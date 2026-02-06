Sukkien käyttäminen yöllä voi helpottaa nukahtamista.

Search here...

Sukkien pitäminen yöllä saattaa tuntua vähäpätöiseltä, jopa epämuodikkaalta, mutta useat tutkimukset ja uniasiantuntijat viittaavat siihen, että tämä yksinkertainen teko voi itse asiassa edistää unta ja parantaa hieman levon laatua. Vaikuttamalla kehon lämmönsäätelyyn sukat sängyssä muuttuvat arvokkaaksi pieneksi lämmönsäätelytyökaluksi unen kannalta.

Miksi sukat edistävät unta

Sukkien pukeminen ennen nukkumaanmenoa lämmittää jalkojasi, mikä laajentaa ihon alla olevia verisuonia. Lämmin veri virtaa pintaan, lämpö haihtuu ja kehon sisälämpötila laskee hieman, mikä on yksi tärkeimmistä biologisista signaaleista, jotka aivot yhdistävät uneen.

Vuonna 2018 Soulin kansallisessa yliopistossa kuudella nuorella miehellä tehty pieni tutkimus osoitti, että sukissa nukkuneet nukahtivat keskimäärin 7,5 minuuttia aikaisemmin, heräsivät harvemmin yön aikana ja nukkuivat noin 32 minuuttia pidempään kuin paljain jaloin nukkuneet. Kirjoittajat päättelivät, että jalkojen lämpötilan säätely yön aikana voi auttaa parantamaan tiettyjä unenlaadun osa-alueita.

Mitä uniasiantuntijat sanovat

Asiantuntijat, kuten American Academy of Sleep Medicinen tiedottaja, professori Indira Gurubhagavatula, selittävät, että mekanismiin osallistuu jalkojen lisäksi koko verenkiertoelimistö. Raajojen lämmittäminen laajenee myös muualla kehossa, mikä helpottaa lämmön haihtumista ja alentaa kehon ydinlämpötilaa, mikä on suotuisa nukahtamiselle.

Muut asiantuntijat, kuten tohtori Raymann, huomauttavat, että aivot tulkitsevat tämän ydinlämpötilan laskun vihreäksi valoksi uniprosessin aloittamiselle. Käytännössä tämä usein tarkoittaa uneliaisuuden tunnetta, joka iskee nopeammin, kun jalat ovat vihdoin lämpimät.

Oikeiden sukkien valitseminen yöksi

Jotta tästä käytännöstä olisi hyötyä, sukkien valinta on tärkeää: on suositeltavaa valita puhtaat ja hengittävistä luonnonmateriaaleista, kuten puuvillasta tai merinovillasta, valmistetut sukat hikoilun ja ärsytyksen vähentämiseksi. Sukkien tulisi olla riittävän leveät, jotta ne eivät purista nilkkaa tai pohketta, sillä tiukat sukat voivat rajoittaa verenkiertoa ja aiheuttaa puutumista.

Asiantuntijat muistuttavat, että erityistapauksia lukuun ottamatta tukisukkien käyttäminen nukkuessa ei ole välttämätöntä: makuuasennossa laskimoiden paluu paranee luonnollisesti, ja liian puristavat sukat ovat todennäköisesti epämukavat. Jos sinulla on taipumusta jalkasilsaan, verenkierto-ongelmiin tai diabetekseen, on parasta neuvotella lääkärisi kanssa ennen kuin aloitat tämän yöllisen tavan säännöllisesti.

Hyödyllinen vinkki, mutta ei ihmelääke

Lääkärit korostavat, että sukissa nukkuminen ei ole hoitokeino unihäiriöille, kuten krooniselle unettomuudelle tai uniapnealle, jotka vaativat erityistä hoitoa. Pikemminkin se on yksinkertainen tapa optimoida unta edistävät olosuhteet: lämpimät jalat, hieman alhaisempi sisälämpötila ja lisääntynyt mukavuuden tunne.

Niille, jotka ovat huolissaan yön ylikuumenemisesta, yksi ratkaisu on pitää sukat jalassa vain nukkumaanmenoaikaan, riittävän kauan, jotta ihon verisuonten laajeneminen käynnistyy nukahtamisen kannalta välttämättömänä, ja riisua ne sitten, kun olet nukahtanut. Näin voit nauttia sukan hyödyistä... tukehtumatta peiton alle.

