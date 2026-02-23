Search here...

Onko pesulapun käyttö suihkussa todella hygieenistä?

Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Freepik

Pesulappu on monissa kylpyhuoneissa välttämätön lisävaruste, ja se on osa syvälle juurtunutta rutiinia. Mutta onko se todella puhtaampaa kuin pelkkä käsinpesu? Asiantuntijalausunnot valaisevat aihetta, kuorinnasta ja bakteereista pesutiheyteen.

Pesulappu: mahdollinen bakteerien kasvualusta

Pesulappu on kostea tekstiili, joka usein jätetään lämpimään ympäristöön, kuten kylpyhuoneeseen. Kosteus edistää mikro-organismien kasvua. Tautien torjunta- ja ehkäisykeskusten (CDC) mukaan kosteat tekstiilit voivat muuttua bakteerien ja sienten kasvualustaksi, jos niitä ei kuivata ja pestä kunnolla.

American Academy of Dermatologyn haastattelemat ihotautilääkärit huomauttavat myös, että kylpytarvikkeisiin (pesulaput, luffat, sienet) voi kertyä bakteereja, kuolleita ihosoluja ja saippuajäämiä. Tämä ei tarkoita, että pesulappu itsessään olisi vaarallinen, vaan että se vaatii tiukkaa hygieniaa.

Onko se tehokkaampi kuin käsi?

Ihotautilääkärin näkökulmasta käsinpesu miedolla puhdistusaineella riittää yleensä poistamaan lian, hien ja ylimääräisen talin. American Academy of Dermatology määrittelee , että hankaavien työkalujen liiallinen käyttö voi heikentää ihon suojakerrosta, erityisesti herkkäihoisilla tai ekseemaan taipuvaisilla ihmisillä. Pesulappu voi kuitenkin kuoria ihoa lievästi ja auttaa poistamaan kuolleita ihosoluja. Tämä vaikutus on puhtaasti mekaaninen ja riippuu käytetystä kangastyypistä.

Todellinen ongelma: kuivuminen

Hygienian ratkaiseva tekijä on kuivaaminen. Suihkuun rypistynyt pesulappu pysyy kosteana pitkään ja luo kasvualustan bakteereille. Yleiset pyykinpesusuositukset korostavat kahta olennaista asiaa:

  • Anna tekstiilien kuivua kokonaan jokaisen käyttökerran välillä
  • pese ne usein sopivassa lämpötilassa

Päivittäin käytettävä pesulappu tulisi mieluiten vaihtaa useita kertoja viikossa. Jotkut ihotautilääkärit jopa suosittelevat sen pesemistä jokaisen käyttökerran jälkeen, erityisesti herkän ihon tai ihovaurioiden tapauksessa.

Varo ihoinfektioita

Harvinaisissa tapauksissa huonosti hoidettu kylpytarvike voi myötävaikuttaa lieviin ihoinfektioihin, kuten follikuliittiin (karvatupen tulehdus). Nämä infektiot syntyvät, kun bakteerit tunkeutuvat ihoon. Mayo Clinic huomauttaa, että follikuliitti voi liittyä kosteissa ympäristöissä esiintyviin bakteereihin. Jälleen kerran riski riippuu ensisijaisesti siitä, kuinka hyvin tekstiiliä hoidetaan, ei siitä, kuinka usein sitä käytetään.

Pitäisikö meidän lopettaa hanskojen käyttö?

Pesulapun käyttöä ei ole virallisesti kielletty. Sen käyttö voi olla sopusoinnussa hyvän hygienian kanssa, kunhan noudatetaan tiettyjä yksinkertaisia sääntöjä:

  • Huuhtele se hyvin jokaisen käyttökerran jälkeen
  • purista se perusteellisesti
  • Anna sen kuivua hyvin ilmastoidussa tilassa
  • pese se usein korkeassa lämpötilassa

Erittäin herkkäihoiset ihmiset, joilla on taipumus ärsytykseen tai toistuviin infektioihin, saattavat suosia käsinpesua, joka on hellävaraisempaa ja vähemmän hankaavaa.

Mitä ihotautilääkärit sanovat

Asiantuntijat korostavat kohtuullisuuden tärkeyttä. Iholla on luonnollinen mikrobiomi, joka koostuu hyödyllisistä mikro-organismeista, jotka edistävät sen tasapainoa. Liian aggressiivinen tai usein toistuva puhdistus voi vahingoittaa tätä suojakerrosta. American Academy of Dermatology suosittelee hellävaraisen puhdistusaineen käyttöä, liiallisen hankauksen välttämistä ja liian pitkien tai liian kuumien suihkujen rajoittamista. Tässä yhteydessä pesulappu ei ole välttämätön eikä luonnostaan ongelmallinen: kaikki riippuu siitä, miten sitä käytetään ja hoidetaan.

Lyhyesti sanottuna pesulapun käyttö suihkussa ei ole itsestäänselvyytenä epähygieenistä. Todellinen ongelma on sen hoidossa. Terveellisen rutiinin kannalta on parasta priorisoida perusteellinen kuivaaminen ja säännöllinen pesu. Jos se ei ole mahdollista, pelkkä käsin peseminen sopivalla tuotteella on yhtä tehokas vaihtoehto ja usein hellävaraisempi iholle.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
