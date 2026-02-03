Pitäisikö tätä läpimurtoa syövän torjunnassa rahoittaa? Tutkijan pyyntö on jakava.

Mariano Barbacid, merkittävä espanjalainen tutkija ja syövän vastaisen taistelun edelläkävijä, ilmoitti hiljattain merkittävästä läpimurrosta haimasyövän vastaisessa taistelussa ja esitti televisioidun vetoomuksen 30 miljoonan euron rahoituksen saamiseksi "ihmisillä tehtävien kliinisten kokeiden käynnistämiseksi". Taudin täydellisen hävittämisen jälkeen hiiristä tämä pyyntö on kuitenkin jakanut syvästi yleisen mielipiteen.

Lupaava läpimurto (hiirillä)

Espanjassa sijaitsevan CNIO:n kokeellisen onkologian ryhmän johdossa Mariano Barbacid ja hänen tiiminsä ovat kehittäneet kolmoishoidon, jossa yhdistyvät kolme lääkettä, jotka kohdistuvat keskeisiin proteiineihin (KRAS, EGFR, STAT3). Hiirillä haimasyövät katosivat ilman merkittävää uusiutumista, jopa hoidon lopettamisen jälkeen, ja ilman vakavia sivuvaikutuksia. Nämä PNAS-lehdessä julkaistut tulokset antavat toivoa taistelussa tätä erittäin aggressiivista syöpää vastaan, jonka viiden vuoden eloonjäämisaste on alhainen (alle 10 %).

Rahoitus, valtava haaste

Mariano Barbacid arvioi siirtymisen ihmisillä tehtäviin kliinisiin kokeisiin, jotka ovat monimutkainen 2–3 vuotta kestävä prosessi, johon liittyy kolme samanaikaista lääkettä, maksavan vähintään 30 miljoonaa euroa. Siksi hän vaatii kiireellistä tukea ja korostaa, että "viivästykset voivat maksaa tuhansien ihmisten hengen". Vaikka asiantuntijat ovat lupaavia, he huomauttavat, että "eläinten onnistumiset" eivät aina käänny ihmisiin ja vaativat tiukkaa validointia.

Kiista sosiaalisessa mediassa

Nettireaktiot ovat olleet sekä kiihkeitä että jakautuneita. Toisella puolella on innostusta: "Nyrkkeilijä tienaa 30 miljoonaa yhdessä tai kahdessa ottelussa. Jalkapalloilija vuodessa. Olisi ihmiskunnan häpeä olla antamatta 30 miljoonaa tälle miehelle oikeudenkäyntien käynnistämiseen, jotka voisivat pelastaa miljoonien ihmisten hengen."

Toisaalta on olemassa skeptisyyttä: "Kaikki kysyvät 'missä miljardöörit ovat?' He tietävät, että se on hölynpölyä. Ihmiskokeet maksaisivat miljardin. Sen sijaan, että kysyisit 'minne sijoittaa?', kysy itseltäsi 'miksi ei sijoittaisi?' Sitä miljardöörit tekevät."

Mariano Barbacidin 30 miljoonan euron pyyntö on kiteyttänyt tärkeän keskustelun: pitäisikö tähän haimasyövän kolmoishoitoon, joka on validoitu hiirillä, tehdä massiivisia investointeja, vai pitäisikö odottaa lisätakeita? Oikeutetun toivon ja tieteellisen varovaisuuden välillä tämä kiista korostaa kiireellistä tarvetta rahoittaa tutkimusta "hiljaista tappajaa" vastaan, joka voi mahdollisesti pelastaa miljoonien ihmisten hengen.