Verrattavissa tupakoitsijoihin? Mitä kotitaloustuotteita koskeva tutkimus sanoo

Puhdistus, kiillotus, desinfiointi: nämä ovat osa päivittäistä rutiiniasi. Mutta tiesitkö, että jotkut kotitaloustuotteet voivat pitkällä aikavälillä vaikuttaa hengitykseesi? Laaja eurooppalainen tutkimus selvitti tätä kysymystä, ja tulokset saavat meidät miettimään…

Pitkäaikainen tutkimus herättää kysymyksiä

Vuonna 2018 norjalaisen Bergenin yliopiston tutkijaryhmä julkaisi American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine -lehdessä vaikuttavan seurantatutkimuksen tulokset: 6 235 eurooppalaista aikuista seurattiin lähes kahdenkymmenen vuoden ajan osana ECRHS:ää (European Community Respiratory Health Survey).

Kolmen ajan kuluessa tehdyn spirometrisen tutkimuksen avulla tutkijat mittasivat osallistujien keuhkojen toiminnan muutoksia. Heidän pääasiallinen löydöksensä koskee naisia, jotka käyttävät säännöllisesti kotitalouksien puhdistusaineita joko kotona tai ammattimaisessa ympäristössä.

Näillä naisilla hengityskapasiteetin heikkeneminen näyttää olevan hieman nopeampaa kuin niillä, joilla altistuminen on vähäistä. Tämän heikkenemisen laajuus 10–20 vuoden aikana on verrattavissa kohtuullisilla tupakoitsijoilla havaittuun. Tämä ei ole äkillinen vaikutus, vaan ajan myötä kehittyvä ilmiö.

Mitä keuhkoissa tapahtuu?

Arkipäivän tuotteet – monikäyttöiset suihkeet, lattianpuhdistusaineet, kalkinpoistoaineet – vapauttavat käytettäessä kemiallisia höyryjä. Monet sisältävät ammoniakkia, klooria tai kvaternäärisiä ammoniumyhdisteitä. Pieninä annoksina nämä aineet ärsyttävät keuhkoputkien limakalvoja. Viikosta toiseen toistuva altistuminen voi edistää lievää kroonista tulehdusta.

Tutkimus korostaa erityisesti FEV1:n (sekunnin uloshengitystilavuuden) vuosittaista laskua 22,1 ml:lla naisilla, jotka tekevät kotitöitä, ja 22,4 ml:lla ammattimaisilla siivoojilla. Säteilylle altistumattomilla naisilla tämän laskun arvioidaan olevan 18,5 ml vuodessa. Se noudattaa samaa trendiä, ja se laskee vuosittain 13,1–15,9 ml:lla altistuksen tasosta riippuen.

Miesten keskuudessa vaikutus on paljon vähäisempi, luultavasti siksi, että he osallistuvat tilastollisesti vähemmän säännöllisiin kotitöihin tässä kohortissa. Lisäksi 85 % tutkimuksessa kotitaloussiivousta suorittavista oli naisia.

Tärkeä huomio: jopa yhden tuotteen viikoittainen käyttö, olipa kyseessä sitten suihke tai ei, näyttää osaltaan lisäävän tätä kumulatiivista vaikutusta. Juuri pienillä, toistuvilla altistuksilla on merkitystä.

Riski, jota on pitkään aliarvioitu

Terveydenhuollon ammattilaiset tiesivät jo, että tietyt kotitaloustuotteet voivat laukaista astmakohtauksia tai välittömiä hengitystieoireita, erityisesti siivoushenkilökunnalla. Tämä tutkimus korostaa hiljaisempaa vaikutusta, johon ei välttämättä liity akuutteja oireita.

Tutkimus ei osoita merkittävää kroonisen obstruktiivisen keuhkosairauden (COPD) tapausten lisääntymistä lyhyellä aikavälillä. Mitattu FVC:n lasku kuitenkin viittaa siihen, että muutoksia keuhkokudoksessa voi tapahtua useiden vuosikymmenten aikana.

Vertailun vuoksi paljon tupakoivat (yli 20 askivuotta) kokevat jopa 27 ml:n vuotuisen FEV1-hävikin. Kotitalouksien puhdistusaineet sijoittuvat keskitasolle, lähelle kohtalaisen tupakka-altistuksen tasoa. Tämän pitäisi johtaa näiden usein harmittomina pidettyjen kotitaloustoimien uudelleenarviointiin.

Puhtaus ja hengittäminen voivat kulkea käsi kädessä

Hyviä uutisia: kyse ei ole puhtaasta kodista luopumisesta. Kyse on enemmänkin hengitykselle ystävällisempien tapojen omaksumisesta.

Tuuletus on tärkeä refleksi. Ikkunoiden avaaminen leveälle vähintään viideksitoista minuutiksi siivouksen aikana ja sen jälkeen auttaa poistamaan suuren osan ärsyttävistä höyryistä.

Vähennä suihkeiden käyttöä, suosi suihkeettomia nestemäisiä muotoja tai vielä parempi, käytä yksinkertaisia luonnollisia vaihtoehtoja, kuten laimennettua valkoviinietikkaa tai ruokasoodaa.

Muista mitata huolellisesti: usein pieni määrä riittää. Käsineiden käyttö rajoittaa ihokosketusta ja kevyt maski voi vähentää hengittämistä raskaampien tehtävien aikana.

Pohjimmiltaan tämän tutkimuksen tarkoituksena ei ole saada sinua tuntemaan syyllisyyttä, vaan antaa sinulle tietoa. Muutamalla yksinkertaisella tavalla voit säilyttää hengityselinten terveytesi pitkällä aikavälillä. Vapaa hengitys 50- tai 60-vuotiaana on lahja, jonka voit alkaa antaa itsellesi tänään uhraamatta mukavuuttasi tai hyvinvointiasi.