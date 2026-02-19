Lääketieteellisen onnettomuuden jälkeen hän lähti sairaalasta fluoresoivien vihreiden silmien kanssa.

Rutiininomaisen silmätutkimuksen piti levitä viraaliksi anekdootiksi. Muutamaa minuuttia myöhemmin Margerita B. Wargolan (@margoinireland) silmät loistivat odottamattomassa hohtavassa vihreässä, mikä herätti yllätyksen ja naurun.

Rutiinikoe, joka saa odottamattoman käänteen

Sairaalatutkimuksen jälkeen Margerita B. Wargola huomasi, että hänen silmänsä olivat saaneet erityisen kirkkaan fluoresoivan vihreän sävyn. Näky, jonka hän humoristisesti kertoi Instagramissa, herätti nopeasti hämmästystä. Kameraan päin kääntynyt hän väitti, ettei mitään suodatinta ollut käytetty. Epätavallinen väri oli täysin todellinen ja johtui silmätestin aikana käytetystä tuotteesta.

Hänen kertomuksensa mukaan kaikki muuttui sen jälkeen, kun silmän pintaa tutkivaan nesteeseen oli tiputettu silmää. Räpytellessään silmiään Margerita B. Wargola huomasi näkökentässään voimakkaan keltaisen sävyn. Selitys selvisi nopeasti: piilolinssit olivat imeneet väriaineen.

Fluoreseiini, yleinen väriaine oftalmologiassa

Havaittu ilmiö selitetään fluoreseiinin, oftalmologisissa tutkimuksissa usein käytetyn väriaineen, käytöllä. Tämän aineen avulla voidaan havaita mahdolliset sarveiskalvovauriot tai arvioida kyynelfilmin laatua. Tietyssä valaistuksessa se säteilee ominaista kirkkaanvihreää sävyä.

Fluoreseiinin käyttö on vakiintunut ja yleisesti ottaen turvallinen käytäntö. Kyyneleet huuhtovat sen yleensä nopeasti pois. Tässä nimenomaisessa tapauksessa yksi yksityiskohta kuitenkin muutti visuaalista lopputulosta: piilolinssejä ei ollut poistettu ennen tuotteen levittämistä. Nämä linssit voivat imeä väriaineen ja säilyttää sen jäämiä pidempään.

Miksi väri jäi näkyviin?

Fluoreseiini voi aiheuttaa pysyvää värjäytymistä joutuessaan kosketuksiin tiettyjen materiaalien kanssa. Erityisesti pehmeät piilolinssit imevät helposti nesteitä. Margerita B. Wargola selittää, että lääkintähenkilökunta yritti välittömästi huuhdella hänen silmiään. Tästä huolimatta tahra pysyi linsseissä.

Koska hänellä ei ollut varalaseja tai muitakaan silmälaseja saatavilla, hänen täytyi laittaa ne takaisin päähänsä päästäkseen kotiin. Margerita B. Wargola kärsi vaikeasta likinäköisyydestä ja selitti, ettei hän pärjää ilman korjaavia linssejä. Tämän seurauksena hänen silmänsä lähtivät laitoksesta fluoresoivan vihreinä, jotka erottuivat erityisen hyvin päivänvalossa.

Upea vaikutus, mutta ilman vaaraa

Vaikka ulkonäkö saattaa olla silmiinpistävä, asiantuntijat huomauttavat, että fluoreseiinia käytetään laajalti ja sen vaikutukset ovat väliaikaisia. Silmän värjäytyminen häviää yleensä muutamassa tunnissa. Tässä tapauksessa silmät eivät pysyneet pysyvästi värillisinä, vaan piilolinssit. Margerita B. Wargola jopa osoittaa myöhemmässä videossa, että hänen iiriksensä luonnollinen väri palautui normaaliksi linssien poistamisen jälkeen. Hän kuitenkin säilytti sävytetyt linssit muistona tästä onnettomuudesta. Kotelossa olevalla nesteellä on myös vihertävä sävy, mikä osoittaa, että väriaine on tunkeutunut materiaaliin.

Anekdootti, joka levisi viraaliksi

Lääketieteellisen näkökohdan lisäksi huomiota herätti verkossa ensisijaisesti silmiinpistävä värikontrasti. Monet internetin käyttäjät reagoivat yllätyksestä huvittumiseen. Tämä tarina muistuttaa siitä, että rutiininomainen lääkärintarkastus voi joskus paljastaa odottamattomia, mutta ei välttämättä huolestuttavia löydöksiä. Se korostaa myös näöntarkastusta edeltävien ohjeiden noudattamisen tärkeyttä, erityisesti piilolinssien käytön osalta.

Sairaalasta poistuminen vihreillä silmillä saattaa lopulta tuntua tieteiselokuvan otokselta. Tässä nimenomaisessa tapauksessa kyseessä oli kuitenkin yksinkertaisesti reaktio silmäsairauksissa käytettävään väriaineeseen, jota piilolinssit imevät. Vaikuttavampi kuin vaarallinen, tämä Margerita B. Wargolan (@margoinireland) kokema onnettomuus havainnollistaa, miten rutiinitutkimus toimii, ja muistuttaa joistakin yksinkertaisista varotoimista. Epätavallinen anekdootti, joka alkuyllätyksen mentyä ohi ilman terveysvaikutuksia.