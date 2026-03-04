Kahdesti yössä virtsaamiseen herääminen: oire, jota ei pidä jättää huomiotta

Nukumme rauhallisesti, kun yhtäkkiä virtsarakkomme herättää meidät. Sitten kadumme "iltarituaaliamme" yrttiteen ja höyryjen kulkemista sängystä vessanpönttöön, mutta emme välttämättä ajattele sitä sen enempää. Silti kahdesti yössä virtsaamaan herääminen voi joskus viitata terveysongelmaan, puhumattakaan vanhuuden terveysongelmista.

Pissaaminen kahdesti yössä: outo yhteys hengitykseen

Olemme mukavasti Morpheuksen sylissä, kun yhtäkkiä virtsarakkomme keskeyttää unemme. Kaipaamme vaippojen aikoja, jotka säästivät meidät jatkuvilta vessakäynneiltä. Tämä tilanne on todella ärsyttävä ja melko yleinen. Usein syytämme siitä keittokulhoa tai kamomillateetä, joista vain muki on jäljellä yöpöydällä . Silti virtsaaminen useammin kuin kaksi kertaa yössä ei ole pelkästään liiallisen nesteytyksen seurausta tai merkki vanhuudesta. Joskus se on kehon hiljainen huuto.

Nokturia, tarve nousta ylös useita kertoja yössä virtsaamaan, näyttää olevan yleinen ongelma ikääntyneiden keskuudessa. Ihmiset usein olettavat eturauhasongelmia tai virtsankarkailua ilman, että he välttämättä huolestuvat. Joskus se kuitenkin johtuu vähemmän ilmeisistä sairauksista, jotka eivät liity tähän kehon alueeseen, kuten diabeteksesta, sydämen vajaatoiminnasta tai verenpainetaudista. Säännöllinen virtsaaminen kahdesti yössä voi joissakin tapauksissa viitata unenaikaiseen hengityshäiriöön nimeltä OSAHS. Tieteellisessä mielessä tämä lyhenne, joka on suurelle yleisölle tuntematon, tarkoittaa obstruktiivista uniapnea-hypopneaoireyhtymää.

Uniapneaoireyhtymä aiheuttaa toistuvia hengityskatkoksia yön aikana, mikä luo eräänlaista "stressiä" sydämelle ja keuhkoille. Tämän seurauksena sydän erittää enemmän ANP:tä, hormonia, joka saa munuaiset tuottamaan enemmän virtsaa. Samaan aikaan häiriintynyt uni voi vähentää toisen hormonin, ADH:n, eritystä, joka normaalisti auttaa pidättämään vettä yön aikana. "Tämä luo merkittävää alipainetta rintakehään, mikä venyttää sydänlihasta ja johtaa useisiin biologisiin toimintahäiriöihin", selittää keuhkolääkäri ja unihäiriöihin erikoistunut tohtori Marc Sapène Cosmopolitanille .

Useita virtsaamistarve yön aikana: milloin on syytä olla huolissaan?

On tärkeää olla yleistämättä tai olettamatta heti pahinta. Itsediagnoosi ei ole koskaan hyvä idea. Jos yöllinen virtsaamistarve on satunnaista ja ilmenee vain illan runsaan juomisen tai erittäin suurten yrttiteeannosten jälkeen, se on melko rauhoittavaa. Jos se ei kuitenkaan ole merkki hengitystiesairaudesta, se voi olla merkki virtsatieinfektiosta . Ja periaatteessa tämän voi tunnistaa ensimmäisestä virtsaamisesta, joka on niin kivulias, että se saa sinut itkemään. Myös ihmiset, joilla on yliaktiivinen rakko, joka toimii päinvastoin kuin normaalisti, kokevat näitä heikentäviä vessakäyntejä.

Yökuria, toisin kuin "psykologiset" virtsaamistarveen antavat tunteen, pakottaa kärsijät kiirehtimään vessaan ja kastelemaan sängyn. Se on yleistä, vaikka nesteen saanti olisi vähäistä. Lääkäriin on otettava yhteyttä, jos yövirtsaisuuteen liittyy muita huolestuttavia oireita: kipua tai polttelua virtsatessa, verta virtsassa, liiallista väsymystä, jalkojen turvotusta tai voimakasta janoa.

Onko mahdollista kääntää tilanne päinvastaiseksi ja palauttaa mukavuus?

Joskus pelkkä elämäntapamuutos riittää vapauttamaan virtsaamistarveen. Suolan vähentäminen, nesteen saannin rajoittaminen tietyn ajan kuluttua, tärkkelyspitoisten ruokien valitseminen illalla (jotka tunnetaan imukykyisistä ominaisuuksistaan) ja jalkojen nostaminen hieman ylös ovat kaikki helppoja muutoksia, jotta sinun ei tarvitse nousta sängystä aamuun asti.

Kroonisen yöllisen virtsaamisen tapauksissa on luonnollisesti tärkeää ymmärtää sen alkuperä ja hoitaa taustalla olevia syitä. Jos kyseessä on hengityselinsairaus, lääkäri suorittaa lisätutkimuksia ja määrää potilaalle erityisen laitteen tai alaleuan työntölaitteen.

Kodin mukavuuksista poistuminen vessaan menoa varten on houkuttelevaa vain Disney-elokuvissa. Useita kertoja virtsaaminen yön aikana on epämiellyttävä kokemus, mutta joskus myös paljastava sellainen. On parempi mennä lääkäriin ilman syytä kuin odottaa ongelman pahenemista.