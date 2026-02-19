Tutkijoiden mukaan tämä harrastus stimuloi aivoja.

Kun tylsistyminen iskee, monet ihmiset vaistomaisesti tarttuvat älypuhelimeensa. Tutkijoiden mukaan tietty aktiviteetti voi kuitenkin todella muuttaa nämä tauot aidoksi aivojumppaksi. Entä jos avainasemassa ei olisikaan tylsistymisen välttäminen, vaan sen parempi hyödyntäminen?

Tylsistyminen, aivojen kannalta tärkeä hetki

Tylsistyminen on osa arkea. Toisin kuin yleisesti uskotaan, tämä tila ei välttämättä ole negatiivinen . Useat psykologiset tutkimukset ovat osoittaneet, että passiivisuuden hetket voivat edistää luovuutta ja henkilökohtaista pohdintaa. Kaikki riippuu siitä, miten täytämme tuon ajan. Passiivisen sisällön, kuten sosiaalisen median selaamisen, käyttö ei aktivoi samoja kognitiivisia mekanismeja kuin strukturoitu toiminta. Juuri tätä Oregonin yliopiston tutkijat selvittivät. Heidän havaintonsa: toiminnan valinnalla tylsistymisen aikana voi olla mitattavissa oleva vaikutus tiettyihin aivotoimintoihin.

Pelaaminen kognitiivisten kykyjen stimuloimiseksi

Tämän tutkimuksen mukaan lyhyet online-lautapelien – kuten Snakes and Ladders, Snakes and Ladders tai Bingo – pelaamisessiot voivat auttaa vahvistamaan matemaattisia perustaitoja. Tutkijat havaitsivat merkittävää parannusta seuraavissa taidoissa:

laskeminen,

numeroiden tunnistus,

määrien ymmärtäminen.

Nämä pelit, joita usein pidetään pelkkänä viihteenä, itse asiassa aktivoivat useita kognitiivisia prosesseja. Ne vaativat huomiota, ennakointia ja sääntöjenratkaisutaitoja – kaikki elementtejä, jotka stimuloivat aivotoimintaa. Tutkimusta johtaneen Gena Nelsonin mukaan nämä tulokset osoittavat, että jopa lyhyillä pelikerroilla voi olla positiivinen vaikutus, kun niitä pelataan säännöllisesti.

Vaikutus prefrontaaliseen aivokuoreen

Asiantuntijat huomauttavat myös, että tämäntyyppinen peli aktivoi prefrontaalista aivokuorta, joka on aivojen alue, joka osallistuu toiminnanohjaukseen. Tähän kuuluvat erityisesti:

suunnittelu,

päätöksenteko,

pulssin hallinta.

Neurologi Natalie Mackenzie selittää The Independent -lehdessä , että pelit toimivat moniaistillisina stimulaattoreina. Ne aktivoivat näköaistin, mutta myös asentoaistin – eli kehon havaitsemisen tilassa – kun niihin liittyy manipulointia tai vuorovaikutusta. Tämä yhdistetty stimulaatio auttaa pitämään aivot valppaina, erityisesti aikoina, jolloin huomio voi helposti harhailla.

Aktiivisempi vaihtoehto "vierityksellelle"

Kun on tylsistynyt, yleisin refleksi on edelleen älypuhelimen käyttö sisällön nopeaan käyttämiseen. Tutkijoiden mukaan kaikki digitaaliset toiminnot eivät kuitenkaan ole samanlaisia. Jäsenneltyjen ja interaktiivisten pelien pelaaminen puhelimella aktivoi kognitiivisia kykyjä enemmän kuin sisällön passiivinen kuluttaminen. Saavutettava tavoite, noudatettavat säännöt ja tehtävät päätökset luovat syvemmän henkisen sitoutumisen. Tämä ero on tärkeä erityisesti lapsille ja nuorille, joiden aivot ovat vielä kehittymässä. Siksi tutkijat kannustavat yksinkertaisten mutta stimuloivien pelien integrointiin päivittäisiin rutiineihin.

Myös sosiaalietuudet

Matemaattisten taitojen ja toiminnanohjauksen lisäksi lautapelit – jopa digitaalisessa muodossa – voivat vahvistaa sosiaalisia siteitä, kun niitä jaetaan. Yhteisen tavoitteen tavoittelu, vuorottelu ja vuorovaikutuksen hallinta edistävät yhteistyötä ja kommunikaatiota. Näillä sosiaalisilla ulottuvuuksilla on myös merkitystä yleisessä kognitiivisessa kehityksessä. Nuoremmille lapsille näistä hetkistä voi tulla tilaisuuksia epämuodolliseen oppimiseen, joka on vapaa akateemisesta paineesta, mutta jolla on mitattavia hyötyjä.

Tylsyyden muuttaminen mahdollisuudeksi

Tarkoituksena ei ole poistaa täysin toimettomuuden hetkiä. Tylsyys voi olla tuottavaa ja edistää mielikuvitusta ja henkilökohtaista pohdintaa. Kuitenkin, kun päätämme täyttää sen, jotkut aktiviteetit tuntuvat hyödyllisemmiltä kuin toiset. Oregonin yliopiston tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että yksinkertainen tavan muutos – digitaalisen lautapelin valitseminen automaattisen vierityksen sijaan – voi auttaa stimuloimaan aivoja.

Lyhyesti sanottuna, kun tylsyys iskee, nettilautapelien pelaaminen voi olla paljon enemmän kuin vain ajanvietettä. Sen sijaan, että tylsyyttä pidettäisiin tyhjiönä, joka on täytettävä hinnalla millä hyvänsä, tämä tutkimus kannustaa meitä pitämään sitä mahdollisuutena. Oikein valitulla aktiviteetilla siitä voi tulla arvokasta aikaa aivojen harjoittamiseen missä tahansa iässä.