuttamaan korviasi, edes hieman, aktivoit itse asiassa refleksin, joka on peritty kädellisiltä esi-isiltämme. Apinoilla, kissoilla ja koirilla tämä liike auttaa suuntaamaan korvaläpät tarkasti ääntä kohti, jotta ne voivat tunnistaa sen lähteen tai ennakoida vaaran. Tiheässä viidakossa tai villissä ympäristössä tämä kyky edusti todellista selviytymisetua.

Nykyihmisillä tämä refleksi on menettänyt alkuperäisen tehtävänsä. Kolme siitä vastaavaa lihasta – etummaiset, ylemmät ja takimmaiset pikkusormet – ovat pääosin käyttämättömiä. Silti joillakin ihmisillä ne ovat edelleen täysin aktivoitavissa. Tutkijat arvioivat, että hyvin harvat yksilöt kykenevät tähän, eikä ole vielä selvää, miksi tämä kyky on noin kolme kertaa yleisempi miehillä kuin naisilla.

Lihaksikas uteliaisuus... vai vihje aivoistasi?

Tämä ele saattaa olla enemmän kuin vain hauska kuriositeetti. Tutkijat ehdottavat, että se voisi heijastaa kehittyneempää neuroplastisuuden muotoa. Toisin sanoen, korviaan heiluttavien ihmisten aivot saattavat pystyä paremmin ylläpitämään, järjestämään uudelleen tai aktivoimaan tiettyjä hermoyhteyksiä.

Jotkut tutkimukset menevät vielä pidemmälle ja viittaavat siihen, että tämä kyky voisi liittyä suurempaan aivojen vastustuskykyyn aivohalvauksen tai trauman jälkeen. Tästä hienovaraisesta liikkeestä tulisi sitten osoitus henkisestä joustavuudesta, sopeutumiskyvystä ja toipumispotentiaalista. Kaunis osoitus kaikesta, mihin kehosi ja aivosi pystyvät, joskus jopa tietämättäsi.

Motorisen koordinaation saavutus

Korvien heiluttaminen ei ole niin yksinkertaista kuin miltä se näyttää. Se vaatii erittäin tarkkaa koordinaatiota aivojen ja lihasten välillä, joita useimmat ihmiset eivät koskaan käytä tahdonalaisena. Saadaksesi ne liikkumaan, sinun on aktivoitava nämä kolme lihasta samanaikaisesti ilman, että sinun tarvitsee luottaa kasvojen tai kaulan liikkeisiin.

Kyse ei siis ole anatomiasta – kaikilla on näitä lihaksia – vaan hermoyhteyksistä. Joillakin ihmisillä nämä yhteydet ovat pysyneet aktiivisina. Toisilla ne ovat yksinkertaisesti uinuneet, eivätkä kadonneet kokonaan. Hyviä uutisia niille, jotka nauttivat kevyistä fyysisistä haasteista.

Hyviä uutisia: voit oppia

Toisin kuin yleisesti uskotaan, tämä kyky ei ole varattu "geneettiselle eliitille". Nämä uinuva lihakset on mahdollista herättää. Peilin edessä keskittymällä ohimoalueelle ja yrittämällä saada aikaan pienintäkin nykimistä, voit vähitellen aktivoida tämän esi-isän liikkeen uudelleen.

Avain piilee kärsivällisyydessä, kehotietoisuudessa ja toistossa. Jokainen mikroliike on tärkeä. Ja vaikka et saisi korviasi nytkähtelemään kuin tarkkaavaisella kissalla, stimuloit silti kehotietoisuuttasi, koordinaatiotasi ja aivojen ja lihasten yhteyttä. Se on palkitseva harjoitus kehollesi, mielellesi ja itseluottamuksellesi kykyihisi.

Lyhyesti sanottuna korvien heiluttelu ei ehkä tee sinusta supersankaria, mutta tämä ele kuvaa täydellisesti kehosi piilevää rikkautta. Se muistuttaa meitä siitä, että olet paljon enemmän kuin mitä käytät päivittäin, että aivosi ovat täynnä tutkimattomia hermoratoja ja että kehosi ansaitsee tulla juhlituksi kaikissa hienouksissaan.