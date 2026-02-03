Search here...

Pitäisikö tätä läpimurtoa syövän torjunnassa rahoittaa? Tutkijan pyyntö on jakava.

Hyvinvointi
Julia P.
Extrait vidéo La 2/YouTube

Mariano Barbacid, merkittävä espanjalainen tutkija ja syövän vastaisen taistelun edelläkävijä, ilmoitti hiljattain merkittävästä läpimurrosta haimasyövän vastaisessa taistelussa ja esitti televisioidun vetoomuksen 30 miljoonan euron rahoituksen saamiseksi "ihmisillä tehtävien kliinisten kokeiden käynnistämiseksi". Taudin täydellisen hävittämisen jälkeen hiiristä tämä pyyntö on kuitenkin jakanut syvästi yleisen mielipiteen.

Lupaava läpimurto (hiirillä)

Espanjassa sijaitsevan CNIO:n kokeellisen onkologian ryhmän johdossa Mariano Barbacid ja hänen tiiminsä ovat kehittäneet kolmoishoidon, jossa yhdistyvät kolme lääkettä, jotka kohdistuvat keskeisiin proteiineihin (KRAS, EGFR, STAT3). Hiirillä haimasyövät katosivat ilman merkittävää uusiutumista, jopa hoidon lopettamisen jälkeen, ja ilman vakavia sivuvaikutuksia. Nämä PNAS-lehdessä julkaistut tulokset antavat toivoa taistelussa tätä erittäin aggressiivista syöpää vastaan, jonka viiden vuoden eloonjäämisaste on alhainen (alle 10 %).

Rahoitus, valtava haaste

Mariano Barbacid arvioi siirtymisen ihmisillä tehtäviin kliinisiin kokeisiin, jotka ovat monimutkainen 2–3 vuotta kestävä prosessi, johon liittyy kolme samanaikaista lääkettä, maksavan vähintään 30 miljoonaa euroa. Siksi hän vaatii kiireellistä tukea ja korostaa, että "viivästykset voivat maksaa tuhansien ihmisten hengen". Vaikka asiantuntijat ovat lupaavia, he huomauttavat, että "eläinten onnistumiset" eivät aina käänny ihmisiin ja vaativat tiukkaa validointia.

Kiista sosiaalisessa mediassa

  • Nettireaktiot ovat olleet sekä kiihkeitä että jakautuneita. Toisella puolella on innostusta: "Nyrkkeilijä tienaa 30 miljoonaa yhdessä tai kahdessa ottelussa. Jalkapalloilija vuodessa. Olisi ihmiskunnan häpeä olla antamatta 30 miljoonaa tälle miehelle oikeudenkäyntien käynnistämiseen, jotka voisivat pelastaa miljoonien ihmisten hengen."
  • Toisaalta on olemassa skeptisyyttä: "Kaikki kysyvät 'missä miljardöörit ovat?' He tietävät, että se on hölynpölyä. Ihmiskokeet maksaisivat miljardin. Sen sijaan, että kysyisit 'minne sijoittaa?', kysy itseltäsi 'miksi ei sijoittaisi?' Sitä miljardöörit tekevät."

Mariano Barbacidin 30 miljoonan euron pyyntö on kiteyttänyt tärkeän keskustelun: pitäisikö tähän haimasyövän kolmoishoitoon, joka on validoitu hiirillä, tehdä massiivisia investointeja, vai pitäisikö odottaa lisätakeita? Oikeutetun toivon ja tieteellisen varovaisuuden välillä tämä kiista korostaa kiireellistä tarvetta rahoittaa tutkimusta "hiljaista tappajaa" vastaan, joka voi mahdollisesti pelastaa miljoonien ihmisten hengen.

Julia P.
Julia P.
Olen Julia, journalisti, joka on intohimoinen löytämään ja jakamaan kiehtovia tarinoita. Luovalla kirjoitustyylillä ja tarkkasilmällä pyrin herättämään henkiin laajan kirjon aiheita ajankohtaisista trendeistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä kulinaarisiin herkkuihin ja kauneussalaisuuksiin.
Article précédent
Kammoatko jokaista flunssaa? Tämä sairaus voi olla syynä.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Kammoatko jokaista flunssaa? Tämä sairaus voi olla syynä.

Vietit kolmanneksen talvesta nenäsi nenäliinoihin haudattuna, ravintsaraöljyä nuuhkimassa ja koko kehosi yskimässä. Nyt kun vointisi on parempi, pelkäät...

Asiantuntijoiden mukaan on olemassa tietty ikä, jolloin keho saavuttaa täyden potentiaalinsa.

Olet luultavasti kuullut sanonnan, että parikymppinen ikä on kehosi parhaimmillaan. Asiantuntijat tarjoavat vivahteikkaamman näkökulman: täysi fyysinen potentiaalimme tulee...

Tutkimuksen mukaan nukkumista tässä asennossa ei todellakaan suositella.

Joka aamu sama rituaali: sormien kihelmöintiä, jäykkiä hartioita, tarvetta ravistella käsiä tunnon palauttamiseksi. Laitat sen huonosti nukutun yön...

Onko kehonrakennus nuorten aikuisten uusi pakkomielle vuonna 2026?

Vuonna 2026 painoharjoittelusta on tulossa suosituin aktiviteetti nuorten aikuisten keskuudessa. Kardioharjoittelun valta-asema on ohi: voima, kohdennettu vahvistaminen ja...

Alzheimerin tauti: Äänitaajuus avaa lupaavan tutkimustien

Uusi tutkimus viittaa siihen, että tietyn taajuuden ääni voisi auttaa aivoja "puhdistamaan" Alzheimerin tautiin liittyviä kertymiä. Tämä kädellisillä...

Useiden suihkujen käyminen päivässä: mitä se paljastaa persoonallisuudesta

Useiden suihkussa käyntien päivittäinen tarve voi joskus paljastaa lisääntyneen tarpeen kontrolloida itseään, lievittää stressiä tai joissakin tapauksissa pakonomaisen...

© 2025 The Body Optimist