Miksi tämä nukkumisasento voi olla pahin selällesi

Saatat rakastaa nukahtaa vatsallesi käpertymällä. Tunne siitä, että olet ympäröity, vaikutelma täydellisestä rentoutumisesta... sillä hetkellä mukavuus tuntuu taatulta. Silti tämä hyvin yleinen asento voi hyvinkin olla vähiten hellävarainen selällesi.

Kun pylväs menettää kauniin linjansa

Vatsallaan nukkumista, joka tunnetaan myös nimellä makuuasento, kritisoidaan usein selkäspesialisteilta. Miksi? Koska se häiritsee selkärangan luonnollista asentoa. Tällä tavalla maatessa vartalo painuu patjaan painon alla. Tämän seurauksena alaselkäsi kaartuu enemmän kuin on tarpeen. Tämä lisääntynyt lannerangan kaarevuus puristaa nikamien välilevyjä ja rasittaa nivelsiteitä pitkään. Samaan aikaan syvät selän lihakset pysyvät jännittyneinä kompensoidakseen tätä.

Jos patjasi on melko pehmeä, vaikutus voi olla vieläkin voimakkaampi. Selkäranka ei ole enää neutraaliakselillaan, ja tämä toistuva mekaaninen rasitus voi pitkällä aikavälillä johtaa jäykkyyteen ja kipuun herätessä. Selkäsi ansaitsee asennon, joka kunnioittaa sen luonnollista muotoa ja rakenteellista lujuutta.

Niska pakotetussa pyörimisessä koko yön

Toinen vatsamakuuasennon suuri haaste on hengittäminen. Jotta voisit hengittää vapaasti sisään, sinun on käännettävä päätäsi sivulle . Eikä vain vähän: kaulanikamat ovat maksimikierronnassa useita tunteja.

Tämä pitkittynyt kiertäminen voi ärsyttää pieniä kaulan niveliä ja kiristää kaulan lihaksia. Ajan myötä tämä voi johtaa niskakipuun, päänsärkyyn tai jopa pistelyyn hartioissa tai käsivarsissa.

Jos kärsit jo niskakivusta tai herkästä niskavälilevystä, tämä asento voi ylläpitää jännityksen ja tulehduksen kierrettä. Niskasi, kuten selkäsikin, hyötyy harmonisesta liikkeestä ilman liiallista rasitusta.

Nivelten käyttö

Selkäranka ei ole ainoa kehon osa, johon tämä vaikuttaa. Vatsallaan maatessa asetetaan usein epäsymmetrisiä asentoja: toinen jalka koholla, käsi tyynyn alla, lantio hieman siirrettynä. Nämä pienet epätasapainot aiheuttavat lisäjännitystä lonkkiin, hartioihin ja risti- ja lonkkaniveliin. Lapaluiden, epäkäslihaksen ja pakaralihasten ympärillä olevat lihakset voivat sitten ylikuormittua.

Herätessä tämä voi ilmetä epätasaisina särkyinä ja kipuina, jäykkyyden tai epämukavuuden tunteena. Kehosi on vahva, sopeutumiskykyinen ja kykenevä uskomattomaan joustavuuteen, mutta yö toisensa jälkeen nämä mikrostressit lopulta vaativat veronsa.

Ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja

Onneksi muut asennot tukevat paremmin vartalosi luonnollista tasapainoa.

Selällään nukkuminen yleensä auttaa selkärankaa pysymään neutraalimmassa asennossa, kunhan valitset tyynyn, joka ei ole liian paksu eikä liian litteä. Tyynyn lisääminen polvien alle voi auttaa lievittämään alaselkään kohdistuvaa painetta.

Kyljellään makaaminen on myös suojaava vaihtoehto. Tyyny täyttää olkapään ja pään välisen tilan ja polvien väliin asetetaan pehmuste lantion oikaisemiseksi, mikä rajoittaa liiallista lantion kiertymistä ja kaareutumista. Kehosi voi sitten rentoutua ja asettua luonnollisempaan ja sulavampaan asentoon.

Vaihda asioita lempeästi, kiirehtimättä.

Vatsallaan nukkumisesta luopuminen ei välttämättä tapahdu yhdessä yössä. Yötottumuksesi ovat juurtuneita, ja kehollasi on omat mieltymyksensä. Voit helpottaa siirtymistä asettamalla tyynyn selkäsi taakse, kun olet kyljelläsi, estääksesi itseäsi kääntymästä tahattomasti ympäri. Polvien välissä oleva tyyny parantaa myös vakautta ja mukavuutta. Jotkut ihmiset myös päättävät vähitellen vähentää vatsallaan nukkuessaan käyttämänsä tyynyn paksuutta ennen kuin vaihtavat nukkumisasentoaan kokonaan.

Pohjimmiltaan tarkoituksena ei ole saada sinua tuntemaan syyllisyyttä, vaan kuunnella kehoasi ystävällisesti. Vaikka vatsallasi nukkuminen saattaa tuntua miellyttävältä sillä hetkellä, tämä asento aiheuttaa mekaanista rasitusta selkärangallesi, niskallesi ja nivelillesi. Omaksumalla vähitellen neutraalimman asennon tarjoat selällesi tukevamman ympäristön. Kehosi kantaa sinua joka päivä; levollisten ja rauhallisten öiden tarjoaminen sille on investointi pitkäaikaiseen mukavuuteesi ja energiaasi herätessäsi.