Kanadalainen nainen selvisi aivohalvauksesta ja heräsi odottamattomaan aksenttiin

Kanadalainen nainen, joka sai aivohalvauksen vuonna 2023, luuli aloittavansa pitkän kuntoutuksen. Leikkauksen jälkeen hän heräsi odottamattomaan aksenttiin, joka on harvinainen neurologinen ilmiö.

Aivohalvaus, jota seurasi yllättävä äänenmuutos

Marraskuussa 2023 56-vuotias kanadalainen Tara Livingston kärsi aivohalvauksen, joka aiheutti puhevaikeuksia. Hoitojakson ja lääketieteellisen seurannan jälkeen hänelle tehtiin silmäleikkaus vuotta myöhemmin.

Vaikka leikkaus sujui ilman suurempia komplikaatioita, hänen herätessään tapahtui odottamaton ilmiö. Brittiläisen The Mirror -lehden kertomuksen mukaan hänen äänensä oli saanut venäläisen aksentin, vaikka hän ei ollut koskaan oppinut kieltä eikä asunut Venäjällä. Hän selitti yllättyneensä kuullessaan oman äänensä muuttuneen, kykenemättä palaamaan alkuperäiseen intonaatioonsa.

Vierasmaisen aksentin oireyhtymä, harvinainen häiriö

Lääkärit raportoivat vieraskielisen aksentin oireyhtymästä (FAS). Tämä on erittäin harvinainen neurologinen häiriö, joka yleensä johtuu aivohalvauksesta, pään vammasta tai muusta aivovauriosta, joka vaikuttaa aivojen kielialueisiin. Oireyhtymä ei tarkoita, että henkilö todellisuudessa puhuisi uutta kieltä. Pikemminkin siihen liittyy prosodian, rytmin tai artikulaation muutos, joka luo vaikutelman vieraskielisestä aksentista.

Aivohalvaukset voivat häiritä puhekoordinaatioon osallistuvia aivopiirejä. Samanlaisia tapauksia on kuvattu lääketieteellisessä kirjallisuudessa 1900-luvun alusta lähtien, vaikkakin ne ovat edelleen hyvin harvinaisia. Eräässä julkaistussa katsauksessa tunnistettiin tuolloin alle sata dokumentoitua tapausta maailmanlaajuisesti.

Merkittävä vaikutus jokapäiväiseen elämään

Alkuperäisen yllätyksen lisäksi tällä äänellisellä muutoksella on konkreettisia seurauksia. Tara Livingston selittää, että häneltä kysytään säännöllisesti hänen alkuperästään. Hän toteaa, että jotkut ihmiset olettavat hänen olevan maahanmuuttaja aksenttinsa vuoksi. Hänen mukaansa tämä tilanne vaikeuttaa hänen jokapäiväistä elämäänsä ja vahvistaa tunnetta siitä, että hän on menettänyt osan identiteetistään.

Hän sanoo haluavansa saada takaisin alkuperäisen äänensä ja on aloittanut puheterapian parantaakseen ääntämistään. Asiantuntijat huomauttavat, että vieraskielisen aksentin oireyhtymän eteneminen vaihtelee tapauskohtaisesti. Jotkut ihmiset saavat alkuperäisen aksenttinsa vähitellen takaisin, kun taas toisilla muutokset pysyvät.

Kun aivot muokkaavat puhetta

Kieli perustuu monimutkaiseen aivoalueiden verkostoon, johon kuuluvat Brocan alue ja muut puheen motoriseen suunnitteluun osallistuvat alueet. Jopa paikallinen vaurio voi johtaa hienovaraisiin muutoksiin artikulaatiossa. Vieraskielen aksenttioireyhtymässä muutokset vaikuttavat ensisijaisesti lauseen melodiaan, tavun pituuteen ja tiettyjen konsonanttien ääntämiseen. Kuulijalle nämä muutokset tuovat mieleen tietyn aksentin, vaikka tämä ei olekaan kielen oppimisen seurausta. Tämä häiriö on edelleen harvinainen ja sitä tutkitaan edelleen sen mekanismien ymmärtämiseksi paremmin.

Yhteenvetona Tara Livingstonin tarina kuvaa ihmisaivojen monimutkaisuutta ja aivohalvauksen joskus odottamattomia seurauksia. Vaikka hänen leikkauksensa meni hyvin, hän heräsi odottamattomaan aksenttiin, joka todennäköisesti liittyy vieraskieliseen aksenttioireyhtymään. Tämä on harvinainen ilmiö, joka on tieteellisesti dokumentoitu, mutta jota ymmärretään edelleen huonosti.