Tutkimuksen mukaan nukkumista tässä asennossa ei todellakaan suositella.

Joka aamu sama rituaali: sormien kihelmöintiä, jäykkiä hartioita, tarvetta ravistella käsiä tunnon palauttamiseksi. Laitat sen huonosti nukutun yön piikkiin, mutta entä jos nukkumisasentosi onkin todellinen syyllinen? Tämä vaistonvarainen asento, kädet koukussa rintaa vasten kuin tyrannosaurus, uhkaa hermojasi ja jokapäiväistä mukavuuttasi.

Vaistomainen kanta, joka vahingoittaa

Verkossa "T. rex -asentona" tunnettu asento puristaa kyynärpäiden ja ranteiden hermoja. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy -lehdessä julkaistu tutkimus osoittaa, että pitkäaikainen kyynärpään koukistus nukkumisen aikana lisää merkittävästi hermojen sisäistä painetta kyynärluukanavassa, mikä aiheuttaa parestesiaa ja kipua 25 %:lla kyljellään nukkujista. Toistettuna yö toisensa jälkeen se voi pahentaa olkapään jännitystä ja aiheuttaa hermojen ärsytystä, joka muistuttaa rannekanavaoireyhtymää.

Varoitusmerkkejä, joita ei kannata jättää huomiotta

Ravistatko käsiäsi herätessäsi? Tunnetko kipua, joka säteilee käsivarsiisi? Onko sinulla vaikeuksia tarttua esineisiin? Nämä oireet viittaavat jatkuvaan hermojen puristumiseen. Jos epämukavuus jatkuu heräämisen jälkeen tai siihen liittyy päiväaikaista heikkoutta, sinun on mentävä lääkäriin. Varhainen puuttuminen voi estää pysyviä vaurioita.

Miksi keho taittuu noin?

Tämä refleksi juontaa juurensa suojavaistostamme: krooninen stressi, ahdistus tai väsymys saavat hermoston omaksumaan rauhoittavan sikiöasennon. Jopa ilman suurempaa traumaa arki riittää vakiinnuttamaan nämä yölliset tavat.

Yksinkertaisia ratkaisuja kuntoutukseen

Ei mitään mullistavaa: pieni tyyny käsien ja vartalon välissä estää kyljellään nukkuvien liiallista kumartumista. Kiedo pyyhe kyynärpääsi ympärille rajoittaaksesi kumartumista tai käytä vartalotyynyä, jota voit puristaa. Selällään nukkuessasi lepuuta käsivarsia kylkiä pitkin tai tyynyllä lähellä lantiota. Ennen nukkumaanmenoa kevyet venyttelyt ja hengitysharjoitukset rauhoittavat hermostoa.

Lyhyesti sanottuna näiden pienten liikkeiden muuttaminen parantaa verenkiertoa, lievittää olkapääkipuja ja palauttaa aamuenergian. Kehosi ansaitsee parempaa kuin esihistoriallisen asennon – muuta nämä yöt todellisen palautumisen hetkiksi.