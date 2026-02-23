Tämä yksityiskohta iltarutiineissasi voi vaikuttaa sydämesi terveyteen

Pujahdatko peiton alle puolenyön jälkeen ajattelematta asiaa sen enempää? Tämä pieni viive, joka on nykyään arkipäivää hyperkytköksissä olevassa elämässämme, voi itse asiassa vaikuttaa sydämeesi. Viimeaikaiset tutkimukset viittaavat siihen, että nukahtamisaika on lähes yhtä tärkeä kuin unen kesto.

Sisäinen kellosi, sydämesi kapellimestari

Kehosi toimii noin 24 tunnin vuorokausirytmissä. Tämä biologinen kello ei ainoastaan säätele unta, vaan vaikuttaa myös verenpaineeseesi, verensokeriisi, aineenvaihduntaan ja hormonien, kuten kortisolin, eritykseen. Kun menet säännöllisesti nukkumaan keskiyön jälkeen, tämä luonnollinen rytmi voi menettää synkronointinsa päivä-yö-syklin kanssa.

Tätä häiriötä, jota kutsutaan vuorokausirytmin virheaseutumaksi, kutsutaan kortisolin (stressihormoni) nousuksi, lieväksi krooniseksi tulehdukseksi, verenpaineen nousuksi ja insuliiniresistenssiksi – kaikki mekanismeja, jotka liittyvät sydän- ja verisuonitauteihin. Vaikka nukkuisit 7–9 tuntia yössä, epäsäännölliset rytmit voivat lisätä sydän- ja verisuonitautien riskiä noin 26 %. Siksi tärkeä ei ole pelkästään unen määrä, vaan myös sen ajoitus.

Paljastuneemmat "iltakronotyypit"

Jotkut ihmiset ovat luonnostaan valppaampia illalla: heitä kutsutaan iltakronotyypeiksi eli yökyöpeleiksi. Useiden laajojen tutkimusten mukaan näillä profiileilla voi olla lisääntynyt sydän- ja verisuonitapahtumien, kuten sydänkohtausten tai aivohalvausten, riski.

Yli 320 000 brittiläistä aikuista käsittävän Yhdistyneen kuningaskunnan biopankin analyysi osoittaa, että iltakronotyypeillä on todennäköisemmin alhainen sydän- ja verisuoniterveyspistemäärä. Toinen eurooppalainen noin 88 000 osallistujaa käsittävä tutkimus viittaa siihen, että sydämen kannalta suotuisin uni-ikkuna on klo 22 ja 23 välillä. Keskiyön jälkeen riski kasvaa merkittävästi, ja tällä on erityisen suuri vaikutus naisiin. Hyvin myöhäisen kronotyypin omaavilla sydänkohtauksen tai aivohalvauksen riskin lisääntymisen arvioidaan olevan keskimäärin noin 16 % verrattuna keskivaiheen kronotyyppeihin.

Enemmän kuin vain ajan kysymys: elämäntapaan liittyvä

Myöhäinen nukkumaanmeno ei ole ainoa vaikuttava tekijä. Tutkijat huomauttavat, että yökyöpelit todennäköisemmin syyllistyvät tiettyihin epäsuotuisiin käyttäytymismalleihin:

myöhäiset tai epätasapainoiset ateriat

istuva elämäntapa

hauraampi unenlaatu

korkeampi verensokeri

Yliopistotutkimukset ovat myös osoittaneet, että iltaisin unen laatu voi olla heikompi rasvanpolton kannalta, mikä voi edistää aineenvaihduntahäiriöitä. Tätä pahentaa pitkäaikainen ruutuaika iltaisin. Sininen valo hidastaa melatoniinin, tärkeän unihormonin, tuotantoa ja pitää hermoston virkeänä. Tämän seurauksena verenpaine ei laske yhtä tehokkaasti yöllä, mikä voi rasittaa sydän- ja verisuonijärjestelmää vuosien varrella. Sydämesi menestyy säännöllisyyden ansiosta. Se toimii parhaiten, kun rytmisi ovat vakaat ja säännölliset.

Hyviä uutisia: sinulla on todellista valtaa toimia

"Iltaihmisenä" oleminen ei ole vika eikä vika. Kronotyypillä on todellinen biologinen komponentti. Noin 75 % havaitusta lisääntyneestä riskistä liittyy kuitenkin muokattaviin tekijöihin. Tämä tarkoittaa, että voit ryhtyä toimiin. Muutamalla yksinkertaisella muutoksella voi olla merkitystä:

omaksu säännölliset nukkumaanmeno- ja heräämisajat

vähennä altistumista ruuduille ja kirkkaalle valolle illalla

Valitse kevyt illallinen ja vältä myöhäisillan kofeiinia.

harrasta säännöllisesti liikuntaa, mieluiten päivällä

Kyse ei ole rytmin äkillisestä muuttamisesta, vaan asteittaisesta siirtymisestä kohti suurempaa johdonmukaisuutta.

Lyhyesti sanottuna sydämesi tekee työtä puolestasi joka minuutti elämäsi aikana. Vakaan ympäristön tarjoaminen sille sekä säännöllisen ja palauttavan unen tarjoaminen on osoitus kunnioituksesta kehoasi kohtaan. Sinun ei tarvitse olla täydellinen, vain johdonmukainen. Sydämesi terveys riippuu joskus hienovaraisista yksityiskohdista. Ehkä tänä iltana yksi niistä on yksinkertaisesti... se hetki, kun sammutat valon.