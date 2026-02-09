Tämä energianlisäys ennen nukkumaanmenoa ei ole niin positiivista kuin miltä se näyttää.

Vaikka on aika pujahtaa peiton alle ja tervehtiä Morpheusta, olet täynnä energiaa. Aamulla raahaudut, mutta nukkumaan mennessä olosi on fantastinen. On myönnettävä, että tämä yöllinen elinvoima antaa sinulle aikaa tiskata, laittaa pyykit pöytään ja suorittaa suuren osan tehtävälistoistasi, mutta se on merkki sisäisestä epätasapainosta.

Kun keho menettää synkronointinsa

Hyvin säädellyssä kehossa kortisoli, jota usein kutsutaan "herätyshormoniksi", noudattaa tarkkaa sykliä. Se on huipussaan aamulla energian lisäämiseksi ja laskee vähitellen päivän mittaan antaen tietä melatoniinille, unihormonille . Kun tämä rytmi kääntyy päinvastaiseksi – kun kortisoli nousee illalla – keho lähettää vääriä signaaleja: tunnemme itsemme täynnä energiaa juuri sillä hetkellä, kun meidän pitäisi hidastaa tahtia. Tuloksena on viivästynyt nukahtaminen, kevyt uni, yölliset heräämiset ... ja krooninen väsymys herätessä.

Tämä hormonaalisen syklin kääntyminen on vähän kuin sisäinen aikaerorasitus. Keho ei enää tiedä, milloin levätä tai milloin olla aktiivinen. Pitkällä aikavälillä tämä voi häiritä koko hermoston tasapainoa ja lisätä stressiä, ärtyneisyyttä tai keskittymisvaikeuksia.

Yleisimmät syyt

Tämä epätasapaino ei synny sattumalta. Se on usein seurausta pienten päivittäisten tapojen kasautumisesta, jotka pitävät hermoston valppaana.

Ylistimulaatio illalla: ruudut, sosiaalinen media, työsähköpostit tai stimuloivat sarjat… kaikki, mikä pitää huomion aktiivisena, estää aivoja kytkeytymästä pois päältä. Erityisesti sininen valo estää melatoniinin luonnollista tuotantoa.

Liian myöhäinen tai liian sokerinen illallinen: runsaasti yksinkertaisia hiilihydraatteja tai raskaita rasvoja sisältävä ateria häiritsee verensokeritasoja ja saa kehon erittämään kortisolia verensokerin vakauttamiseksi. Tämä on kuuluisa "energiapiikki", jota usein luullaan luonnolliseksi energiapiikiksi.

Häiriintynyt vuorokausirytmi: epäsäännöllisiin aikoihin nukkumaan meneminen tai syöminen, jatkuva nukkumaanmenoajan lykkääminen tai usein keinovalossa eläminen johtaa yöaikaisen hormonitoiminnan epävakauteen.

Signaali, jota kannattaa kuunnella, ei jättää huomiotta

Tämä illalla tapahtuva "toinen tuulenpuuska" ei ole pelkkä sattuma: se on varoitus keholta. Pohjimmiltaan se sanoo: "Olen uupunut, mutta en tiedä, miten levätä." Tämän signaalin huomiotta jättäminen vain pahentaa noidankehää: mitä myöhemmin menet nukkumaan, sitä korkeammiksi kortisolitasosi pysyvät ja sitä kevyemmäksi ja vähemmän palauttavaksi unesi muuttuu.

Ensimmäinen askel on siis tarkkailla tätä uuden energian hetkeä: mihin aikaan se tapahtuu? Minkä tyyppisen päivän jälkeen? Nämä vihjeet auttavat usein ymmärtämään, mikä sen laukaisi: runsas illallinen, pitkittynyt ruutuaika-ilta tai kertynyt stressi.

Luontaisterapeutin neuvoja rauhan palauttamiseen

Rauhoitu iltapäivän lopusta lähtien. Yritä olla suunnittelematta mitään stimuloivia aktiviteetteja klo 19 jälkeen: anna kehosi energiatasojen laskea vähitellen.

Luo rauhoittava rituaali. Himmeä valaistus, tietoinen hengitys, lukeminen, rentouttava juoma tai hellä venyttely viestivät aivoille, että yö lähestyy.

Syö kevyt päivällinen varhain, mieluiten ennen klo 20. Keskity kypsennettyihin kasviksiin, vähärasvaiseen proteiiniin ja terveellisiin rasvoihin (avokado, pähkinät, oliiviöljy).

Vältä ruutuja. Korvaa loputon puhelimella selaaminen hiljaisella hetkellä ilman valoärsykkeitä.

Yhdistä uudelleen luonnolliseen rytmiisi. Kokeile altistaa itsesi päivänvalolle aamulla ja vähentää keinotekoisia valonlähteitä illalla synkronoidaksesi sisäisen kellosi uudelleen.

Joten seuraavan kerran, kun saat saman illan "tehostuksen", älä anna periksi kiusaukselle siivota kaappejasi tai aloittaa uutta projektia kello 23.00. Ota se kehosi viestinä: se tarvitsee säännöllisyyttä, lempeyttä ja lepoa.